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டெல்லியிலிருந்து உத்தரகாண்டிற்கு மாறும் ரிஷப் பந்த் - அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய முதல்வர் புஷ்கர் தாமி உறுதி

உத்தரகாண்டின் பெருமையான ரிஷப் பந்த் நிலம் வாங்குவதற்கு அரசு விதிமுறைகளின்படி அதிகாரிகள் மூலம் அனைத்து உதவிகளும் விரைந்து செய்யப்படும் என்று அந்த மாநில முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.

ரிஷப் பந்த்
ரிஷப் பந்த் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 5:24 PM IST

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ஹைதராபாத்: டெல்லியிலிருந்து தனது வசிப்பிடத்தை மீண்டும் சொந்த மாநிலமான உத்தரகாண்டிற்கு மாற்ற முடிவு செய்துள்ள இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பந்திற்கு, அனைத்து உதவிகளையும் செய்யத் தயார் என்று உத்தரகாண்ட் மாநில முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி உறுதியளித்துள்ளார்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பந்த், உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் ஹரித்வார் மாவட்டத்தில் உள்ள ரூர்க்கி நகரில் பிறந்தவர் ஆவார். தனது ஆரம்பகால கிரிக்கெட் பயணத்தை உத்தரகாண்டில் தொடங்கிய அவர், பின்னர் தொழில்முறை கிரிக்கெட்டிற்காக டெல்லிக்கு இடம்பெயர்ந்தார். தற்போது உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டிலும் அவர் டெல்லி அணிக்காகவே விளையாடி வருகிறார்.

இந்நிலையில், ரிஷப் பந்த் தனது வசிப்பிடத்தை டெல்லியிலிருந்து மீண்டும் சொந்த மாநிலமான உத்தரகாண்டிற்கு மாற்ற முடிவு செய்துள்ளார். இதற்காகப் பெரிய அளவிலான நிலம் ஒன்றை வாங்குவதற்கு உதவக் கோரி, உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமியிடம் அவர் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். ரிஷப் பந்தின் இந்த கோரிக்கைக்கு உடனடியாகப் பதிலளித்துள்ள முதல்வர் தாமி, அவருக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்யத் தயாராக இருப்பதாக உறுதியளித்துள்ளார்.

ரிஷப் பந்த் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "நான் எனது வசிப்பிடத்தை டெல்லியிலிருந்து சொந்த மாநிலமான உத்தரகாண்டிற்கு மாற்றுவதற்காகக் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக முயற்சித்து வருகிறேன். ஆனால், இதுவரை பொருத்தமான இடம் எதுவும் அமையவில்லை. எனக்கு உத்தரகாண்ட் மிகவும் பிடிக்கும். எனது சொந்த மண்ணிற்குத் திரும்பி, அங்குள்ள மக்களுடன் இணைந்து வாழவும், மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவவும் நான் விரும்புகிறேன். எனவே, நிலம் வாங்கும் விவகாரத்தில் எனக்கு உதவுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்," என உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமியைக் குறிப்பிட்டுப் பதிவிட்டிருந்தார்.

ரிஷப் பந்தின் இந்த கோரிக்கைக்கு உடனடியாகப் பதிலளித்துள்ள முதல்வர் தாமி தனது எக்ஸ் பதிவில், "ரிஷப் பந்த் நீங்கள் உத்தரகாண்டின் பெருமை. உங்களது சிறந்த ஆட்டத்தாலும் சாதனைகளாலும் இந்த மாநிலத்தின் பெயரை நாடு முழுவதும் ஒலிக்கச் செய்துள்ளீர்கள். உங்களது தாய்மண் மீதான பற்றும், இங்கு மீண்டும் திரும்பி வந்து பங்களிக்க வேண்டும் என்ற உங்களது எண்ணமும் மிகவும் பாராட்டத்தக்கது. நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள விஷயம் தொடர்பாகச் சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் விரைவில் உங்களைத் தொடர்புகொண்டு, அரசு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் நிச்சயம் செய்வார்கள்," எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தாமி, "நமது மாநிலத்திற்கு வர விரும்பும் எவரையும் நாங்கள் மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறோம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ரிஷப் பந்த நமது மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர் தனக்காகவும், நம் மாநிலத்திற்காகவும் ஒரு பெரிய பெயரைப் பெற்றுத் தந்துள்ளார். அவர் நாட்டிற்காகவும் விளையாடி அதற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளார், எனவே அவர் தாராளமாக வரலாம். நமது அதிகாரிகள் இதுகுறித்து அவருடன் விரிவாகப் பேசுவார்கள். அவருக்கு ஏதேனும் தேவைப்பட்டால், அதை நாங்கள் நிச்சயமாகச் செய்து கொடுப்போம்" என்றார்.

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தற்சமயம், ரிஷப் பந்த் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவதற்காக இந்திய அணியுடன் பயணித்துள்ளார். இதுதவிர, சமீபத்தில் வெளியான தகவல்களின்படி, 2025-26 நிதியாண்டில் மட்டும் சுமார் ரூ.23.84 கோடி வருமான வரி செலுத்தியதன் மூலம், உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திலேயே தனிநபர் பிரிவில் அதிக வரி செலுத்தியவர் என்ற பெருமையையும் ரிஷப் பந்த் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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ரிஷப் பந்த்
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