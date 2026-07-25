காமன்வெல்த் போட்டிகள் 2026: முதல் பதக்கத்துடன் கணக்கை தொடங்கிய இந்தியா
போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டு தனது விடாமுயற்சியால் முதல் பதக்கத்தை இந்தியாவுக்காக வென்று கொடுத்துள்ளார் ஜாண்டு குமார்.
Published : July 25, 2026 at 2:49 PM IST
புதுடெல்லி: ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில், இந்தியாவின் பளு தூக்கும் வீரரான ஜாண்டு குமார் வெண்கலம் பதக்கம் வென்றார்.
28 வயதான இவர், 181 கிலோ மற்றும் 190 கிலோ எடையை வெற்றிகரமாகத் தூக்கி, மொத்தம் 130.9 புள்ளிகளுடன் பதக்க மேடையை அடைந்தார். எனினும், 196 கிலோ எடையைத் தூக்கும் அவரது இறுதி முயற்சி தோல்வியடைந்தது. இப்போட்டியில் பங்கேற்ற மற்றொரு இந்தியரான சுதிர் (114.1 புள்ளிகள்) ஆறாவது இடத்தை பிடித்தார். நைஜீரியாவின் இட்ரிஸ் ரிலுவான் 132.8 புள்ளிகளுடன் தங்கப் பதக்கத்தையும், மேத்யூ ஹார்டி (131 புள்ளிகள்) வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் வென்றனர்.
பீகாரின் நாளந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள ஹர்னாட் கிராமத்தை சேர்ந்த ஜாண்டு குமார், ஐந்து வயதில் போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டு, குடும்பத்திற்கு உதவ தனது பெற்றோருடன் இணைந்து காய்கறி வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
பொருளாதாரச் சுமையால், ஜாண்டு குமார் 2010 முதல் 2012 வரை பளு தூக்கும் பயிற்சியை மேற்கொண்டார். பின்னர் குண்டு எறிதல் மற்றும் ஈட்டி எறிதல் போட்டிகளிலும் ஈடுபட்டார். இறுதியில், பாரா பவர்லிஃப்டிங் துறையே தனக்கான சரியான களம் என்பதை அவர் கண்டறிந்தார்.
பல சவால்கள் அவருக்கு காத்திருந்தது. போதிய நிதி இல்லாததால், உயர்தரப் போட்டிகளுக்குத் தேவையான சத்தான உணவை வாங்கும் வசதி இல்லை. அதனால் ஜாண்டு குமார் ஒரு சிறிய காய்கறி வியாபாரத்தை நடத்தினார்.
வியாபாரத்திற்காக அவர் 20 கிலோ மீட்டர் பயணம் மேற்கொள்ள நேர்ந்தது. இருப்பினும் தனது விடாமுயற்சியால் அந்த வியாபாரத்தை மேற்கொண்டார். சக்கர நாற்காலி வாங்க கூட நிதி இல்லாத போதும், வியாபாரம் மேற்கொளள் மின்சார ரிக்ஷா வாங்க தனது நண்பர்களிடம் கடன் வாங்கினார். ஆனால் கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தால் அந்த திட்டமும் கைவிட்டுப்போனது.
இருப்பினும் மனம் தளராத ஜாண்டு குமாருக்கு காமன்வெல்த் பாரா விளையாட்டு பிரிவில் விளையாட வாய்ப்பு கிடைத்தது. தனது விடாமுயற்சிக்கு பலன் கிடைத்தது. காமன் வெல்த் போட்டியில், பாரா பளு தூக்குதல் பிரிவில் வெண்கலம் வென்று இந்தியாவுக்கு பெருமை தேடி தந்துள்ளார்.
ஜாண்டு குமாரின் விடாமுயற்சி குறித்து அவரது பயிற்சியாளர், ராஜிந்தர் சிங் ரகேலு கூறியதாவது, "தங்க பதக்கத்துக்கு குறி வைத்தே எங்கள் அணி விளையாடியது. ஆனால் தவறான தகவல் பரிமாற்றம் காரணமாக தங்கம் கிடைக்கவில்லை. வெறும் இரண்டு புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில்தான் தங்க பதக்கம் நழுவியது. இருப்பினும் வெண்கல பதக்கம் வென்றது மகிழ்ச்சியை தருகிறது. இரண்டு புள்ளிகள் என்பது 2-3 கிலோ கிராம் எடைக்கு சமம். இருப்பினும், எங்களுக்கு ஒரு பதக்கம் கிடைத்துள்ளது; இந்தியாவுக்கான பதக்க கணக்கை தொடங்கியுள்ளோம். இது மிகவும் நல்ல விஷயம்" எனத் தெரிவித்தார்.