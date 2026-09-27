செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 | தங்கம் வெல்லுமா இந்தியா? இறுதிச்சுற்றில் நீடிக்கும் உச்சக்கட்ட பரபரப்பு!
இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் தங்கப் பதக்கத்தைத் தக்கவைக்க, இறுதிச்சுற்றில் வெற்றி பெறுவதுடன் பிற அணிகளின் போட்டி முடிவுகளையும் நம்பியிருக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளன.
Published : September 27, 2026 at 11:00 AM IST
ஹைதராபாத்: சமர்கண்ட்டில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 தொடரின் 10ஆவது சுற்றில் இந்திய ஆடவர் அணி அபார வெற்றியும், மகளிர் அணி டிரா-வும் செய்துள்ளன.
உஸ்பெகிஸ்தானின் சமர்கண்ட் நகரில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் 10ஆவது சுற்றில் ஓபன் மற்றும் மகளிர் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த இந்திய அணிகளுக்கு, இந்த முறை தங்களது பட்டத்தைத் தக்கவைப்பது ஒரு சவாலான சூழ்நிலையாக மாறியுள்ளது.
ஆடவர் அணி அபார வெற்றி
இந்த சுற்றில், இந்திய ஆடவர் அணி உஸ்பெகிஸ்தான் அணியை 3.5-0.5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, நிஹால் சரின் மற்றும் டி. குகேஷ் ஆகியோர் தங்களது ஆட்டங்களில் அபார வெற்றி பெற்றனர். அதேசமயம் அர்ஜுன் எரிகைசியின் போட்டி மட்டும் டிராவில் முடிவடைந்தது.
Round 10 | Results | Top Boards | FIDE Chess Olympiad 2026 #ChessOlympiad pic.twitter.com/VO8FrjPjTC— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 26, 2026
இருப்பினும், புள்ளிப்பட்டியலில் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி 18 புள்ளிகளுடன் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடித்து வருகிறது. அதேசமயம் இந்திய அணி 17 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்கிறது. இதனால் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்ல, தங்களுடைய கடைசி சுற்று ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறுவதுடன், உஸ்பெகிஸ்தான் அணி தங்களின் ஆட்டத்தில் தோல்வியைத் தழுவ வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஒருவேளை இந்தியா தனது போட்டியில் வெற்றி பெற்று, உஸ்பெகிஸ்தான் அணி தனது போட்டியை டிரா செய்தால், இரு அணிகளும் தலா 18 புள்ளிகளுடன் சமநிலை பெறும். அப்போது 'சோனெபோர்ன்-பெர்கர்' (Sonneborn-Berger) டை-பிரேக் முறைப்படி வெற்றியாளர் தீர்மானிக்கப்படுவார். ஆனால், இந்தத் தொடரில் இந்தியா பெரிய புள்ளி வித்தியாசத்தில் மிகக் குறைவான வெற்றிகளையே பெற்றுள்ளதால், இந்த டை-பிரேக்கர் முறையில் இந்தியா தங்கம் வெல்வது கடினம் என்றே கணிக்கப்படுகிறது.
மகளிர் அணி டிரா
மறுபுறம், மகளிர் பிரிவில் பலம் வாய்ந்த சீன அணியை எதிர்கொண்ட இந்திய அணி 2-2 என்ற கணக்கில் போட்டியை டிரா செய்தது. இப்போட்டியில் கோனேரு ஹம்பி, திவ்யா தேஷ்முக் ஆகியோர் தங்கள் ஆட்டங்களை டிரா செய்ய, வந்திகா அகர்வால் தோல்வியடைந்தார். இருப்பினும், இறுதியில் சவிதா ஸ்ரீ அபாரமாகச் செயல்பட்டு வெற்றி பெற்றதுடன், இந்திய அணியையும் தோல்வியிலிருந்து மீட்டார்.
Standings | After Round 10 | FIDE Chess Olympiad 2026 #ChessOlympiad pic.twitter.com/GL19SYTPKM— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 26, 2026
இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 16 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் சீனா 18 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், கஜகஸ்தான் 17 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளன. இதனால் மகளிர் பிரிவில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்வது பெரும் சிக்கலாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல, அதிர்ஷ்டமும் பிற போட்டிகளின் முடிவுகளும் முழுமையாகக் கைகொடுக்க வேண்டும்.
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அதன்படி, இந்திய அணி தனது இறுதிச்சுற்றுப் போட்டியில் ஜார்ஜியாவை கட்டாயம் வீழ்த்த வேண்டும். அதேசமயம் முதலிடத்தில் உள்ள சீன அணி வியட்நாமிடம் படுதோல்வியைச் சந்திக்க வேண்டும். அத்துடன், இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள கஜகஸ்தான் அணி போலந்துடன் டிராவோ அல்லது தோல்வியோ அடைய வேண்டும். இவ்வாறு நடந்தால் மட்டுமே இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல வாய்ப்புண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.