முதலமைச்சர் கோப்பை 2026: 24 தங்க பதக்கங்களுடன் சென்னை மாவட்டம் முதலிடம்
தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மொத்தம் 414 போட்டிகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுவரை 63 போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
Published : October 19, 2026 at 9:45 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் ‘முதலமைச்சர் கோப்பை 2026’ மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில், சென்னை மாவட்டம் 24 தங்கம், 17 வெள்ளி, 13 வெண்கலம் என மொத்தம் 54 பதக்கங்களைப் பெற்று முதலிடத்தைத் தக்க வைத்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் ‘முதலமைச்சர் கோப்பை 2026’ மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளை, பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா அக்டோபர் 15ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.
பள்ளி மாணவ மாணவியர், கல்லூரி மாணவ மாணவியர், பொதுமக்கள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் என 5 பிரிவுகளில், 38 மாவட்டங்கள் மற்றும் 6 மண்டலங்களை உள்ளடக்கி, புதிதாக 7 விளையாட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் 45 வகையான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தப் போட்டிகளில் பங்கேற்க 27,82,173 வீரர், வீராங்கனைகள் இணையதளம் வாயிலாகப் பதிவு செய்தனர். தற்போது நடைபெற்று வரும் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் சுமார் 32 ஆயிரம் வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று வருகின்றனர். இவர்களில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு பரிசுத் தொகை வழங்குவதற்காக அரசு மொத்தமாக ரூ. 17,04,25,000 ஒதுக்கியுள்ளது.
சென்னை, செங்கல்பட்டு, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், அரியலூர், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை மற்றும் ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி முதல் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மொத்தம் 414 போட்டிகள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுவரை 63 போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
பதக்க பட்டியலில் சென்னை முதலிடம்
அக்டோபர் 18, நண்பகல் 12 மணி நிலவரப்படி, சென்னை மாவட்டம் 24 தங்கப் பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தையும், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 11 தங்கம், 5 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் என மொத்தம் 19 பதக்கங்களுடன் இரண்டாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் 6 தங்கம், 2 வெள்ளி என மொத்தம் 8 பதக்கங்களுடன் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக நான்காவது இடத்தை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பிடித்துள்ளது. இதன் வசம் 4 தங்கம், 7 வெள்ளி மற்றும் 8 வெண்கலம் என மொத்தம் 19 பதக்கங்கள் உள்ளன.
இதற்கு அடுத்தபடியாக 3 தங்கம், 3 வெள்ளி, 8 வெண்கலம் என மொத்தம் 14 பதக்கங்களுடன் கன்னியாகுமரி மாவட்டமும், 3 தங்கம், 3 வெள்ளி மற்றும் 2 வெண்கலம் என மொத்தம் 8 பதக்கங்களுடன் வேலூர் மாவட்டமும் அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பிடித்துள்ளன.
பல்வேறு விளையாட்டுகளில் பதக்க வேட்டை
சாலை சைக்கிள் பந்தயம், யோகாசனம், பளுதூக்குதல், ஸ்குவாஷ், வாள்வீச்சு, தடகளம், நீளம் தாண்டுதல், குண்டு எறிதல், டேபிள் டென்னிஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுகளில் வீரர், வீராங்கனைகள் பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்.
பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ - மாணவிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் எனப் பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. கிரிக்கெட் போட்டியிலும் சென்னை மாவட்டம் தங்கப் பதக்கத்தைப் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.