அக்டோபர் 29-ல் முதலமைச்சர் கோப்பை பரிசு வழங்கும் விழா: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பு!
முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டு தொடரில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு ரூ.17 கோடி அளவிலான ஒட்டுமொத்தப் பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 27, 2026 at 2:48 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான பரிசு வழங்கும் விழா அக்டோபர் 29ஆம் தேதி சென்னை நேரு ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இவ்விழாவில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கலந்துகொண்டு பரிசுத்தொகையையும் பதக்கங்களையும் வழங்க உள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் வாழும் மாணவர்களின் விளையாட்டுத் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில், அவர்களுக்குப் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி, அதற்கான ஊக்கத்தொகை மற்றும் வாய்ப்புகளை வழங்கும் நோக்குடன் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆண்டுதோறும் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள 38 மாவட்டங்களில், மாவட்ட மற்றும் மண்டல வாரியாக நடத்தப்பட்ட விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கான மாநில அளவிலான முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் தற்போது சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த ஆண்டிற்கான முதலமைச்சர் கோப்பை மாநில விளையாட்டுப் போட்டிகள் சென்னை, செங்கல்பட்டு, மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், நாமக்கல், அரியலூர், திண்டுக்கல், திருவண்ணாமலை மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கடந்த அக்டோபர் 15ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள் நாளை (அக்டோபர் 28) உடன் முடிவடைய உள்ளன.
சுமார் 45 வகையிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டுள்ள இந்த மாநில அளவிலான தொடரில், மொத்தமாக 36,000 விளையாட்டு வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுத் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். நாளை விளையாட்டுப் போட்டிகள் அனைத்தும் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்குப் பதக்கங்கள் மற்றும் ஊக்கத்தொகையினை வழங்கத் தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
அதன்படி, நாளை மறுநாள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) மாலை 3 மணி முதல் 5 மணி வரை சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள நேரு ஸ்டேடியத்தில் பிரம்மாண்டமான பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கலந்து கொண்டு, வெற்றி பெற்ற விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் பரிசுகளையும் பதக்கங்களையும் வழங்க உள்ளார்.
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இந்தத் தொடரில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு ரூ.17 கோடி அளவிலான ஒட்டுமொத்தப் பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும், இவற்றுடன் சேர்த்து தேசிய அளவிலும், சர்வதேச அளவிலும் பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்றுத் தமிழகத்திற்குப் பெருமை தேடித்தந்து, பதக்கங்களை வென்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் ரொக்கப் பரிசினை வழங்கி கவுரவிக்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.