பதக்கம் வெல்லும் வீரர்களுக்கு உடனே அரசு வேலை - முதலமைச்சர் கோப்பை விழாவில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உறுதி
முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில், 315 பதக்கங்களுடன் (141 தங்கம், 95 வெள்ளி, 79 வெண்கலம்) சென்னை மாவட்டம் முதலிடம் பிடித்து ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியது.
Published : October 29, 2026 at 7:49 PM IST
சென்னை: விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வெல்லும் அனைத்து வீரர்களுக்கும் உடனடியாக அரசு வேலை வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக தமிழ்நாடு விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 38 மாவட்டங்களில், மாவட்ட மற்றும் மண்டல வாரியாக விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கான மாநில அளவிலான முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள், சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள நேரு விளையாட்டரங்கில் இன்று நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவுடன் நிறைவடைந்தன.
இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கலந்துகொண்டு, போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் பரிசுகளை வழங்கி கௌரவித்தார். மேலும், தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் தமிழகத்திலிருந்து பதக்கங்களை வென்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் முதலமைச்சர் விஜய் ஊக்கத்தொகை மற்றும் ரொக்கப் பரிசை கொடுத்துத் தனது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்தார்.
இந்த ஆண்டுக்கான முதலமைச்சர் கோப்பை மாநில விளையாட்டுப் போட்டிகள் சென்னை, செங்கல்பட்டு, மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், நாமக்கல், அரியலூர், திண்டுக்கல், திருவண்ணாமலை, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கடந்த அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றன. இப்போட்டிகளில் ஒட்டுமொத்தமாக 38,000 விளையாட்டு வீரர்கள் பங்கேற்றனர். சுமார் 45 வகையிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் இதில் நடத்தப்பட்டன.
சென்னை முதலிடம்
மாநில அளவில் 141 தங்கம், 95 வெள்ளி, 79 வெண்கலம் என மொத்தம் 315 பதக்கங்களை வென்று சென்னை மாவட்டம் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 63 தங்கம், 43 வெள்ளி, 36 வெண்கலம் என மொத்தம் 142 பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்தையும், கோவை மாவட்டம் 27 தங்கம், 37 வெள்ளி, 53 வெண்கலம் என மொத்தம் 117 பதக்கங்களுடன் மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றுள்ளன.
புதிய விளையாட்டு வளாகங்கள் திறப்பு
இதனைத் தொடர்ந்து, ராமநாதபுரத்தில் ரூ.42.90 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் நீர்விளையாட்டு அகாடமியை முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார். மேலும், சேலம் கருப்பூர் அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் ரூ.20 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பல்நோக்கு விளையாட்டு வளாகத்தையும் முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார்.
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உரை
விழா மேடையில் பேசிய விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் பலமுறை நடத்தப்பட்டிருந்தாலும், முதலமைச்சர் விஜய் பொறுப்பேற்ற பிறகு ஒவ்வொரு தமிழக விளையாட்டு வீரரும் ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்ற நூறு ஆண்டுகால கனவை நோக்கி நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
'ட்ரீம் ஒலிம்பிக்ஸ்' என்ற கனவுடன் இம்முறை முதலமைச்சர் கோப்பை தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 38 மாவட்டங்களில் 45 விளையாட்டுப் போட்டிகளாக நடத்தப்பட்டன. இந்த ஆண்டு போட்டிகளில் ஆன்லைன் பதிவு மூலம் மட்டுமே வரலாறு காணாத வகையில் 27 லட்சம் பேர் இணைந்துள்ளது முதலமைச்சரின் மாபெரும் வெற்றி. மேலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தனது ஆட்சிக் காலத்தில் அதிகப்படியான நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றது விளையாட்டுத்துறை சார்ந்த நிகழ்வுகளில்தான்.
இளைஞர்கள் போதைப்பழக்கத்திலிருந்து முழுமையாக வெளியே வர வேண்டும், அவர்களுக்குச் சிறந்த வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் மற்றும் பெண்கள் விளையாட்டுத் துறையில் அதிகளவில் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்பதே முதலமைச்சரின் முதன்மை எண்ணம். குறிப்பாகக் கிராமப்புறங்களில் இருக்கும் பெண் பிள்ளைகள் தைரியமாக வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து 'ட்ரீம்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ்' திட்டத்தில் கலந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதே அவரது முக்கிய குறிக்கோள்" என்றார்.
விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பு
தொடர்ந்து தமிழகத்தில் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்துப் பேசிய அமைச்சர், "தற்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல்களில் 2,300 வீரர்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள். அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்த எண்ணிக்கையைக் கிட்டத்தட்ட 25,000 ஆக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாரா ஒலிம்பிக் விளையாட்டு வீரர்களுக்காகவும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களிலும் பிரத்யேக விளையாட்டு விடுதிகள் அமைக்கப்படும்.
இந்த ஆண்டு முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டிகளுக்காக ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.83 கோடி செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் பரிசுத் தொகைக்காக மட்டுமே தனியாக ரூ.36 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உலகத்திலேயே மிகச் சிறந்த ஒலிம்பிக் சிட்டியைத் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்குவோம் என்று முதலமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார். அதற்கேற்ப ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்களுக்காகத் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புதிய விளையாட்டு விடுதிகள் கட்டப்படும். இதற்கான பணிகள் தற்போதே தொடங்கப்பட்டு அதற்கான அரசாணைகளும் விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளன" என்று தெரிவித்தார்.
வேலைவாய்ப்பு
விளையாட்டு வீரர்களின் வேலைவாய்ப்பு குறித்துப் பேசிய அமைச்சர், "நான் எனது இளமைக் காலத்தில் விளையாட்டு வீரராக இருந்தபோது முறையான வேலைவாய்ப்பு இல்லாததால், எனது சீனியராக இருந்தவரும், 8 முறை இந்தியாவுக்காக விளையாடியவருமான ஜெயவேல் என்ற மிகச்சிறந்த விளையாட்டு வீரர் வறுமையின் காரணமாகத் தற்கொலை செய்து கொண்டார். கடந்த 2005 முதல் 2025 வரையிலான 20 ஆண்டு கால ஆட்சிகளில் விளையாட்டு வீரர்களுக்குத் தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்பட்ட மொத்த அரசு வேலைகளின் எண்ணிக்கை வெறும் 301 மட்டுமே.
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இனிவரும் காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஒரு ஜெயவேல் தற்கொலை செய்துகொள்ளும் நிலை வரக் கூடாது என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, பதக்கங்கள் வெல்லும் அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் உடனடியாக அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்" என்று தெரிவித்தார்.