செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 | ஓபன் பிரிவில் இந்தியா தொடர்ந்து முதலிடம்; மகளிர் பிரிவில் அதிர்ச்சித் தோல்வி!
மகளிர் பிரிவில் போலந்து அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 1.5 - 2.5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமளித்தது.
Published : September 21, 2026 at 11:18 AM IST
ஹைதராபாத்: செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 தொடரின் ஐந்தாவது சுற்று ஆட்டத்தில், நெதர்லாந்து அணியை 3-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய ஆடவர் அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 தொடரானது உஸ்பெகிஸ்தானின் சமர்கந்த் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆடவர் பிரிவின் 5ஆவது சுற்றில் டி. குகேஷ், பிரக்ஞானந்தா, அர்ஜுன் எரிகைசி மற்றும் நிஹால் சாரின் ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய அணி, அனிஷ் கிரி தலைமையிலான நெதர்லாந்து அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அசத்தினர்.
ஆடவர் அணி ஆதிக்கம்
நெதர்லாந்து அணியின் முதன்மை வீரரான அனிஷ் கிரியை எதிர்கொண்ட பிரக்ஞானந்தா, சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து டி. குகேஷும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எர்வின் எல் அமியை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மற்ற ஆட்டங்களில் அர்ஜுன் எரிகைசி நெதர்லாந்தின் ஜோர்டன் வான் ஃபோரெஸ்டுடனும், நிஹால் சாரின் அந்நாட்டின் லோக் வான் வெலியுடனும் தங்களது ஆட்டங்களை டிராவில் முடித்தனர்.
Round 5 | Results | Top Boards | FIDE Chess Olympiad 2026 #ChessOlympiad pic.twitter.com/Quv1T3CZQw— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 20, 2026
இதன் மூலம் இந்திய ஆடவர் அணி 3-1 என்ற கணக்கில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. ஐந்தாவது சுற்று ஆட்டங்களின் முடிவில், ஓபன் பிரிவின் புள்ளிகள் பட்டியலில் இந்தியா, ஜெர்மனி மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய மூன்று அணிகளும் தலா 10 புள்ளிகளைப் பெற்று, கூட்டாக முதலிடத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளன. அதேசமயம், சீனா, பிரான்ஸ், ஈரான், அர்மேனியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் தலா 9 புள்ளிகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.
மகளிர் அணி ஏமாற்றம்
செஸ் ஒலிம்பியாட்டின் மகளிர் பிரிவில் நடைபெற்ற ஐந்தாவது சுற்று ஆட்டத்தில் போலந்து அணியை எதிர்கொண்ட இந்தியா, 1.5 - 2.5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தோல்வியைச் சந்தித்தது. இதில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஆர். வைஷாலி, போலந்தின் அலெக்சாண்ட்ரா மால்ட்செவ்ஸ்காயாவிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வி அடைந்தார். இந்த முடிவு இந்திய அணியின் தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
மற்ற ஆட்டங்களில் இந்தியாவின் சீனியர் வீராங்கனை கோனேரு ஹம்பி, ஒலிவியா கியோல்பாசாவுடனும், திவ்யா தேஷ்முக், கிளாடியா குலோனுடனும் மற்றும் வந்திகா அகர்வால், மோனிகா சோக்கோவுடனும் தங்களது ஆட்டங்களை டிராவில் முடித்தனர். இருப்பினும் வைஷாலியின் தோல்வி காரணமாக, இந்திய மகளிர் அணி ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் போலந்து அணியிடம் தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
Standings | After Round 5 | FIDE Chess Olympiad 2026#ChessOlympiad pic.twitter.com/VkWJH8LzgS— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 20, 2026
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இந்தத் தோல்வியின் காரணமாக இந்திய மகளிர் அணி 5ஆம் சுற்றின் முடிவில் 8 புள்ளிகளுடன் தரவரிசைப் பட்டியலின் 8ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் போலந்து அணி 10 புள்ளிகளைப் பெற்று முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. மேற்கொண்டு சீனா, கஜகஸ்தான் மற்றும் அஜர்பைஜன் ஆகிய நாடுகளின் அணிகளும் தலா 10 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தைப் பகிர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.