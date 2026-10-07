சீனா ஓபன் 2026 | இகா ஸ்வியாடெக் அபார வெற்றி; கோகோ காஃப் அதிர்ச்சி தோல்வி!
இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் 4-ஆம் நிலை வீராங்கனை கோகோ காஃப் 3-6, 3-6 என்ற நேர் செட்களில் பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மெர்டென்ஸிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
Published : October 7, 2026 at 7:38 PM IST
ஹைதராபாத்: போலந்தின் முன்னணி வீராங்கனை இகா ஸ்வியாடெக், அமெரிக்காவின் இளம் வீராங்கனை இவா ஜோவிக்கை 6-1, 6-3 என்ற நேர் செட்களில் வீழ்த்தி சீனா ஓபன் தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
சீனாவின் தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் சீனா ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர், தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில், உலகின் முன்னணி நட்சத்திர வீராங்கனையான போலந்து நாட்டின் இகா ஸ்வியாடெக், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இளம் வீராங்கனை இவா ஜோவிக்கை எதிர்கொண்டார்.
ஸ்வியாடெக் அபார வெற்றி
இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே இகா ஸ்வியாடெக் தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தினார். அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் ஸ்வியாடெக் எளிதாகக் கைப்பற்றி அசத்தினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக செயல்பட்ட ஸ்வியாடெக், 6-3 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் தன்வசப்படுத்தினார்.
Jovic looks to bounce back 💪 Iva Jovic finding a bit of rhythm in this set against Swiatek! #ChinaOpen https://t.co/psMYwz9G7B— wta (@WTA) October 7, 2026
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இகா ஸ்வியாடெக் 6-1, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் இவா ஜோவிக்கை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த அசத்தல் வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கும் இகா ஸ்வியாடெக் முன்னேறியுள்ளார்.
கோகோ காஃப் அதிர்ச்சி தோல்வி
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில், உலகின் நான்காம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் கோகோ காஃப், 19ஆம் நிலை வீராங்கனையான பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மெர்டென்ஸை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் கோகோ காஃப் எளிதான வெற்றியைப் பதிவு செய்வார் என்று எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
ஏனெனில், ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே மெர்டென்ஸ் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய மெர்டென்ஸ், இரண்டாவது செட்டிலும் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்தார். அந்த செட்டிலும் தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்ட அவர், 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றி கோகோ காஃபிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
Secured the W with an ace 🔥 @elise_mertens defeats Gauff in Beijing to move on to the quarterfinals! #ChinaOpen https://t.co/sCJIVHvH4z— wta (@WTA) October 7, 2026
|இதையும் படிங்க
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் எலிஸ் மெர்டென்ஸ் 6-3, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் கோகோ காஃபை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், காலிறுதிச் சுற்றுக்கும் தகுதி பெற்றார். அதேசமயம், இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கோகோ காஃப், இந்த அதிர்ச்சி தோல்வியின் காரணமாக காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுடனேயே தொடரிலிருந்து வெளியேறி ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.