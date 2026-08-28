டிராவில் முடிந்த கொழும்பு டெஸ்ட்; WTC புள்ளிப்பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு பின்னடைவு!
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்திய அணி முன்னேற வேண்டுமெனில், எஞ்சியுள்ள 7 போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் 5 போட்டிகளில் கட்டாயம் வெற்றியைப் பதிவு செய்ய வேண்டிய நெருக்கடிக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
Published : August 28, 2026 at 10:57 AM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்ததை அடுத்து, ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC 2025-2027) புள்ளிப்பட்டியலில் இந்திய அணி 5ஆவது இடத்தில் நீடித்து வருகிறது.
இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கொழும்பில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 503 ரன்களைக் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. அதன்பின், தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணி, இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் 290 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டாகி, ஃபாலோ-ஆன் பெற்றது.
தொடர்ந்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை விளையாடிய இலங்கை அணி, அபாரமான கம்பேக் கொடுத்து 429 ரன்கள் குவித்த நிலையில் டிக்ளேர் செய்வதாக அறிவித்தது. இறுதிநாளில் போதிய நேரமின்மை காரணமாக இரு அணி கேப்டன்களும் பரஸ்பரம் கைகுலுக்க, இப்போட்டி டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த போட்டியின் இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் சதம் விளாசிய இலங்கை வீரர் சோனல் தினுஷா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
A victory in the first Test at Galle and a closely contested second Test ending in a draw at Colombo.— BCCI (@BCCI) August 27, 2026
India win the Series 1–0. #SLvIND pic.twitter.com/SjCwxmZtIS
பின்னடைவைச் சந்தித்த இந்தியா
அதேசமயம், முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் காரணமாக இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட இந்தத் தொடரை இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. இந்நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC 2025-2027) தொடருக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட புள்ளிப்பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்த காரணத்தால், இந்திய அணியின் புள்ளிச் சதவீதமானது 53.33-லிருந்து 51.52 ஆகக் குறைந்துள்ளது.
இருப்பினும் இந்திய அணி புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆவது இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. மறுபக்கம், இலங்கை அணி எவ்வித மாற்றமும் இன்றி 33.33 புள்ளிச் சதவீதத்துடன் தொடர்ந்து 6ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது. அதேசமயம், வங்கதேசத்திற்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணி, 80.00 புள்ளிச் சதவீதத்துடன் புள்ளிப்பட்டியலின் முதலிடத்தில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
மறுபக்கம், தென்னாப்பிரிக்க அணி 75.00% புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்திலும், நியூசிலாந்து அணி 72.22% புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்திலும், வங்கதேச அணி 55.56% புள்ளிகளுடன் 4ஆம் இடத்திலும் தொடர்கின்றன. மேலும் இங்கிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் தொடர்ந்து புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி மூன்று இடங்களில் நீடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
🚨 WTC POINTS TABLE 🏆— Johns. (@CricCrazyJohns) August 27, 2026
- It's going to be a close battle, all the possibilities are alive. pic.twitter.com/NjlSZtSo4D
இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பு என்ன?
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற, புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிப்பது அவசியமாகும். இந்திய அணி இந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் இன்னும் 7 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடவுள்ளது. இதில் 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக நியூசிலாந்திலும், 5 டெஸ்ட் போட்டிகள் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராகச் சொந்த மண்ணிலும் நடைபெறவுள்ளன.
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இதனால், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்திய அணி முன்னேற வேண்டுமெனில், எஞ்சியுள்ள 7 போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் 5 போட்டிகளில் கட்டாயம் வெற்றியைப் பதிவு செய்ய வேண்டிய நெருக்கடிக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, வரவிருக்கும் நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்கள் இந்திய அணிக்கு வாழ்வா-சாவா போராட்டமாக அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.