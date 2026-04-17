டி20 உலகக் கோப்பையில் மேட்ச் ஃபிக்சிங்: ஐசிசி விசாரணை வளையத்தில் கனடா கிரிக்கெட் வாரியம்?
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியின் போது கனடா அணி வீரர்கள் மேட்ச் ஃபிக்சிங்கில் ஈடுபட்டதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
Published : April 17, 2026 at 3:54 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் போது ஊழல் தடுப்பு விதிகளை மீறியதாக கனடா கிரிக்கெட் வாரியத்தின் மீது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது சமீபத்தில் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று முடிந்தது. இதில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியது. இந்நிலையில் இந்த தொடரில் பங்கேற்ற கனடா அணியானது ஐசிசியின் ஊழல் தடுப்பு விதிகளை மீறியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
அதன்படி, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியின் போது கனடா அணி வீரர்கள் மேட்ச் ஃபிக்சிங்கில் ஈடுபட்டதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. கனடாவின் புலனாய்வு அமைப்பான 'தி பிஃப்த் எஸ்டேட்' (The Fifth Estate) "ஊழல், குற்றம் மற்றும் கிரிக்கெட்"(Corruption, Crime and Cricket) என்ற தலைப்பில் ஆவணப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் கனடா அணியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாக சீர்கேடுகள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய தகவல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
ICC is probing Cricket Canada for match-fixing after a dodgy over by skipper Dilpreet Bajwa vs New Zealand in Chennai T20 World Cup. pic.twitter.com/Y41l0SBfxJ— ExtraOrdinary (@Extreo_) April 17, 2026
முக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்
தில்ப்ரீத் பஜ்வா-வின் ஓவர்: 173 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி நியூசிலாந்து அணி விளையாடி வந்த நிலையில், போட்டியின் 5-வது ஓவரை கனடா அணியின் கேப்டன் தில்ப்ரீத் பஜ்வா வீசினார். அந்த ஓவரில் அவர் 15 ரன்களை வழங்கி இருந்தார். குறிப்பாக, அதில் ஒரு நோ-பால் மற்றும் லெக்-சைடில் வைட் ஆகியவற்றையும் அவர் வீசி இருந்தார். இதனை அவர் திட்டமிட்டு செய்ததாக (மேட்ச்-ஃபிக்சிங்) அந்த ஆவணப்படத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
அணி தேர்வில் முறைகேடு: மேட்ச் ஃபிக்சிங் புகார் ஒருபுறமிருக்க, அணியில் வீரர்களைத் தேர்வு செய்வதிலும் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக அந்த ஆவணப்படத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிட்ட சில வீரர்களை அணியில் சேர்க்கும்படி, கனடா அணியின் பயிற்சியாளர் குர்ரம் சோஹனுக்கு வாரியத்தின் மூத்த உறுப்பினர்கள் அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும் ஒரு ஆடியோ ஆதாரம் வெளியாகியுள்ளது.
ஐசிசி நடவடிக்கை
இந்நிலையில், அந்த ஆவணப்படத்தை மையமாகக் கொண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் ஊழல் தடுப்பு பிரிவானது விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக ஈஎஸ்பிஎன் செய்தி நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
மேலும் ஈஎஸ்பிஎன் செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய ஐசிசி ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு தற்காலிக மேலாளர் ஆண்ட்ரூ எஃப்கிரேவ் கூறுகையில், "இந்த ஆவணப்படம் குறித்து ஐசிசி ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
ஆனால், தற்போது நடைபெற்று வரும் விசாரணை குறித்து எந்தக் கருத்தையும் ஊழல் தடுப்பு பிரிவால் தெரிவிக்க இயாலாது. ஐசிசி உறுப்பினர்கள் தொடர்பான நிர்வாக விவகாரங்கள், எங்களின் அதிகார வரம்பிற்குள் வரும்பட்சத்தில் அதுகுறித்து நாங்கள் விசாரிப்போம். விளையாட்டின் நேர்மைக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் இடங்களில் ஐசிசி தொடர்ந்து கண்காணிப்பு மற்றும் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதையும் படிங்க
ஏற்கனவே கனடா கிரிக்கெட் வாரியம் நிர்வாக ரீதியில் பல சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வரும் நிலையில், தற்சமயம் இந்த மேட்ச் ஃபிக்சிங் புகார் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு கூடுதல் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக கனடா கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த சிக்கல்களை எவ்வாறு சமாளிக்கும் என்ற கேள்விகளும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.