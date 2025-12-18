கான்வே, லேதம் அபார சதம் - வலுவான தொடக்கத்தில் நியூசிலாந்து!
மவுண்ட் மவுங்கனூயில் நடைபெற்று வரும் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து வீரர்கள் டாம் லேதம், டெவான் கான்வே ஆகியோர் சதம் விளாசி அசத்தினர்.
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 334 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்த நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இந்நிலையில் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி இன்று மவுண்ட் மவுங்கனூயிலுள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் தொடங்கியது.
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை பந்து வீச அழைத்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டெவான் கான்வே - கேப்டன் டாம் லேதம் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும் விளாசி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினர்.
இந்த போட்டியில் அபாரமாக விளையாடிய டெவான் கான்வே சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 6-வது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய கேப்டன் டாம் லேதம் தனது 15-வது சதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார். மேலும் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 323 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். இதன் மூலம் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் வரலாற்றில் முதல் விக்கெட்டிற்கு அதிக பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த ஜோடி என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
முன்னதாக இந்தியாவின் ரோஹித் சர்மா - மயங்க் அகர்வால் ஆகியோர் இணைந்து 317 ரன்களை சேர்த்திருந்ததே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் கான்வே-லேதம் ஜோடி அதனை முறியடித்து. இதுதவிர்த்து, டெஸ்ட் வரலாற்றில் நியூசிலாந்து அணிக்காக இரண்டாவது அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப்பையும் இந்த ஜோடி அமைத்து சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த 1972ஆம் ஆண்டு கிளென் டர்னர் - டெர்ரி ஜார்விஸ் 387 ரன்களை அடித்ததே இதுநாள் வரை சாதனையாக உள்ளது.
அதன்பின், சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த டாம் லேதம் 15 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 137 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணி முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 334 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது. இதில் டெவான் கான்வே 178 ரன்களுடனும், ஜேக்கப் டஃபி 9 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளன. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் கீமார் ரோச் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினார்.