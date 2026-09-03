சீனா மாஸ்டர்ஸ் 2026 | காலிறுதிக்குள் நுழைந்த கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்; போராடி வீழ்ந்தார் தான்வி சர்மா!
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை தான்வி சர்மா 17-21, 21-18, 16-21 என்ற செட் கணக்கில் ஜப்பானின் டோமோகா மியாசாகியிடம் கடுமையாகப் போராடித் தோல்வியடைந்தார்.
Published : September 3, 2026 at 12:24 PM IST
ஹைதராபாத்: சீனா மாஸ்டர்ஸ் பாட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் அனுபவ வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் நேர் செட்களின் கணக்கில் கனடா வீரர் விக்டர் லாயை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
சீனாவின் ஷென்சென் நகரில் புகழ்பெற்ற சீனா மாஸ்டர்ஸ் 2026 (China Masters Super 750) பாட்மிண்டன் தொடரின் 2ஆவது சுற்று ஆட்டங்கள் இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், உலகின் 9ஆம் நிலை வீரரான கனடாவின் விக்டர் லாயை எதிர்கொண்டார். முன்னதாக நடைபெற்ற முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இதே விக்டர் லாய், இந்தியாவின் முன்னணி வீரர் லக்ஷயா சென்னை வீழ்த்தியிருந்தார்.
காலிறுதியில் ஸ்ரீகாந்த்
இதனால், கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் அதற்குப் பதிலடி கொடுப்பாரா என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு இப்போட்டியின் மீது நிலவியது. அதற்கேற்ப, போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஸ்ரீகாந்த் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினார். மறுபுறம் விக்டர் லாயும் கடுமையான போட்டியை அளித்தார். எனினும், சிறப்பாகச் செயல்பட்ட கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் முதல் செட்டை 21-18 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
India's Kidambi Srikanth stuns world No. 9 Canadian Victor Lai 21-18 21-19 to enter men's singles quarterfinals at China Masters Super 750 badminton tournament in Shenzhen #BWF pic.twitter.com/OxExR6KmCY— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் இரு வீரர்களுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இருவரும் சரிக்குச் சமமாக மோதியதால், இதில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது. இறுதிவரை நிதானமாக விளையாடிய கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 21-19 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் முடிவில், கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 21-18, 21-19 என்ற நேர் செட்களின் கணக்கில் விக்டர் லாயை வீழ்த்தி, கம்பீரமாக காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
தான்வி சர்மா அதிர்ச்சி தோல்வி
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை தான்வி சர்மா, உலகப் பாட்மிண்டன் தரவரிசையில் 9ஆம் இடத்தில் உள்ள ஜப்பானின் டோமோகா மியாசாகியை எதிர்கொண்டார். சர்வதேச அரங்கில் முன்னணி வீராங்கனையாகக் கருதப்படும் மியாசாகிக்கு எதிராகத் தான்வி சர்மா ஆரம்பம் முதலே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இருப்பினும், ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை அவர் 17-21 என்ற கணக்கில் இழந்தார்.
LI-NING China Masters 2026— BWFScore (@BWFScore) September 3, 2026
WS - R16
21 18 21 🇯🇵Tomoka MIYAZAKI🥇
17 21 16 🇮🇳Tanvi SHARMA
🕚 in 66 minutes
அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் மிகச் சிறப்பான கம்பேக்கை கொடுத்த தான்வி சர்மா, 21-18 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டைக் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். இதனால் போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இறுதி முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. இந்த செட்டில் இரு வீராங்கனைகளும் தங்களது முழுத் திறமையையும் வெளிப்படுத்திச் சரிக்குச் சமமாக மோதியதால், யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது.
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இறுதிக்கட்டத்தில் தனது ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மியாசாகி, 21-16 என்ற கணக்கில் அந்த மூன்றாவது செட்டைக் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த இந்த போட்டியின் முடிவில், டோமோகா மியாசாகி 21-17, 18-21, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் தான்வி சர்மாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். மறுபுறம், பதக்கம் வெல்வார் எனப் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தியாவின் தான்வி சர்மா, இந்தத் தோல்வியுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.