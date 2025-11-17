ETV Bharat / sports

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான படுதோல்வி - இந்திய அணியை விமர்சித்த புஜாரா!

இந்திய பேட்டர்கள் இத்தகைய ஆடுகளங்களில் ரன்கள் எடுக்க ஒரு வழியைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எனறு இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சட்டேஷ்வர் புஜாரா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணியை விமர்சித்த புஜாரா
இந்திய அணியை விமர்சித்த புஜாரா (IANS)
Published : November 17, 2025 at 3:25 PM IST

ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கொல்கத்தா டெஸ்டில் இந்திய அணியின் மோசமான தோல்வி குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சட்டேஷ்வர் புஜரா தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 14ஆம் தேதி கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 124 ரன்களை மட்டுமே இலக்காக நிர்ணயித்த நிலையில், இந்திய அணியால் அதனை எட்டமுடியாமல் 93 ரன்களில் ஆல் அவுட்டாகி, 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியைச் சந்தித்திருந்தது.

அதேசமயம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்திய மண்ணில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி சாதனை வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்நிலையில், இந்திய அணியின் தோல்விக்கு பிறகு, ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக இந்திய வீரர்கள் பேட்டிங்கில் சொதப்பியது, ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் அமைப்பட்டிருந்த ஃபிட்ச் என பல்வேறு சர்ச்சைகளும் எழத்தொடங்கியுள்ளன. மேலும் முன்னாள் வீரர்களும் தங்களின் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் இந்திய அணி தோல்வி குறித்து பேசிய முன்னாள் வீரர் சட்டேஷ்வர் புஜாரா, "முதலில் அணி நிர்வாகம் இதுபோன்ற பிட்ச்சில் விளையாட விரும்பியதா? என்ற கேள்வி உள்ளது. ஆனால் பிட்ச் எதுவாக இருந்தாலும், நீங்கள் அதில் சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், அதற்காக தயாராகவும் இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் இதுபோன்ற பிட்ச்களில் நாம் பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங்கில் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்க வேண்டும்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஷுப்மன் கில் முதல் இன்னிங்ஸில் காயத்தை சந்தித்ததன் காரணமாக, துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த ஆட்டத்தில் ஒரு போட்டரை இழக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அது இந்திய அணிக்கு ஒரு பெரிய இழப்பாகும். ஆனால் மற்ற இந்திய பேட்டர்கள் இத்தகைய ஆடுகளங்களில் ரன்கள் எடுக்க ஒரு வழியைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்" என்றார்.

அணி குறித்து பேசிய புஜாரா, "இந்த தோல்வி குறித்து அணி கூட்டத்தில் நிச்சயம் விவாதிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், பேட்டிங் பயிற்சியாளரும் பேட்டர்களிடம் பேச வேண்டும். அவர்கள் தங்கள் கால்களைப் பயன்படுத்தவும், ஸ்வீப் ஷாட்டை விளையாடவும், இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தவும் அறிவுறுத்த வேண்டும். மேலும் பேட்டர்கள் எப்போது பந்துவீச்சாளர்களை அழுத்ததில் வைக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த போட்டியில் இந்திய பேட்டர்கள் அதனை செய்ய தவறிவிட்டனர்" என்றார்.

முன்னதாக இந்திய அணி கடந்த ஆண்டு நியூசிலாந்து தொடரிலும் இதுபோன்ற பிட்சுகளையே தயார் செய்ததன் விளையாவக், அத்தொடரில் 3-0 என்ற கணக்கில் படு தோல்வியைச் சந்தித்திருந்தது. இந்நிலையில், தற்சமயம் தென்னாப்பிரிக்காவுடனாக முதல் டெஸ்டிலும் இந்திய அணி மோசமாக தோல்வியடைந்துள்ள நிலையில், இரண்டாவது போட்டிக்கான பிட்ச் எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

