இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை: இலச்சினை மற்றும் கோப்பையை அறிமுகப்படுத்தினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!

தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 28 ஆம் தேதி முதல் இளையோர் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை தொடரானது சென்னை மற்றும் மதுரையில் நடைபெறவுள்ளது.

இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையை அறிமுகப்படுத்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்
இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையை அறிமுகப்படுத்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்
Published : November 5, 2025 at 3:16 PM IST

சென்னை: இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடருக்கான கோப்பை மற்றும் இலச்சினையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று அறிமுகப்படுத்தினார்.

14 ஆவது ஆடவர் இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடர் நவம்பர் 28 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி வரையிலும் தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த உலகக் கோப்பை தொடரானது சென்னை மற்றும் மதுரையில் நடைபெறவுள்ளது.

அந்த வகையில் சென்னையில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் மற்றும் மதுரையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணையத்தின் ஹாக்கி விளையாட்டரங்கம் ஆகிய இரு இடங்களிலும் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.

இந்த தொடரில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், தென் கொரியா, நெதர்லாந்து, சீனா, தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட 24 நாடுகளை சேர்ந்த அணிகள் 6 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. அதே சமயம் இந்த தொடரில் பங்கேற்க இருந்த பாகிஸ்தான் அணி தொடரில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, ஓமன் அணிக்கு விளையாடும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் ஹாக்கி இந்தியா இணைந்து நடத்தும் இப்போட்டிக்கென தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ரூ.44.36 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு இணைந்து நடத்தும் 14 ஆவது இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடருக்கான கோப்பையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இனறு அறிமுகப்படுத்தினார். மேலும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இலச்சினையையும் அவர் வெளியிட்டார்.

இந்நிகழ்வில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அதுல்ய மிஸ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி, இந்திய ஹாக்கி சங்க தலைவர் திலிப் திர்கி, செயலாளர் போலாநாத் சிங், பொருளாளர் சேகர் மனோகரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் மற்றும் இடம் பெற்றுள்ள குழுக்கள்

  • குரூப் ஏ - ஜெர்மனி, தென்னாப்பிரிக்கா, கனடா மற்றும் அயர்லாந்து
  • குரூப் பி - இந்தியா, சிலி, ஸ்விட்சர்லாந்து மற்றும் ஓமன்
  • குரூப் சி - அர்ஜெண்டினா, நியூசிலாந்து, ஜப்பான் மற்றும் சீனா
  • குரூப் டி - ஸ்பெயின், பெல்ஜியம், எகிப்து மற்றும் நமீபியா
  • குரூப் இ - நெதர்லாந்து, மலேசியா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரியா
  • குரூப் எஃப் - ஃபிரான்ஸ், ஆஸ்திரேலியா, கொரியா மற்றும் வங்கதேசம்.

