ஆசிய போட்டியில் வெற்றிப் பெற்ற தமிழக வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கி கௌரவித்த முதல்வர் விஜய்!
பள்ளி, கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் தினமும் 45 நிமிடங்கள் விளையாட்டு நேரத்தை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வலியுறுத்தினார்.
Published : October 8, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: ஆசிய போட்டிகளில் வெற்றிப் பெற்ற தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கி கௌரவித்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், 'ட்ரீம்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் 2036' என்ற புதிய திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.
சென்னை எம்.ஆர்.சி. நகரில் உள்ள தனியார் விடுதியில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில், 20-வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் 46-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் விஜய், ட்ரீம் ஒலிம்பிக்ஸ் 2036 திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தில் இடம்பெறும் ஒவ்வொரு வீரர், வீராங்கனைக்கும் ஆண்டொன்றுக்கு ரூ.50 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
நிகழ்ச்சியில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள், செஸ் ஒலிம்பியாட், தேசிய சப் ஜூனியர் மகளிர் கூடைப்பந்து உள்ளிட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்று பதக்கம் வென்ற 32 வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு ரூ.8.57 கோடி ஊக்கத்தொகையை வழங்கி பாராட்டினார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர், வீராங்கனைகள், ஊக்கத்தொகை விவரம்:
வித்யா ராமராஜ் – ரூ.1.55 கோடி
கமலினி – ரூ.75 லட்சம்
வாஷிங்டன் சுந்தர் – ரூ.75 லட்சம்
டி.கே. விஷால் – ரூ.80 லட்சம்
அபய் சிங் – ரூ.80 லட்சம்
ஜோஷ்னா சின்னப்பா – ரூ.60 லட்சம்
வேலவன் செந்தில்குமார் – ரூ.60 லட்சம்
பரணிகா இளங்கோவன் – ரூ.30 லட்சம்
அபிநயா ராஜராஜன் – ரூ.30 லட்சம்
ராஜேஷ் ரமேஷ் – ரூ.30 லட்சம்
சமீனா ரியாஸ் – ரூ.30 லட்சம்
ஹரிஹரன் ஹம்சகுரானன் – ரூ.30 லட்சம்
நேத்ரா குமணன் – ரூ.30 லட்சம்
செஸ் ஒலிம்பியாட் வீரர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை
இதேபோல், செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் பங்கேற்று சாதித்த வீரர், வீராங்கனைகளுக்கும் முதலமைச்சர் விஜய் ஊக்கத்தொகை வழங்கினார்.
பிரக்ஞானந்தா – ரூ.15 லட்சம்
குகேஷ் – ரூ.15 லட்சம்
வைஷாலி – ரூ.10 லட்சம்
சவிதாஸ்ரீ – ரூ.10 லட்சம்
ஸ்ரீநாத் நாராயணன் – ரூ.10 லட்சம்
இவர்கள் மட்டுமின்றி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கும் முதலமைச்சர் சால்வை அணிவித்து மரியாதை செய்தார்.
மேலும், பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்க உள்ள கஸ்தூரி ராஜாமணி மற்றும் சோலைராஜ் தர்மராஜ் ஆகிய இருவருக்கும் தலா ரூ.7 லட்சம் ஊக்கத்தொகையை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார்.
விழாவில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் சர்வதேச அளவில் சாதிப்பதற்குத் தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி, ஒலிம்பிக் பதக்கம் வெல்லும் இலக்கை நோக்கி தமிழ்நாடு பயணிக்க வேண்டும்.
