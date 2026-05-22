'கிரிக்கெட் தான் என் வாழ்க்கை' இந்திய கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார் விஜய் சங்கர்!
என் மீதான விமர்சனங்களைப் புறந்தள்ளிவிட்டு, என் பாதையில் முன்னேறிச் செல்வதையே நான் தற்போது தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன் என்று விஜய் சங்கர் தனது ஓய்வு அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 22, 2026 at 7:06 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய ஆல்-ரவுண்டரும், தமிழ்நாடு அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான விஜய் சங்கர் அனைத்து வகையான இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் இருந்தும் தனது ஓய்வை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி ஆல்-ரவுண்டரும், தமிழக அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமாக திகழ்ந்தவர் விஜய் சங்கர். இந்திய அணிக்காக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான இவர் இதுவரையிலும் 12 ஒருநாள் மற்றும் 9 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் விஜய் சங்கர் இடம் பிடித்திருந்தார்.
ஆனால் மோசமான ஃபார்ம் மற்றும் விமர்சனங்கள் காரணமாக அவரால் மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம் பிடிக்க முடியவில்லை. இதனால் அவர் ஐபிஎல் தொடர் மற்றும் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடி வந்தார். அதிலும் கடந்த ஐபிஎல் தொடரில்சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த விஜய் சங்கர், அந்த சீசனிலும் சிறப்பாக செயல்பட தவறியதால் அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.
🚨 VIJAY SHANKAR RETIRED FROM INDIAN CRICKET 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) May 22, 2026
- One of the Icons of Domestics 🇮🇳 pic.twitter.com/x8OwXd29Ll
இதனையடுத்து நடைபெற்ற ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்திலும் விஜய் சங்கரை ஒப்பந்தம் செய்ய எந்த அணியும் முன்வரவில்லை. அதேசமயம், நீண்ட காலம் தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாடி வந்த விஜய் சங்கர், கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத் தேர்வுக்குழுவினர் மீது ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக தமிழ்நாடு அணியில் இருந்து விலகி திரிபுரா மாநில அணிக்கு மாறி ரஞ்சி கோப்பை உள்ளிட்ட தொடர்களில் விளையாடி வருகிறார்.
இந்நிலையில், திரிபுரா அணிக்காக விஜய் சங்கர் விளையாடி வரும் நிலையில், அனைத்து வகையான இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் இருந்தும் தனது ஓய்வு பெறுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார். மேலும் அவர் தனது ஓய்வு அறிவிப்பினை சமூக வலைதள பதிவின் மூலம் அறிவித்துள்ளார்.
அவரது பதிவில்,"கிரிக்கெட் தான் என் வாழ்க்கை. நான் 10 வயதாக இருக்கும்போது விளையாடத் தொடங்கினேன். அதற்குப் பிறகு 25 ஆண்டுகள் கடந்துள்ள நிலையில், இந்தியாவுக்காக சர்வதேச அளவில் விளையாடியதை நினைத்து பெருமையடைகிறேன். அதிலும் நான் எனது நாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி விளையாடியது எப்போதும் எனது வாழ்வின் மிக உன்னதமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான தருணங்களில் ஒன்றாக இருக்கும்.
வாழ்க்கையின் அடுத்தகட்ட புதிய வாய்ப்புகளைத் தேடவும், உலக அளவில் இன்னும் அதிக கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடவும், அனைத்து வடிவிலான உள்நாட்டு கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் இருந்து ஓய்வு பெற நான் முடிவு செய்துள்ளேன். நான் விரும்பியதைச் செய்ய என்னை அனுமதித்ததற்கு 'நன்றி' என்ற ஒரு வார்த்தை மட்டும் போதாது.
Vijay Shankar wicket first ball of World Cup 2019 against Pakistan ☠️.— Tanvi (@Tanvi_23x) May 22, 2026
He became first player who took first ball wicket in a world cup. https://t.co/JXADdW7b3V pic.twitter.com/PKfDUelGGc
பிசிசிஐ மற்றும் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். நாக்பூரில் இந்தியாவின் 500ஆவது ஒருநாள் போட்டியில் கடைசி ஓவரை நான் வீசியதும், 2019 உலகக் கோப்பையில் நான் வீசிய முதல் பந்திலேயே விக்கெட் வீழ்த்திய தருணமும் என் வாழ்வில் நான் என்றும் மறக்க முடியாத, எப்போதும் என் இதயத்திற்கு நெருக்கமான தருணங்களாக இருக்கும்.
எனது ஐபிஎல் அணிகளான குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு எனது நன்றிகள். இந்த பயணத்தின் ஒவ்வொரு அடியிலும் எனக்கு துணையாக இருந்த அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள். அதேபோல் எனது கனவை இன்னும் சற்று காலம் தொடர அனுமதித்த திரிபுரா அணிக்கு எனது நன்றிகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
மேற்கொண்டு அவர் தனது பதிவில், "பயிற்சியாளர்கள், உதவிப் பணியாளர்கள், உடற்பயிற்சி நிபுணர்கள், பயிற்சியாளர்கள், வழிகாட்டிகள், எனது மனநலப் பயிற்சியாளர், மைதானப் பராமரிப்பாளர்கள், ஊடக மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள், எனது ஊட்டச்சத்து நிபுணர், மருத்துவர்கள் மற்றும் எனக்காக நல்ல வார்த்தைகளைக் கூறிய அனைவருக்கும் எனது பெரிய நன்றிகள்.
May 22, 2026
இறுதியாக, எனது குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் நன்றியைக் கூற வார்த்தைகளே போதாது; எனது இன்ப துன்பங்கள் அனைத்திலும் அவர்கள் என்னோடு உறுதுணையாக நின்றார்கள். என் கிரிக்கெட் பயணத்தில் நான் கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு கடுமையான வெறுப்பையும், எதிர்மறை விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டேன். இந்தத் தருணத்தில் நான் உங்களுக்கு ஒன்றைச் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன்.
இதையும் படிக்கவும்
என் மீதான விமர்சனங்களைப் புறந்தள்ளிவிட்டு, என் பாதையில் முன்னேறிச் செல்வதையே நான் தற்போது தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன். என்னால் அதைச் செய்ய முடிகிறது என்றால், இந்த உலகில் யாராலும் அதைச் செய்ய முடியும். அதனால் எப்போதும் நேர்மறையாகச் சிந்தியுங்கள், கடினமாக உழையுங்கள். கிரிக்கெட் எனக்கு வாழ்க்கையைக் கற்றுக்கொடுத்துள்ளது. கிரிக்கெட் தான் என் வாழ்க்கை" என்று கூறியுள்ளார். இதனையடுத்து விஜய் சங்கரின் பதிவு இணையத்தில் வரைலாகி வருகிறது.