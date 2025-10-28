ஐசிசி-யை இந்தியா கட்டுப்படுத்துகிறது - முன்னாள் போட்டி நடுவர் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு!
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் தற்போது மிகவும் அரசியல் நிலைபாடு கொண்ட அமைப்பாக மாறிவிட்டது என முன்னாள் போட்டி நடுவர் கிறிஸ் பிராட் கூறியுள்ளது கிரிக்கெட் அரங்கில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 28, 2025 at 4:25 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) மிகவும் பண பலம் வாய்ந்த கிரிக்கெட் வாரியமாக மாறியுள்ளதுடன், ஐசிசி-யையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது என்று ஐசிசியின் முன்னாள் போட்டி நடுவர் கிறிஸ் பிராட் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த கிறிஸ் பிராட் ஐசிசி-யின் முன்னாள் போட்டி நடுவர். மேலும் இவர் இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்டீவர்ட் பிராடின் தந்தையாவர். இங்கிலாந்து அணிக்காக 1984 முதல் 89ஆம் ஆண்டு வரையிலும் விளையாடியுள்ள கிறிஸ் பிராட், 25 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 6 சதங்கள், 6 அரைசதங்களுடன் 1661 ரன்களையும், 34 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு சதம், 11 அரைசதங்கள் என 1361 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். தனது ஓய்வுக்கு பிறகு அவர் கள நடுவராகவும், ஐசிசியின் போட்டி நடுவராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
அந்த வகையில் அவர் 123 ஒருநாள் போட்டிகள், 361 டெஸ்ட் போட்டிகள் மற்றும் 138 டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் நடுவராக பணியாற்றிய நிலையில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு போட்டி நடுவர் பதவியில் இருந்து விலகினார். இந்த நிலையில், அவர் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில், ஐசிசி-யில் பிசிசிஐயின் ஆதிக்கம் குறித்து வெளிப்படையாக போசியுள்ளதுடன், இந்தியா ஐசிசியை கட்டுப்படுத்துவதாகவும், இந்த விளையாட்டு மிகவும் அரசியல் ரீதியாக சம்பந்தப்பட்டதாக மாறிவிட்டது என கடுமையான குற்றச்சாட்டையும் முன்வைத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், "ஐசிசியின் மேலாளராக வின்சென்ட் வான் டெர் பிஜ்ல் பதவியில் இருந்த போது எங்களுக்கு தேவையான ஆதரவை வழங்கினார். ஆனால் அவர் பதவியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு, ஐசிசி நிர்வாகம் மிகவும் பலவீனமடைந்து விட்டது. மேலும் தற்சமயம் இந்தியா மிகவும் பண பலம் வாய்ந்த கிரிக்கெட் வாரியமாக மாறியுள்ளதுடன், ஐசிசி-யையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது. நான் தற்சமயம் ஐசிசி போட்டி நடுவராக இல்லாததில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். ஏனெனில் இப்போது ஐசிசி அமைப்பு மிகவும் அரசியல் நிலைபாடு கொண்ட அமைப்பாக மாறிவிட்டது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் நடுவராக இருந்தபோது, ஆட்டத்தின் முடிவில் இந்தியா மூன்று, நான்கு ஓவர்கள் பின் தங்கியதால், அபராதம் விதிக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது. ஆனால் அப்போது எனக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது. அதில் பேசிய நபர் 'கொஞ்சம் தளர்வாக இருங்கள், ஏனெனில் இது இந்திய அணி' என்று கூறினார். அதனால் அந்த போட்டியில் இந்திய அணிக்கு அபராதம் விதிக்காமல் இருந்தேன். ஆனால் அதற்கு அடுத்த போட்டியிலும் இந்திய அணி பந்துவீசுவதற்கு அதிக நேரத்தை எடுத்துக் கொண்டது. அப்போதும் அவர்கள் போட்டி நடுவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தனர்" என்று குற்றஞ்ச்சாட்டியுள்ளார்.
இதையும் படிங்க:
கிறிஸ் பிராடின் இந்த குற்றச்சாட்டானது தற்சமயம் கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில் சமீபகாலமாகவே ஐசிசியில் பிசிசிஐ தலையீடு இருப்பதாக விமர்சிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கிறிஸ் பிராடின் இந்த குற்றச்சாட்டு அதற்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் விதமாக அமைத்துள்ளது. இதனால் தற்சமயம் ஐசிசி-பிசிசிஐ அமைப்புகள் மீதான விமர்சனங்களும் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.