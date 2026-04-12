டெல்லியை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

சென்னை அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 56 பந்துகளில் 115 ரன்கள் எடுத்து இறுதி வரை களத்தில் இருந்தார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 12, 2026 at 12:06 AM IST

சென்னை: சென்னையில் நடந்த ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியை 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் 18வது லீக் போட்டி, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இன்றிரவு நடைபெற்றது. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியும் மோதின.

இதில், டாஸ் வென்ற டெல்லி அணியின் கேப்டன் அக்சர் பட்டேல் முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்து, சென்னையை அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தார். அதன்படி, சென்னை அணியின் சஞ்சு சாம்சனும், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கினர். ருதுராஜ் 15 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஆயுஷ் மத்ரே 36 பந்துகளில் 59 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதைத் தொடர்ந்து சிவம் துபே 20 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியாக ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 115 ரன்கள் எடுத்து இறுதி வரை களத்தில் இருந்தார்.

20 ஓவர் முடிவில் சென்னை அணி 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 212 ரன்கள் எடுத்தது.

அதைத்தொடர்ந்து 213 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் டெல்லி அணியின் பதும் நிசாங்காவும், கே.எல்.ராகுலும் களமிறங்கினர். கே.எல்.ராகுல் 18 ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆனார். அவரைத் தொடர்ந்து பதும் நிசாங்கா 41 ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆனார். அடுத்தடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் அக்சர் பட்டேல் உள்ளிட்ட வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். டிரிஸ்டன் ஸ்டப், டேவிட் மில்லர், அசுதோஷ் சர்மா ஆகியோர் அணியை சரிவில் இருந்து மீட்க முயன்றாலும், அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தனர். மில்லர் 17 ரன்களும், டிரிஸ்டன் ஸ்டப் 60 ரன்களும், அசுதோஷ் சர்மா 19 ரன்களும் எடுத்தனர்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அணியின் பந்து வீச்சால், டெல்லி அணி 20 ஓவர் முடிவில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 189 ரன்கள் எடுத்தது. இதனால், டெல்லி அணியை 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சென்னை அணி தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

ஆட்ட நாயகனாக சென்னை அணியின் சஞ்சு சாம்சன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