காமன்வெல்த், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு அவர்களின் உழைப்புக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வேலைப் பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
கடந்த 30 ஆண்டுகளில் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்புகளை சர்வதேச தரத்திற்கு மேம்படுத்தும் பணிகள் போதுமான அளவில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. தற்போது உலகத் தரத்திலான விளையாட்டு வசதிகளை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
சுமார் 46 வகையான விளையாட்டுகளுக்கான உலகத் தரம் வாய்ந்த வசதிகளுடன் கூடிய 'ஒலிம்பிக் சிட்டி'யை உருவாக்கும் திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் 10 ஒலிம்பிக் அகாடமிகளை உருவாக்கும் திட்டம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. நாகப்பட்டினம், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இளைஞர்களை விளையாட்டின் பக்கம் ஈர்க்கும் வகையில் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்புகளை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அரசு நிலங்கள் மற்றும் பிற துறைகளுக்குச் சொந்தமான இடங்களை கண்டறிந்து, அவற்றில் விளையாட்டு வசதிகளை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக இதுவரை 32 இடங்களில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
பள்ளிகளில் தினமும் விளையாட்டு வகுப்பு
பள்ளி, கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் தினமும் 45 நிமிடங்கள் விளையாடும் வகையில் விளையாட்டு நேரத்தை கட்டாயமாக்க வேண்டும். பள்ளிகளில் கணிதம், அறிவியல், தமிழ் உள்ளிட்ட பாடங்களுக்கு தினமும் வகுப்புகள் நடத்தப்படும் நிலையில், உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியமான உடற்கல்வி வகுப்பு, வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டுமே இருப்பது குறித்து முதலமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்தேன். வாரத்தில் 5 நாட்களும் பள்ளிகளில் உடற்கல்வி வகுப்பு வைக்க வேண்டும் என்று கல்வித்துறை அமைச்சரிடம் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
மன அழுத்தம், பதற்றம், தனிமை மற்றும் போதைப்பொருள் பயன்பாடு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளில் இருந்து இளைஞர்களை விலக்கி, அவர்களை விளையாட்டின் மீது கவனம் செலுத்தச் செய்வதில் விளையாட்டு முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
பெண் விளையாட்டு வீராங்கனைகளுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். குறிப்பாக, கிராமப்புறங்களில் இருந்து விளையாட்டுத் துறைக்கு வரும் பெண் வீராங்கனைகள் பல்வேறு சமூகத் தடைகளை கடந்து சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று வருவதால், அவர்களின் திறமை மற்றும் மன உறுதியை அங்கீகரித்து, ஆண் மற்றும் பெண் வீரர்களுக்கு சமமான வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும். பாரா ஒலிம்பிக் வீரர்களுக்காக தனி ஒலிம்பிக் அகாடமி உருவாக்கும் நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாட்டின் 38 மாவட்டங்களிலும் விளையாட்டு விடுதிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 2,600 மாணவர்கள் அங்கு தங்கி பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் விளையாட்டு விடுதிகளில் சேர்க்கப்படும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை 20 ஆயிரம் முதல் 25 ஆயிரம் வரை அதிகரித்து, அவர்களில் இருந்து ஒலிம்பிக் பதக்கம் வெல்லும் வீரர்களை உருவாக்குவதே இலக்கு.
தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகளில் படிக்கும் சுமார் ஒரு கோடி மாணவர்களில், 8 வயது முதலே திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்களுக்கு முறையான பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் விளையாட்டு சூழலை உருவாக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டிலேயே சர்வதேச தரத்திலான பயிற்சி மையங்கள் உருவாக்கப்பட்டால், வீரர்களின் நேரமும் வாய்ப்புகளும் பாதுகாக்கப்பட்டு, ஒலிம்பிக் பதக்கத்திற்கான பயணத்தை மேலும் வலுப்படுத்த முடியும்.
கிராமப்புறங்களில் இருந்து அதிகாலை எழுந்து கடுமையாகப் பயிற்சி பெறும் ஆயிரக்கணக்கான இளம் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு உரிய வாய்ப்புகளையும் உலகத் தரத்திலான வசதிகளையும் ஏற்படுத்துவதன் மூலம், ‘ட்ரீம் ஒலிம்பிக்ஸ்’ என்ற இலக்கை நோக்கி தமிழ்நாடு பயணித்து, மாநிலத்தில் இருந்து ஒலிம்பிக் பதக்கம் வெல்லும் கனவை நனவாக்க முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
சர்வதேச அளவில் வெற்றி பெற்று வரும் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகையில் 50 சதவீதம் அவர்களது பயிற்சியாளர்களுக்கும் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
விழாவில் பேசிய வித்யா ராமராஜ், ஜோஷ்னா சின்னப்பா, டி.கே. விஷால், பரணிகா இளங்கோவன் ஆகியோர், விளையாட்டுத் துறைக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர்.