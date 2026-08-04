சின்சினாட்டி ஓபன் 2026: இரட்டையர் பிரிவில் என்ட்ரி கொடுக்கும் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள்
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் களமிறங்க, 46 வயதான வீனஸ் வில்லியம்ஸுக்குப் பிரத்யேகமாக வைல்ட்கார்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 4, 2026 at 4:29 PM IST
ஹைதராபாத்: டென்னிஸ் நட்சத்திரங்களான செரீனா மற்றும் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள், சின்சினாட்டி ஓபன் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவில் மீண்டும் இணைந்து களமிறங்க உள்ளனர்.
உலகின் மிகப்பழமையான மற்றும் மிகவும் மதிப்புமிக்க சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர்களில் சின்சினாட்டி ஓபன் தொடரும் ஒன்றாகும். அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாணத்தில் உள்ள சின்சினாட்டி நகரில் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இத்தொடர் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 1899ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இத்தொடர், அமெரிக்க ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிக்கு முன்னதாக நடைபெறும் மிக முக்கிய தகுதிப் போட்டியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில், நடப்பு ஆண்டிற்கான சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரானது ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில் உலகின் முன்னணி வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கேற்கவுள்ளதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் இத்தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இம்முறை நடைபெறவுள்ள சின்சினாட்டி ஓபன் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவில் நட்சத்திர வீராங்கனைகளான வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் மீண்டும் இணைந்து பங்கேற்கவுள்ளனர்.
முன்னதாக, கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற விம்பிள்டன் தொடரிலேயே இருவரும் இணைந்து விளையாடத் திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால், ஒற்றையர் சுற்றுப் போட்டியின் போது செரீனா வில்லியம்ஸுக்கு ஏற்பட்ட முழங்கால் காயம் காரணமாக, இரட்டையர் பிரிவில் அவரால் பங்கேற்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. இதன் விளைவாக, வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் விம்பில்டன் இரட்டையர் போட்டியில் இருந்து விலக நேரிட்டது.
Venus. Serena. Back in Cincy. 👊— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 3, 2026
The Williams sisters are officially set to reunite for doubles at the 2026 Cincy Open ‼️#CincyTennis pic.twitter.com/3s4y8AwyIP
இந்நிலையில், தற்போது செரீனா வில்லியம்ஸின் காயம் முழுமையாகக் குணமடைந்துள்ளதால், சின்சினாட்டி ஓபன் தொடர் மூலம் மீண்டும் கம்பேக் கொடுக்கத் தயாராகியுள்ளனர், வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் தங்களது நீண்டகால டென்னிஸ் வரலாற்றில், சின்சினாட்டி ஓபன் இரட்டையர் பிரிவில் இணைந்து களமிறங்குவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதனால் உலகெங்கிலும் உள்ள டென்னிஸ் ரசிகர்களிடையே இப்போட்டி குறித்த எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது
இதையும் படிக்கவும்
மேலும், 46 வயதான வீனஸ் வில்லியம்ஸ், இந்தத் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவிலும் விளையாடப் பிரத்யேகமாக வைல்ட்கார்டு அனுமதி பெற்றுள்ளார். டென்னிஸ் வரலாற்றில் இணைந்து 14 கிராண்ட்ஸ்லாம் இரட்டையர் பட்டங்களையும், 3 ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கங்களையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ள வில்லியம்ஸ் சகோதரிகளின் இந்த கம்பேக் உலகெங்கிலும் உள்ள டென்னிஸ் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.