ஐபிஎல் 2026: பெங்களூருவில் போட்டிகளை நடத்த கர்நாடகா அரசு அனுமதி
ஆர்சிபி அணி விளையாடும் ஐபிஎல் போட்டிகளை பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 16, 2026 at 3:19 PM IST
பெங்களூரு: எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை நடத்துவதற்கு கர்நாடக அரசு இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 19-வது சீசன் இந்தாண்டு மார்ச் 28ஆ தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. அந்த வகையில் மார்ச் 28ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியானது இரவு 7.30 மணிக்கு பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
முன்னதாக கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதை கொண்டாடும் விதமாக நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நேரிசல் காரணமாக 11 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டளர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டன. அச்சம்பவத்திற்கு பிறகு பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானம் போட்டிகளை நடத்த தகுதியற்றது என அறிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், அங்கு நடைபெற இருந்த மகாராஜா பிரீமியர் லீக், ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை போட்டிகள், மகளீர் பிரீமியர் லீக் உள்ளிட்ட தொடர்கள் வேறு மைதானங்களுக்கு மாற்றப்பட்டன. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் ஆர்சிபி அணியின் போட்டிகள் மீண்டும் பெங்களூருவில் நடத்தப்படுமா? அல்லது வேறு மைதானத்திற்கு மாற்றப்படுமா? என்ற சந்தேகங்கள் எழுந்திருந்தன.
ஆனால் எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டிகளை நடத்த கர்நாடகா அமைச்சரவை கூட்டம் அனுமதி அளித்தது. இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி தங்களுடைய ஹோம் போட்டிகளை பெங்களூருவில் விளையாடுவதுடன், ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்க போட்டி மற்றும் சீசனின் இறுதிப்போட்டியும் பெங்களூரு மைதானத்தில் நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டன.
It’s official. Things are about to unfold, and it’s only going to get 𝗕𝗢𝗟𝗗. 🔥— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 16, 2026
A curtain raiser that’s about to raise the temperatures. 😮💨
Note: Chinnaswamy Stadium has received the required permissions to host the 5 RCB Home Matches. 🙏✨#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2026 pic.twitter.com/q2ND1joEgs
இந்நிலையில் தற்சமயம் ஆர்சிபி அணி விளையாடும் போட்டிகளை பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில், மைதானத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நிபுணர் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிபுணர் குழு, மைதானத்தின் தற்போதைய தயாரிப்பு நிலை மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள புதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்தி அறிக்கை சமர்ப்பித்தது.
இந்த அறிக்கையை கர்நாடகா உள்துறை அமைச்சர் ஜி. பரமேஸ்வரா இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார். பாதுகாப்பு நிபுணர் குழுவின் அறிக்கையில் அவர் திருப்தி அடைந்ததையடுத்து, வரவிருக்கும் ஐபிஎல் போட்டிகளை சின்னசாமி மைதானத்தில் நடத்த அவர் அனுமதியை வழங்கியுள்ளார். இதன் மூலம் மார்ச் 28ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள ஆர்சிபி மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் லீக் போட்டி உட்பட ஐந்து லீக் போட்டிகள் இங்கு நடைபெறவுள்ளது.
இதுகுறித்து கே.எஸ்.சி.ஏ-வின் செய்தி தொடர்பாளர் வினய் முருத்யுஞ்சயா ஈடிவி பாரத்திடம் பேசுகையில், "வெங்கடேஷ் பிரசாத் தலைமையிலான கே.எஸ்.சி.ஏ பல்வேறு அரசுத் துறைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறது. நிபுணர் குழுவின் அனைத்து பரிந்துரைகளையும் பின்பற்றி பெங்களூருவில் கிரிக்கெட்டின் உற்சாகத்தை மீண்டும் கொண்டு வர நாங்கள் கடுமையாக உழைத்துள்ளோம்.
ஐபிஎல் போட்டிகளை மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் தொழில்முறை முறையில் ஏற்பாடு செய்ய ஆர்சிபி அணிக்கு எங்கள் முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்குவோம். இது கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கானது. இது ஒரு மறக்கமுடியாத அனுபவமாக இருக்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் ஆர்சிபி ரசிகர்கள் தங்களின் சொந்த அணி போட்டிகளை மீண்டும் சொந்த மண்ணில் காணும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளதால் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.
பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ள முதற்கட்ட போட்டிகள்
மார்ச் 28 - ஆர்சிபி vs எ.ஆர்.எச்- சின்னசாமி மைதானம், பெங்களூரு
ஏப்ரல் 5 - ஆர்சிபி vs சிஎஸ்கே - சின்னசாமி மைதானம், பெங்களூரு