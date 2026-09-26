செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 |ஜெர்மனியை வீழ்த்தி இந்திய ஆடவர் அணி அபார வெற்றி; மகளிர் அணியும் அசத்தல்!
நடப்பு செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில் இன்னும் இரண்டு சுற்றுகளே மீதமுள்ள நிலையில், இந்திய அணி பதக்கப் பட்டியலின் முதல் இடங்களைப் பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பில் நீடித்து வருகிறது.
Published : September 26, 2026 at 1:30 PM IST
ஹைதராபாத்: சமர்கண்ட்டில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 தொடரின் 9ஆவது சுற்றில், இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் தங்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளன.
சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரானது உஸ்பெகிஸ்தானின் சமர்கண்ட் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆடவர் ஓபன் பிரிவின் 9ஆவது சுற்றில் குகேஷின் அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் இந்திய அணி பலம் வாய்ந்த ஜெர்மனி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் குகேஷ் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் டான்சென்கோவை எதிர்கொண்டார்.
குகேஷின் வெற்றியால் மீண்ட இந்தியா
இருவரும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடிய நிலையில், ஆட்ட முடிவில் குகேஷ் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார். அதேசமயம் மற்ற போர்டுகளில் விளையாடிய, இந்தியாவின் நிஹால் சாரின் ஃபிரடெரிக் ஸ்வானே உடனும், பிரக்ஞானந்தா வின்சென்ட் கெய்மருடனும் மற்றும் அர்ஜுன் எரிகைசி மத்தியாஸ் புளூபாம் ஆகியோருக்கு எதிராகவும் தங்கள் ஆட்டங்களை டிராவில் முடித்தனர்.
Round 9 | Results | Top Boards | FIDE Chess Olympiad 2026 #ChessOlympiad pic.twitter.com/DSPGEMxOUV— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 25, 2026
இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் இந்திய அணி 2.5 - 1.5 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ஜெர்மனி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி 15 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலின் இரண்டாம் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. அதேசமயம் 16 புள்ளிகளுடன் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி பட்டியலின் முதலிடத்தில் நீடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
மகளிர் அணியும் அசத்தல்
மகளிர் பிரிவில், உஸ்பெகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 3 - 1 என்ற கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்தியாவின் வந்திகா அகர்வால் மற்றும் திவ்யா தேஷ்முக் ஆகியோர் தங்களது ஆட்டங்களில் அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்தனர். இதில் வந்திகா அகர்வால் நிலுஃபர்கோன் இமம்குசீவாவையும், திவ்யா தேஷ்முக் குல்ருக்பெகிம் தோகிர்ஜோனோவாவையும் வீழ்த்தினர்.
அதேசமயம் இத்தொடரில் தொடர்ந்து 7 போட்டிகளில் தொடர் வெற்றிகளைப் பெற்று சாதனை படைத்த இந்தியாவின் இளம் வீராங்கனை சவிதா ஸ்ரீ, இந்த சுற்றில் தனது ஆட்டத்தை டிராவில் முடித்தார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் மூத்த வீராங்கனை கோனேரு ஹம்பியும் தனது ஆட்டத்தை டிராவில் முடித்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 15 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் நீடித்து வருகிறது.
Standings | After Round 9 | FIDE Chess Olympiad 2026#ChessOlympiad pic.twitter.com/TTo2YqfzMz— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 25, 2026
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நடப்பு செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில் இன்னும் இரண்டு சுற்றுகளே மீதமுள்ள நிலையில், இந்திய அணி பதக்கப் பட்டியலின் முதல் இடங்களைப் பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பில் நீடித்து வருகிறது. இதனால் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளிலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவுகளில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன.