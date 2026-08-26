ETV Bharat / sports

கொழும்பு டெஸ்ட் | மீண்டும் சதத்தை தவறவிட்ட சூர்யபந்தாரா; தோல்வியைத் தவிர்க்க போராடும் இலங்கை!

நான்காம் நாள் ஆட்டம் மழை காரணமாக முன்கூட்டியே முடிவுக்கு வந்ததைத் தொடர்ந்து, இலங்கை அணி 16 ரன்கள் முன்னிலையுடன் நாளை ஐந்தாம் மற்றும் இறுதி நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.

இந்தியா vs இலங்கை
இந்தியா vs இலங்கை (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கொழும்பு: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் நான்காம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், இலங்கை அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 229 ரன்கள் எடுத்து தடுமாறி வருகிறது.

இலங்கை மற்றும் இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி, கொழும்பில் உள்ள சிங்களீஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தேவ்தத் படிக்கல் மற்றும் துருவ் ஜுரெல் ஆகியோரின் அபாரமான சதங்களின் உதவியால், தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 503 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது.

இந்திய அணித் தரப்பில் அதிகபட்சமாக தேவ்தத் படிக்கல் 117 ரன்களையும், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த துருவ் ஜுரெல் 115 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இலங்கை அணி தரப்பில் அசிதா ஃபெர்னாண்டோ 4 விக்கெட்டுகளையும், பிரபாத் ஜெயசூர்யா மற்றும் கெஷரா நுவந்தா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதனைத் தொடர்ந்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணிக்கு ஆரம்பம் சாதகமாக அமையவில்லை.

இலங்கை அணியின் முன்னணி வீரர்களான லஹிரு உதாரா, கமில் மிஷாரா, பிரபாத் ஜெயசூர்யா ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த பசிந்து சூர்யபந்தாரா - சோனல் தினுஷா இணை, பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் சதமடிக்கும் வாய்ப்பை நழுவவிட்ட பசிந்து சூர்யபந்தாரா 80 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சோனல் தினுஷா, இந்தத் தொடரில் தனது இரண்டாவது சதத்தைப் பூர்த்தி செய்து அசத்தினார். 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் உட்பட 103 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் சோனல் தினுஷா தனது விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் இலங்கை அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 290 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாகி ஃபாலோ-ஆன் ஆனது. இந்திய அணித் தரப்பில் பிரசித் கிருஷ்ணா மற்றும் மானவ் சுதார் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர்.

பின்னர், 213 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணியில், லஹிரு உதாரா 2 ரன்களுக்கும், கமில் மிஷாரா 32 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த பசிந்து சூர்யபந்தாரா - கமிந்து மெண்டிஸ் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இப்போட்டியில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன், 3வது விக்கெட்டுக்கு 115 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அசத்தினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, 55 ரன்களில் கமிந்து மெண்டிஸ் ஆட்டமிழக்க, மறுமுனையில் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பசிந்து சூர்யபந்தாரா 92 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து மீண்டும் சதமடிக்கும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டார். அடுத்ததாக களமிறங்கிய கேப்டன் தனஞ்செயா டி சில்வா, நிரோஷன் டிக்வெல்லா ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் இலங்கை அணி 229 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து சற்று தடுமாறியது.

இதையும் படிங்க:

அச்சமயத்தில் மழை குறுக்கிட்டதன் காரணமாக, நான்காம் நாள் ஆட்டம் முன்கூட்டியே முடிவுக்கு வந்ததாக நடுவர்கள் அறிவித்தனர். ஆட்டநேர முடிவில் இலங்கை அணித் தரப்பில் சோனல் தினுஷா 7 ரன்களுடனும், கேஷரா நுவந்தா 3 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர். இந்திய அணித் தரப்பில் மானவ் சுதார் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதன் மூலம் 16 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இலங்கை அணி நாளை கடைசி நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.

TAGGED:

IND VS SL 2ND TEST
PASINDU SOORIYABANDARA
இந்தியா VS இலங்கை
கொழும்பு டெஸ்ட்
IND VS SL COLOMBO TEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.