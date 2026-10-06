சீனா ஓபன் 2026 | காயத்தால் டி மினிர் விலகல்; 7ஆவது முறையாக சாம்பியனானார் நோவக் ஜோகோவிச்!
சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில், நோவக் ஜோகோவிச் தான் விளையாடிய 34 போட்டிகளிலும் தோல்வியே தழுவாமல் வெற்றி பெற்று, ரஃபேல் நடாலின் முந்தைய சாதனையை (31-0) முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.
Published : October 6, 2026 at 7:44 PM IST
ஹைதராபாத்: சீன ஓபன் டென்னிஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் இறுதிப் போட்டியில், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினிரை வீழ்த்தி செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் தனது 7ஆவது சீன ஓபன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
சீன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், உலகின் முன்னணி டென்னிஸ் வீரரான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் அலெக்ஸ் டி மினிரை எதிர்த்துப் பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இரு வீரர்களும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினர். இதனால் முதல் செட்டை யார் கைப்பற்றுவார் என்ற பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டது. இறுதியில், தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜோகோவிச் 7-6 என்ற கணக்கில் கடுமையாகப் போராடி முதல் செட்டைத் தன்வசப்படுத்தினார்.
Now, that is how you save a break point 🤩 @ChinaOpen | #ChinaOpen | @DjokerNole https://t.co/JJGVN4fO6j— ATP Tour (@atptour) October 6, 2026
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்தில் அலெக்ஸ் டி மினிர் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாகக் காயமடைந்த அவர், மேற்கொண்டு போட்டியில் பங்கேற்க முடியாமல் பாதியிலேயே களத்தை விட்டு வெளியேறினார். இதன் காரணமாக நோவக் ஜோகோவிச் 7-6, 0-1 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் சீன ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் 7ஆவது முறையாகச் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றிய ஜோகோவிச், இத்தொடரில் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டியுள்ளார். மேலும், இந்த அபார வெற்றியின் மூலம், சீன ஓபன் தொடரில் தான் விளையாடிய எந்தவொரு போட்டியிலும் தோல்வியடையாத வீரர் என்ற சாதனைப் பயணத்தையும் அவர் நீடித்துள்ளார்.
இதுவரை இத்தொடரில் விளையாடிய 34 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று 34-0 என்ற கணக்கில் புதிய உலக சாதனையை ஜோகோவிச் படைத்துள்ளார். இதன் மூலம், பிரெஞ்சு ஓபன் தொடரில் ரஃபேல் நடால் படைத்திருந்த முந்தைய சாதனையான 31-0 என்ற தொடர் வெற்றி சாதனையை ஜோகோவிச் முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.
SIMPLY REMARKABLE 🤩 34 matches. 7 titles. 1 Novak Djokovic. 👏 @ChinaOpen | #chinaopen | @DjokerNole https://t.co/NaZ3NjVV1v— ATP Tour (@atptour) October 6, 2026
|இதையும் படிங்க
மேற்கொண்டு, நோவக் ஜோகோவிச் தனது தொழில்முறை டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் 102ஆவது ஏடிபி பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளார். ஏற்கனவே 24 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கள் மற்றும் ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கத்துடன் 'கோல்டன் ஸ்லாம்' சாதனை படைத்துள்ள ஜோகோவிச், தற்போது சீன ஓபன் பட்டத்தையும் வென்று ரசிகர்களைப் பெருமகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.