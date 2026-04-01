அபார ஆட்டத்தால் குஜராத் டைட்டன்ஸை அலறவிட்ட கூப்பர் கானோலி!

நேற்றைய போட்டியில் கானோலி 72 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், ஐபிஎல் தொடரில் தனது முதல் போட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் வரிசையில் 5-வது இடம் பிடித்துள்ளார்.

கூப்பர் கானோலி (IANS)
Published : April 1, 2026 at 10:30 AM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் தனது முதல் போட்டியிலேயே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கூப்பர் கானோலி (22), கிரிக்கெட் ரசிகர்களை திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் சண்டிகரில் நடைபெற்ற 4-வது ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடன் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி மோதியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் அணி, பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது. குஜராத் அணி டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மென்கள் கேப்டன் சுப்மன் கில் (39) ஜாஸ் பட்லர் (38) உள்ளிட்டோர் ஓரளவு ரன்கள் சேர்க்க 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 162 ரன்கள் சேர்த்தது.

இதனை தொடர்ந்து, சற்று சவாலான இலக்கை விரட்டிய பஞ்சாப் அணிக்கு, தொடக்கமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. கடந்த சீசனில் மிரட்டலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ப்ரியான்ஷ் ஆர்யா 7 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் தனது முதல் ஐபிஎல் போட்டியில் களமிறங்கிய கூப்பர் கானோலி (Cooper Connolly) முதல் 6 பந்துகளில் வெறும் 5 ரன்களே எடுத்தார். மறுபக்கம் பிரப்சிம்ரன் சிங் சிக்சர்களாக விளாசிய நிலையில், 37 ரன்களுக்கு ரஷித் கான் சுழலில் வெளியேறினார்.

அதன் பிறகு, கானோலி ஆட்டத்தை தன் கையில் எடுத்தார். முதலில் சிராஜ் பந்தில் பவுண்டரி அடித்த கானொலி, அடுத்து பந்துவீச வந்த ரபாடா ஓவரில் சிக்சர் அடித்து ரன் வேட்டையை தொடங்கினார். ஆஸ்திரேலிய வீரரான கானொலி சுழற்பந்துவீச்சில் திணறுவார் என ரசிகர்கள் கணித்து வந்த நிலையில், அதனை பொய்யாக்கும் வகையில் ரஷித் கான், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் பந்துகளை எளிதாக சமாளித்தார். ஒரு பக்கம் பிரசித் கிருஷ்ணா அபார பந்துவீச்சில் விக்கெட்கள் சரிந்த நிலையில், மறுபக்கம் கானோலி பஞ்சாப் அணிக்கு உறுதியாக ஆடினார்.

அவ்வப்போது பவுண்டரி, சிக்சர்கள் அடித்து ரன்ரேட் குறையாமல் பார்த்து கொண்ட கானொலி 72 ரன்களுக்கு அவுட்டாகாமல் நின்று பஞ்சாப் அணியை கரை சேர்த்தார். பஞ்சாப் அணியால் 3 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய வீரர் கானோலி, தனது முதல் போட்டியிலேயே சாதித்து பேசு பொருளாகியுள்ளார். ஆஸ்திரெலிய கிரிக்கெட் லீக் தொடரான பிக்பாஷ் லீக் கடந்த வருடம் கானொலிக்கு சொல்லுக் கொள்ளும்படி அமையவில்லை. கடந்த சீசனில் 10 போட்டிகளில் வெறும் 73 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்திருந்தார்.

ஆனால் ஐபிஎல் சீசனை வெற்றிகரமாக துவக்கியுள்ளார். மேலும் பஞ்சாப் அணியால் மேக்ஸ்வெலுக்கு மாற்று வீரராக கருதப்படுகிறார். நேற்றைய போட்டியில் கானோலி 72 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், ஐபிஎல் தொடரில் தனது முதல் போட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் வரிசையில் 5வது இடம் பிடித்துள்ளார்.

இந்த வரிசையில் 158 ரன்களுடன் மெக்கல்லம் முதலிடத்தில் உள்ளார். ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஷான் மார்ஷை ரோல் மாடலாக கொண்ட கானோலிக்கும் அவருக்கும் ஒரு தற்செயலாக ஒற்றுமை உள்ளது. ஷான் மார்ஷும் தனது ஐபிஎல் தொடர் முதல் போட்டியில் பஞ்சாப் அணிக்கு விளையாடி சதம் அடித்தார். அதே போல், கானோலி பஞ்சாப் அணிக்கு தனது முதல் போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றி பெற வைத்துள்ளார். பஞ்சாப் அணிக்கு இந்த சீசனில் கானொலி நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக திகழ்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

