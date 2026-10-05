சீனா ஓபன் 2026 | மெத்வதேவை வீழ்த்திய ஜோகோவிச்; டி மினிருடன் இறுதிப் போட்டியில் மோதல்!
சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினிர், உலகின் முன்னணி வீரரும் 24 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்ற சாதனையாளருமான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச்சை எதிர்த்துப் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 8:40 PM IST
ஹைதராபாத்: சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், உலகின் முன்னணி வீரரான நோவக் ஜோகோவிச் 7-5, 5-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் டேனில் மெத்வதேவை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
சீன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்று வரும் சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், உலகின் முன்னணி வீரர்களில் ஒருவரான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் டேனில் மெத்வதேவை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், இரு வீரர்களும் ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி புள்ளிகளை வென்றனர்.
இறுதிப் போட்டியில் ஜோகோவிச்
இதில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்ற இருவரும் கடுமையாகப் போராடிய நிலையில், தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜோகோவிச் 7-5 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஜோகோவிச், அதை 5-3 என்ற கணக்கில் தன்வசப்படுத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஜோகோவிச் 7-5, 5-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் டேனில் மெத்வதேவை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
This point had EVERYTHING 🤯 @DjokerNole | @ChinaOpen | #ChinaOpen https://t.co/JXqbR7kEoi— ATP Tour (@atptour) October 5, 2026
இதுவரை சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் 6 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ள நோவக் ஜோகோவிச், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு, கிட்டத்தட்ட 11 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இந்தத் தொடரில் மீண்டும் விளையாடி வருகிறார். இதில் தற்சமயம் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள அவர், தனது 7ஆவது சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
மினிர் அசத்தல் வெற்றி
அதேபோல் நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினிர் அபார வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இந்தப் போட்டியில் போலந்து நாட்டின் முன்னணி வீரரான ஹூபர்ட் ஹர்காக்ஸை எதிர்த்து விளையாடிய டி மினிர், தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினார். இதன் காரணமாக முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் டி மினிர் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் டி மினிர் 3-2 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் இருந்தார். அப்போது ஹர்காக்ஸுக்கு ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக அவர் போட்டியிலிருந்து பாதியிலேயே விலகினார். இதன் காரணமாக இப்போட்டியில் அலெக்ஸ் டி மினிர் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் நடப்பு சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் அலெக்ஸ் டி மினிர் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
One final battle in Beijing ⚔️🏆 @DjokerNole vs. @alexdeminaur @ChinaOpen | #ChinaOpen https://t.co/qRDkhhRV1G— ATP Tour (@atptour) October 5, 2026
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இதனையடுத்து, நாளை நடைபெறவுள்ள சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினிர், உலகின் முன்னணி வீரரும் 24 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்ற சாதனையாளருமான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச்சை எதிர்த்துப் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இதனால் இந்தப் போட்டியில் யார் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு டென்னிஸ் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.