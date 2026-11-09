சர்வதேச சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் - இறுதி சுற்றில் போராடி தோற்ற இந்திய இணை
இறுதி சுற்றில் இரட்டையர் பிரிவில் சுவிட்சர்லாந்தின் நைமா கராமக்கோ மற்றும் சிமோனா வால்டர்ட் இணை வெற்றி பெற்றது.
Published : November 9, 2026 at 8:38 AM IST
சென்னை: சர்வதேச சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், இரட்டையர் பிரிவிற்கான இறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் இணை போராடி தோல்வி அடைந்தது.
2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 3வது சென்னை சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி 250, கடந்த நவம்பர் 2ஆம் தேதி தொடங்கி, நேற்று (நவம்பர் 8) வரை நடைபெற்றது. சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள எஸ்.டி.ஏ.டி. டென்னிஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், 22 நாடுகளை சேர்ந்த உலகளவிலான தரவரிசையில் முதல் 100 இடங்களில் உள்ள வீராங்கனைகள், ஒற்றையர் பிரிவு மற்றும் இரட்டையர் பிரிவில் கலந்து கொண்டனர்.
இந்திய இணை போராடி தோல்வி
இந்நிலையில், நேற்று இரட்டையர் பிரிவிற்கான இறுதி போட்டியானது இந்தியாவின் வைஷ்ணவி அத்கர் மற்றும் ருதுஜா போஸ்லே இணைக்கும், சுவிட்சர்லாந்தின் நைமா கராமக்கோ, சிமோனா வால்டர்ட் இணைக்கும் இடையே நடைபெற்றது. தொடக்கம் முதலே சுவிட்சர்லாந்து வீராங்கனைகள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தனர்.
அதிலும் நைமா கராமக்கோ, நெட் அருகில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு இந்திய வீராங்கனைகளின் பந்துகளைத் தடுத்தார். சிமோனா வால்டர்ட் வலுவான சர்வீஸ்கள் மூலம் இந்திய இணைக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்தார். இறுதியில் சுவிட்சர்லாந்தின் நைமா கராமக்கோ மற்றும் சிமோனா வால்டர்ட் இணை 6-2, 6-0 என்ற நேர் செட் கணக்கில் இந்திய இணையை வீழ்த்தி பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
29 வயதான கராமக்கோவுக்கு இது முதல் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் இரட்டையர் பிரிவு பட்டமாகும். ஆனால், 25 வயதான வால்டர்ட்டுக்கு இது இரண்டாவது பட்டமாகும். சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சுவிட்சர்லாந்து இணைக்கு 13 ஆயிரம் அமெரிக்கன் டாலர்கள், அதாவது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 12 லட்சத்து 35 ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் 250 தரவரிசைப் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டன.
இதில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த இந்திய இணைக்கு 7,650 அமெரிக்க டாலர்கள், அதாவது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில், 7 லட்சத்து 26 ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் 163 தரவரிசைப் புள்ளிகளும் வழங்கப்பட்டன. சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெற்றியாளர் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்தவர்களுக்கு, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கோப்பைகளையும், காசோலையையும் வழங்கினார்.
தீபாவளியால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒற்றையருக்கான இறுதிப்போட்டி
தொடர்ந்து, ஒற்றையர் பிரிவிற்கான இறுதிப்போட்டியும் நேற்று (நவ.8) நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், இரட்டையர் பிரிவிற்கான இறுதி போட்டி நிறைவடைந்த போது திடீரென மழை பெய்ததாலும், தீபாவளி பட்டாசுகளின் காரணமாக எஸ்.டி.ஏ.டி மைதானத்தில் அடர்ந்த புகைமூட்டம் காணப்பட்டதாலும் போட்டி ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
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அந்த போட்டியானது இன்று (நவம்பர் 9) காலை 11 மணிக்கு நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்தோனேசியாவின் முதலாம் நிலை வீராங்கனை மற்றும் நடப்பு சாம்பியனான ஜனிஸ் ட்ஜென் மற்றும் போலந்தின் மூன்றாம் நிலை வீரங்கனை மாக்டா லினெட் மோதவுள்ளனர்.
போட்டியைக் காண நேற்று வழங்கப்பட்ட டிக்கெட்டுகள், இன்றைய போட்டிக்கு செல்லுபடியாகும் என போட்டி ஏற்பாட்டாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்தியாவில் சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் நடைபெறுவது இதுவே இறுதி ஆண்டாகும். அடுத்த ஆண்டு முதல் இத்தொடர் பிலிப்பைன்ஸுக்கு மாற்றப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.