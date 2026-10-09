சீன ஓபன் 2026 | காலிறுதியில் ஸ்வியாடெக், ஸ்விடோலினா அதிர்ச்சித் தோல்வி!
டென்னிஸ் உலகின் டாப்-10 வரிசையில் இருக்கும் இரண்டு முன்னணி வீராங்கனைகள் ஒரே நாளில் காலிறுதிச் சுற்றோடு சீன ஓபன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியது ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 9, 2026 at 7:54 PM IST
ஹைதராபாத்: சீன ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளில், உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகளான இகா ஸ்வியாடெக் மற்றும் எலினா ஸ்விடோலினா ஆகியோர் அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவி வெளியேறினர்.
சீனாவின் தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் சீன ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர், தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதிச் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில், உலகின் 9ஆம் நிலை வீராங்கனையும், போலந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவருமான இகா ஸ்வியாடெக், பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மெர்டென்ஸை எதிர்கொண்டார்.
இகா ஸ்வியாடெக் தோல்வி
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இரு வீராங்கனைகளும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினர். இதனால் முதல் செட் ஆட்டமே டை-பிரேக்கர் வரை சென்றது. இந்த செட்டை யார் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்த நிலையில், அபாரமாகச் செயல்பட்ட மெர்டென்ஸ் 7-6 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
ANOTHER BIG WIN IN BEIJING!🤩 @elise_mertens defeats Swiatek in straight sets! #ChinaOpen https://t.co/iypSchMkip— wta (@WTA) October 9, 2026
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் மெர்டென்ஸின் கையே ஓங்கி இருந்தது. இதில் அவர் 6-3 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் தன்வசப்படுத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் எலிஸ் மெர்டென்ஸ் 7-6, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் இகா ஸ்வியாடெக்கை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், சீன ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறினார்.
குயின்வென் அபாரம்
மற்றொரு விறுவிறுப்பான காலிறுதி ஆட்டத்தில், உக்ரைனின் முன்னணி வீராங்கனையான எலினா ஸ்விடோலினா, சீனாவின் குயின்வென் ஜெங்கை எதிர்கொண்டார். இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய குயின்வென் ஜெங், முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றி ஸ்விடோலினாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் ஸ்விடோலினா சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கம்பேக் கொடுத்தார். இதனால் இந்த செட்டைக் கைப்பற்றுவதில் இருவருக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியதால், ஆட்டம் டை-பிரேக்கர் சுற்றுக்குச் சென்றது. இருப்பினும், இறுதியில் நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய குயின்வென் ஜெங் 7-6 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார்.
Look what it means 💪 Zheng Qinwen secures a spot in the semifinal in Beijing! That reaction 🤩 #ChinaOpen https://t.co/yTQQn23rub— wta (@WTA) October 9, 2026
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இதன் மூலம் சீனாவின் குயின்வென் ஜெங் 6-3, 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எலினா ஸ்விடோலினாவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். ஒரே நாளில் சர்வதேச டென்னிஸ் அரங்கின் இரண்டு டாப்-10 நட்சத்திர வீராங்கனைகள் காலிறுதியோடு சீன ஓபன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியிருப்பது ரசிகர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.