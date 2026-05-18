பிசிசிஐ ஆர்டிஐ வரம்பிற்குள் வராது; மத்திய தகவல் ஆணையம் அதிரடித் தீர்ப்பு
பிசிசிஐ அமைப்பை ஆர்டிஐ வரம்பிற்குள் கொண்டு வந்த தனது முந்தைய முடிவை மத்திய தகவல் ஆணையம் (சிஐசி) தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றியமைத்துள்ளது.
Published : May 18, 2026 at 8:55 PM IST
டெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் வராது என்றும், அது ஒரு பொது அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பு அல்ல என்றும் மத்திய தகவல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
டெல்லியைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) எந்த விதிகளின் கீழ் இந்திய கிரிக்கெட் அணியைத் தேர்வு செய்கிறது, சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த அதற்கு யார் அதிகாரம் தந்தது? என்பது போன்ற விவரங்களைக் கோரி மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகத்திடம் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்திருந்தார்.
ஆனால் அதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சகம், "பிசிசிஐ ஒரு பொது அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு அல்ல என்பதால், தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தின் கீழ் விவரங்களை வெளியிட மறுத்தது. இதனை அடுத்து அந்நபர், மத்திய தகவல் ஆணையத்தில் (சிஐசி) மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த சிஐசி, "கிரிக்கெட் வீரர்கள் நாட்டின் பெயர் மற்றும் தேசியக் கொடி பொறிக்கப்பட்ட சீருடையை அணிகிறார்கள்; அரசுப் பலன்களைப் பெறுகிறார்கள்" என்று கூறி, பிசிசிஐ ஒரு பொது அமைப்பு என்று தீர்ப்பளித்தது.
STORY | BCCI not a public authority under RTI Act: CIC— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026
The Central Information Commission on Monday said the Board of Control for Cricket (BCCI) in India is not a “public authority” under the RTI Act as it is neither owned, controlled nor substantially financed by the… pic.twitter.com/RbtUslOWF9
அதன்பின் சிஐசி-யின் உத்தரவை எதிர்த்து பிசிசிஐ நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், முந்தைய உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளின் வழிகாட்டுதல்களைச் சுட்டிக்காட்டி, இந்த முடிவை மீண்டும் மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு மத்திய தகவல் ஆணையத்திற்கே திருப்பி அனுப்பியது.
நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரித்த சிஐசி, பிசிசிஐ ஒரு தனியார் அமைப்பு என்பதை உறுதிப்படுத்தி மேல்முறையீட்டைத் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. இதன் மூலம், பிசிசிஐ அமைப்பை ஆர்டிஐ வரம்பிற்குள் கொண்டு வந்த தனது சொந்த 2018-ஆம் ஆண்டு உத்தரவை சிஐசி அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றியமைத்துள்ளது.
மேலும், பிசிசிஐ அமைப்பு அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமானதோ, அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதோ அல்லது அரசாங்கத்திடமிருந்து நிதி உதவியைப் பெறுவதோ இல்லை என்றும், இது தமிழ்நாடு சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு முற்றிலும் தனியார் மற்றும் தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பும் என்பதால் அதனை பொது அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு இல்லை என தீர்ப்பு வழங்கி உத்திரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பேசிய தகவல் ஆணையர் பி.ஆர். ரமேஷ், "தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் பிரிவு 2(h)-இன் கீழ் பிசிசிஐ ஒரு பொது அதிகார அமைப்பாகக் கருத முடியாது. பிசிசிஐ என்பது தமிழ்நாடு சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பாகும். இது அரசியலமைப்பின் மூலமாகவோ அல்லது நாடாளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட எந்தவொரு சட்டத்தின் மூலமாகவோ நிறுவப்படவில்லை.
இது அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமானதோ அல்லது அதன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதோ அல்ல. மேலும், இது அரசாங்கத்திடமிருந்து எந்தவொரு நிதி உதவியையும் பெறுவதில்லை. எனவே, இதை ஒரு 'பொது அதிகார அமைப்பு' என வகைப்படுத்த முடியாது," என்று விளக்கமளித்துள்ளார்.
இதையும் படிக்கவும்
இந்த தீர்ப்பின் மூலம், பிசிசிஐ தனது வீரர் தேர்வு, நிர்வாகம் மற்றும் நிதித் தொடர்பான உள்விவகாரங்களை தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பொதுமக்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்து முழுமையாக விலக்கு பெற்றுள்ளது. இந்தத் தீர்ப்பு சட்டப்பூர்வமாக பிசிசிஐ-க்கு சாதகமாக அமைந்திருந்தாலும், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொதுப் பொறுப்புக்கூறல் குறித்த விவாதங்களை இது மீண்டும் பொதுவெளியில் கிளப்பி உள்ளது.