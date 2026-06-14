கூப்பர் கானொலி அபார சதம்; ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா த்ரில் வெற்றி
ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் வங்கதேச அணி முதலிரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றதன் மூலம் தொடரை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
Published : June 14, 2026 at 7:42 PM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா அணி ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
ஆஸ்திரேலிய அணி தற்போது வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்த தொடரின் முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் வங்கதேச அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து தொடரை கைப்பற்றியது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று தாக்காவில் உள்ள ஷேர் பங்களா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சௌமியா சர்க்கார் 2 ரன்களிலும், தன்ஸித் ஹசன் 19 ரன்களிலும், நஜ்முல் ஹொசைன் 24 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த லிட்டன் தாஸ் - தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். அதன்பின் லிட்டன் தாஸ் 58 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய மொசடெக் ஹொசைனும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். மறுபக்கம் சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் 83 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார்.
What a Knock! 🇧🇩 Musaddek Hossain reaches his fifty off 43 balls. Calm, composed, and crucial! 🔥 pic.twitter.com/KUJ13HO7ru— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 14, 2026
அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த மொசடெக் ஹொசைன் 56 ரன்களைச் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனார். வங்கதேச அணி தரப்பில் சேவியர் பார்ட்லெட், மேத்யூ ரென்ஷா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கூப்பர் கானொலி மற்றும் கேப்டன் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் கானொலி ஒருபக்கம் அதிரடியாக விளையாட, மறுபக்கம் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 21 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய மேத்யூ ரென்ஷா ரன்கள் ஏதுமின்றியும், அலெக்ஸ் கேரி 8 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய மார்னஸ் லபுஷாக்னே 29 ரன்களுக்கும், கேமரூன் க்ரீன் மற்றும் ஆலிவர் பீக் தலா 27 ரன்களுக்கும், சேவியர் பார்ட்லெட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், பென் துவார்ஷூயிஸ் 4 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
ஒருபக்கம் சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில், மறுபக்கம் நங்கூரம் போல் நின்ற கூப்பர் கானோலி சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த கூப்பர் கானோலி 13 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 49 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, இறுதியில் ஆடம் ஜாம்பா பவுண்டரி அடித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.
our ODI squad may be flopping but WHO CARES COOPER CONNOLLY MAIDEN ODI HUNDRED LETS FUCKING GOOOOO BABY GOAT pic.twitter.com/zZZtmrQttK— 🐟 (@mwupfront) June 14, 2026
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இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 49.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இருப்பினும் வங்கதேச அணி முதலிரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றதன் மூலம் தொடரை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய கூப்பர் கானோலி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.