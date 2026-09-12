அஜித்தின் சர்வதேச ரேஸிங் போட்டி: லண்டனில் கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய்!
லீ மான்ஸ் கோப்பை தொடரில் அஜித் குமார் தவிர்த்து, இந்தியாவின் முன்னணி ஃபார்முலா 1 வீரர்களான நரேன் கார்த்திகேயன் மற்றும் ஆதித்யா பட்டேல் ஆகியோரும் இந்த தொடரில் பங்கேற்கின்றனர்.
Published : September 12, 2026 at 2:11 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் புகழ் பெற்ற சர்வதேச கார் பந்தயமான லீ மான்ஸ் கப் (Le Mans Cup) போட்டியின் சில்வர்ஸ்டோன் சுற்றை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டிற்குப் புதிய தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காகவும், உலகளாவிய நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வதற்காகவும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், செப்டம்பர் 10 லண்டன் சென்றார். அவர் செப்டம்பர் 17 வரை அங்கு இருப்பார். முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பின்னர் அவர் மேற்கொண்ட முதல் வெளிநாட்டுப் பயணம் இதுவாகும்.
இந்த பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, இங்கிலாந்தின் நார்தாம்ப்டன்ஷையரில் உள்ள உலகப் புகழ் பெற்ற சில்வர்ஸ்டோன் ஓடுதளத்தில் (Silverstone Circuit) இன்று இந்திய நேரப்படி இரவு 9.40 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள லீமான்ஸ் கோப்பை கார் பந்தையத்தை முதலமைச்சர் விஜய் கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். லீ மான்ஸ் கோப்பை நிர்வாகத்தின் அழைப்பை ஏற்று இந்த சர்வதேச நிகழ்வில் அவர் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்கிறார்.
A special guest will be waving the green flag at Silverstone this weekend! 👉 C. Joseph VIJAY— Le Mans Cup (@LeMansCup) September 10, 2026
The Indian actor and Chief Minister of Tamil Nadu @actorvijay, will be joining us to support our Indian drivers in the UK and officially start the #SilverstoneRound in front of the… pic.twitter.com/pZiZOKy7yW
அஜித் குமார் பங்கேற்பு
இந்த சில்வர்ஸ்டோன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், மொத்தம் 44 அதிவேக கார்கள் களம் காண்கின்றன. கிட்டத்திட்ட 2 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் இந்த பந்தயத்தில், தமிழ்நாட்டின் முன்னணி திரை நட்சத்திரமும், சர்வதேச கார் பந்தய வீரருமான அஜித் குமார் பங்கேற்கிறார்.
அவர் ‘அஜித் ரெட் ஆண்ட் ரேஸிங்’ (Ajith Red Ant Racing) அணியின் சார்பில், பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ரொமைன் வோஸ்னியாக் (Romain Vozniak) உடன் இணைந்து இதில் பங்கேற்கிறார்.
இந்த லீ மான்ஸ் கோப்பை தொடரில் அஜித் குமார் தவிர்த்து, இந்தியாவின் முன்னணி ஃபார்முலா 1 வீரர்களான நரேன் கார்த்திகேயன் மற்றும் ஆதித்யா பட்டேல் ஆகியோரும் பங்கேற்கின்றனர்.
மேலும் முன்னதாக சில்வர்ஸ்டோன் மைதானத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அஜித் குமார், தமது அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.
Round 5 is here. It’s Race Day at Silverstone. 🇬🇧— Le Mans Cup (@LeMansCup) September 12, 2026
44 cars ready to battle it out in the UK. We’re ready!
Catch all the action LIVE & FREE on FIAWEC+! 📺
🏁 Qualifying: 12:30 PM (local time)
🏁 Race: 5:15 PM (local time)
Will we crown our next champions tonight? Don’t miss out!… pic.twitter.com/WromPmAcYv
விஜய்க்கு நன்றி
இது குறித்துப் பேசிய அஜித், "சில்வர்ஸ்டோனில் எங்களை நேரில் வந்து சந்திப்பதற்காக, தனது பிஸியான வேலைகளுக்கு மத்தியிலும் நேரம் ஒதுக்கி இங்கு வருகை தந்துள்ள தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாங்கள் இருவரும் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திரைத்துறையில் சக நண்பர்களாக பயணித்து வருகிறோம். அவர் இப்போது முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது" என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு அரசு மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டுமல்லாமல், அனைத்து வகையான விளையாட்டுத் துறைகளையும் மேம்படுத்துவதற்காகப் பல விஷயங்களைச் செய்து வருகிறது. இப்போது மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டையும் அவர்கள் கவனித்து வருகிறார்கள். இந்தியாவில், குறிப்பாகச் சென்னையில் இதுபோன்ற போட்டிகளை நடத்துவதற்குத் தேவையான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வசதிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து நேரில் பார்வையிட வேண்டும் என்ற எங்களது அழைப்பை ஏற்று அவர் இங்கு வந்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
நேரலை விவரம்
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் எவ்வித கட்டணமும் இன்றி இலவசமாக நேரலையில் காண முடியும். இதற்காக, அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் தளமான FIA WEC TV (FIAWEC+) மொபைல் செயலி மற்றும் ஸ்ட்ரீமிங் தளத்திலோ அல்லது Le Mans Cup அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலோ (lemanscup.com) இலவசமாகப் பதிவு செய்து, இந்த கார் பந்தயத்தை இந்திய ரசிகர்கள் முழுமையாக நேரலையில் கண்டு ரசிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Last run, last preparation. Next is Qualifying. 👊— Le Mans Cup (@LeMansCup) September 12, 2026
Watch LIVE Qualifying of the #SilverstoneRound on FIAWEC+ at 12:30 PM UTC+1. 📺#LMC #Michelin pic.twitter.com/X3syBVSqNm
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தமிழ்த் திரைத்துறையில் பல ஆண்டுகளாகப் பாக்ஸ் ஆபீஸ் போட்டியாளர்களாகவும், கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களைக் கொண்ட இரு பெரும் ஆளுமைகளாகவும் விளங்கும் விஜய் மற்றும் அஜித் குமார் லண்டனில் சந்திப்பது, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களின் எதிர்பார்ப்பையும் எகிறச் செய்துள்ளது.