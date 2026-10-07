ஆசிய விளையாட்டு 2026 | சாதனை படைத்த தமிழக வீரர்களை நாளை சந்திக்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய்
ஜப்பானில் நடைபெற்று முடிந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் தமிழக வீரர்கள் 3 தங்கம், 2 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 14 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 7, 2026 at 2:43 PM IST
சென்னை: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகளை முதலமைச்சர் விஜய் நாளை மாலை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிப்பதுடன், சிறப்பு விருந்தையும் அளிக்கவுள்ளார்.
ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்த 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் தங்களது திறமையால் ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளனர். சர்வதேச அரங்கில் கடுமையான சவால்களையும், உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்களின் போட்டிகளையும் எதிர்கொண்டு, 3 தங்கம், 2 வெள்ளி மற்றும் 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 14 பதக்கங்களை வென்று நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.
இதில் மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் தமிழக வீராங்கனை ஜி. கமலினியும், ஆடவர் கிரிக்கெட் பிரிவில் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தரும், மகளிருக்கான 4x400 மீட்டர் ரிலே ஓட்டப் பந்தயத்தில் வித்யா ராம்ராஜும் தங்கப்பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். ஸ்குவாஷ் போட்டியில் தமிழக வீரர் அபய் சிங் தனிநபர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், வேலவன் செந்தில்குமாருடன் இணைந்து இரட்டையர் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றார்.
அதேபோல், ஜோஷ்னா சின்னப்பா, வேலவன் செந்தில்குமார், ஷமீனா உள்ளிட்ட தமிழக வீரர்களும் பல்வேறு பிரிவுகளில் வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர். பாய்மரப் படகோட்டப் போட்டியில் நேத்ரா குமணன் வெண்கலப் பதக்கமும், பேட்மிண்டன் ஆடவர் அணி பிரிவில் ஹரிஹரன் அம்சகருணன் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்று சாதனைப் பட்டியலில் இணைந்துள்ளனர்.
தடகளப் போட்டிகளில் தமிழக வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் தனிநபர் மற்றும் குழுப் பிரிவுகளில் 3 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தார். அதேசமயம், போல் வால்ட் போட்டியில் பரணிகா இளங்கோவன், கலப்பு 4x100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் அபிநயா, ஆடவர் 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் டி.கே. விஷால் மற்றும் ராஜேஷ் ரமேஷ் ஆகியோரும் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளனர்.
சர்வதேச போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்லும் தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை சார்பில் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்றவர்களுக்கு ரூ.75 லட்சமும், வெள்ளி வென்றவர்களுக்கு ரூ.50 லட்சமும், வெண்கலம் வென்றவர்களுக்கு ரூ.30 லட்சமும் ஊக்கத்தொகையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகளை முசலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் நாளை மாலை 5 மணி அளவில் கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நேரில் சந்திக்கவுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க
மேலும் இவ்விழாவில், பதக்கம் வென்ற சாதனையாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை சார்பில் வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகைக்கான காசோலைகளை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்குவதுடன், வீரர், வீராங்கனைகளை கௌரவிக்கும் விதமாக சிறப்பு இரவு விருந்தும் அளிக்கப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.