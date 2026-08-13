ETV Bharat / sports

'என்னுடைய அடுத்த இலக்கு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் தான்' - காமன்வெல்த் நாயகன் ராஜா முத்துப்பாண்டி உறுதி

காமன்வெல்த் போட்டியில் பதக்கம் வென்று, முதல் முறையாகச் சொந்த ஊர் திரும்பிய பளு தூக்குதல் வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு, பொதுமக்கள் மேளதாளம் முழங்க, பட்டாசுகள் வெடித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

காமன்வெல்த் நாயகன் ராஜா முத்துப்பாண்டி
காமன்வெல்த் நாயகன் ராஜா முத்துப்பாண்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டி பகுதியில் பளுதூக்கும் வீரர்களுக்காக நவீன உடற்பயிற்சிக் கூடம் மற்றும் விளையாட்டு விடுதி அமைக்க வேண்டும் என காமன்வெல்த் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற ராஜா முத்துப்பாண்டி தமிழ்நாடு அரசுக்குக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்ற 23ஆவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் சமீபத்தில் நிறைவடைந்துள்ளன. இதில், ஆடவருக்கான 65 கிலோ பளு தூக்குதல் எடைப் பிரிவில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர் ராஜா முத்துப்பாண்டி, வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். இப்போட்டியில் அவர் ஸ்நாட்ச் பிரிவில் 126 கிலோவும், கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் பிரிவில் 160 கிலோவும் என மொத்தம் 286 கிலோ எடையைத் தூக்கி இரண்டாமிடம் பிடித்து அசத்தினார்.

ராஜா முத்துப்பாண்டியின் இந்தச் சாதனையைப் பாராட்டி, இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆகியோர் தங்களது வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கௌரவித்துள்ளனர். இந்நிலையில், பதக்கம் வென்று முதல் முறையாகத் தனது சொந்த ஊரான கோவில்பட்டிக்குத் திரும்பிய ராஜா முத்துப்பாண்டிக்கு, பொதுமக்கள் மேளதாளம் முழங்க, பட்டாசுகள் வெடித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

தொடர்ந்து, அவரைத் திறந்தவெளி காரில் ஊர்வலமாக அழைத்துச் சென்று சிறப்பான பாராட்டு விழாவையும் நடத்தினர். இந்நிகழ்ச்சியின் போது, காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் தான் வென்ற வெள்ளிப் பதக்கத்தை ராஜா முத்துப்பாண்டி தனது தாயாரின் கழுத்தில் அணிவித்து மகிழ்ந்தார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் வானமாமலை, அதிமுக நகரமன்ற உறுப்பினர் கவியரசன், சங்கரலிங்கபுரம் பகுதி பொதுமக்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் எனப் பல்வேறு தரப்பினரும் அவரைப் பாராட்டினர்.

காமன்வெல்த் நாயகன் ராஜா முத்துப்பாண்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்துச் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராஜா முத்துப்பாண்டி, "காமன்வெல்த் போட்டியில் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்து, நாட்டிற்கும் எனது ஊருக்கும் பெருமை சேர்த்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. 2028ஆம் ஆண்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்துகொள்ள வேண்டும். அதற்கான தகுதிப் போட்டிகள் வரும் அக்டோபர் மாதத்தில் இருந்து நடைபெறவுள்ளன. அவற்றில் பங்கேற்று, ஒலிம்பிக்கிற்குத் தகுதி பெற வேண்டும் என்பதுதான் தற்போது என்னுடைய இலக்காக இருக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்,

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கோவில்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஏராளமான பளுதூக்கும் வீரர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் பயன்பெறும் வகையில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் நவீன பயிற்சிக் கூடங்கள் மற்றும் விளையாட்டு விடுதியை அமைக்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க:

தமிழக அரசு தற்போது 'ஸ்டார் அகாடமி' போன்ற திட்டங்கள் மூலம் பளுதூக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுகளுக்குப் பெரும் ஊக்கமளித்து வருகிறது. இந்தச் சூழலில், கிராமப்புறப் பகுதிகளில் நவீன வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டால், ஏராளமான இளைஞர்கள் விளையாட்டை நோக்கி வருவார்கள். மேலும், பளுதூக்குதலில் சர்வதேச அளவிலான பல புதிய சாதனையாளர்களை உருவாக்க முடியும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
RAJA MUTHUPANDI
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்
ராஜா முத்துப்பாண்டி
CWG 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.