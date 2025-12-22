இரு இன்னிங்ஸிலும் சதங்களை விளாசிய கான்வே, லேதம்: விண்டீஸை வீழ்த்தி தொடர வென்றது நியூசிலாந்து
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் சதம் விளாசிய டெவான் கான்வே ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : December 22, 2025 at 10:38 AM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 323 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் டெஸ்ட் தொடரையும் வென்றது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியது. இதில் முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்த நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இந்நிலையில் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி மவுண்ட் மவுங்கனூயிலுள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணியில் தொடக்க வீரர் டெவான் கான்வே இரட்டை சதம் விளாசியதுடன் 227 ரன்களைச் சேர்த்தார். மற்றொரு தொடக்க வீரர் டாம் லேதமும் சதமடித்து அசத்தியதுடன் 137 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ரச்சின் ரவிந்திரா 72 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
Devon Conway’s incredible double-ton put New Zealand in a position of total command 👊#WTC27 | #NZvWI 📝: https://t.co/RsAVYUUerk pic.twitter.com/NJ1nIolTXj— ICC (@ICC) December 19, 2025
இதனால் நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 578 ரன்களைச் சேர்த்து டிக்ளர் செய்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஆண்டர்சன் பிலிப், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் கேவம் ஹாட்ச் 123 ரன்களையும், பிராண்டன் கிங் 63 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்களில் யாரும் அரைசதத்தைக் கூட பதிவு செய்யவில்லை.
இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 420 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜேக்கப் டஃபி 4 விக்கெட்டுகளையும், அஜாஸ் படேல் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் 155 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணியில் டெவான் கான்வே மற்றும் டாம் லேதம் ஆகியோர் மீண்டும் சதம் விளாசி அசத்தினர்.
Devon Conway and Tom Latham became the first opening pair to score twin tons in the same game in all first-class cricket 👏#NZvWI | Read more 👉 https://t.co/QYGHvvCYAH pic.twitter.com/zailHTkhiC— ICC (@ICC) December 21, 2025
இதில் கான்வே 106 ரன்களையும், லேதம் 101 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய கேன் வில்லியம்சன் 40 ரன்களையும், ரச்சின் ரவீந்திரா 40 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 306 ரன்களைக் குவித்தது. மேலும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு வெற்றி இலக்காக 462 ரன்களையும் நிர்ணயித்தது.
Devon Conway joined a very rare club by scoring a double hundred and a hundred in the same Test.— Vijay Anaparthi (@VijayCricketFan) December 21, 2025
He is also just the 7th player in Test history to smash a double century on debut in 2021. pic.twitter.com/PqdjCElkYG
பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் பிராண்டன் கிங் மீண்டும் அரைசதம் கடந்ததுடன், 67 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டைஇழந்தார். அதேசமயம் மற்ற வீரர்களில் யாரும் 20 ரன்களைக் கூட தாண்டாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 138 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
Tea on day five and the BLACKCAPS are two wickets away from a Test win here at Bay Oval!#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/TT4gOh9yks— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 22, 2025
நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜேக்கப் டஃபி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 323 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தியதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் டெஸ்ட் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியது. இந்த போட்டியின் இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் சதம் விளாசிய டெவான் கான்வே ஆட்ட நாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் பந்துவீச்சில் கலக்கிய ஜேக்கப் டஃபி தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.