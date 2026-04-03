சேப்பாக்கத்தில் சாதிக்குமா சிஎஸ்கே இளம் பட்டாளம்? பலம் வாய்ந்த பஞ்சாப் அணியுடன் இன்று மோதல்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் கடைசியாக விளையாடிய 7 போட்டிகளில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 6 போட்டிகளில் வென்றுள்ளது
Published : April 3, 2026 at 2:57 PM IST
சென்னை: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று சென்னையில் நடைபெறும் 7-வது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. சொந்த மண்ணான சேப்பாக்கத்தில் இந்த சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் போட்டியில் களமிறங்குகிறது. முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணியுடன் தோல்வி அடைந்த நிலையில், பலம் வாய்ந்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது.
இரு அணிகளும் ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 32 முறை மோதியுள்ள நிலையில்,16 போட்டிகளிலும் சென்னை அணியும், 16 போட்டிகளிலும் பஞ்சாப் அணியும் வென்றுள்ளன. ஆனால் கடைசி 7 போட்டிகளில் பஞ்சாப் அணி 6-இல் வென்றுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இந்த சீசனில் இளம் பட்டாளத்துடன் களமிறங்கியது. ஆனால் இந்த ஐபிஎர்ல் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே எல்லீஸ், பிரெவிஸ், தோனி என தொடர்ச்சியாக காயம் அடைந்ததால் முதல் போட்டியில் தடுமாற்றத்துடன் விளையாடி தோல்வி அடைந்தது. இந்த வரிசையில் பிரெவிஸ் காயத்தில் இருந்து தேறி வருவதாக கூறப்படும் நிலையில் இன்று களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிஎஸ்கே அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரை வலுவாகவே உள்ளது.
இந்த அணியின் புதிய தொடக்க ஜோடியான கெய்க்வாட், சாம்சன் முதல் போட்டியில் ஏமாற்றிய நிலையில், பேட்டிங்கிற்கு சாதகமான சேப்பாக்கத்தில் சாதிக்கும்பட்சத்தில் பெரிய ஸ்கோரை எட்டலாம். மிடில் ஆர்டரில் ஆயுஷ் மாத்ரே, சர்ப்ராஸ் கான், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோர் பொறுமையாக ரன்கள் சேர்ப்பதால் சிஎஸ்கே அணி பெரிய ஸ்கோரை எட்டுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. அந்த வகையில் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் ரன்கள் சேர்க்க வேண்டும் என்பது ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
ஜேமி ஓவர்டன் ஃபார்மில் இருப்பது சென்னை அணிக்கு ஆறுதலாக உள்ளது. இன்று பின்வரிசை பேட்டிங்கை வலுப்படுத்த பிரசாந்த் வீர் அணியில் சேர்க்கப்படும்பட்சத்தில் கூடுதல் ரன்கள் சேர்க்க வாய்ப்புள்ளது. பந்துவீச்சில் சென்னை அணி பலவீனமாக உள்ளது. மேட் ஹென்றி, கம்போஜ் ரன்கள் வழங்குவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமதிற்கு பதிலாக பிரசாந்த் வீர் அவரது இடத்தை நிரப்ப வாய்ப்புள்ளது. ஆடுகளம் சுழலுக்கு ஒத்துழைத்தால் நூர் அகமது பஞ்சாப் அணி ரன் வேட்டையை தடுப்பதில் பெரும் பங்களிப்பார்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ்
பஞ்சாப் அணியில் பேட்டிங் அசுர பலத்துடன் காட்சியளிக்கிறது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் ப்ரியன்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங் ஆரம்பம் முதலே அதிரடி காட்டுகின்றனர். சூப்பர் கானொலி அணிக்கு புதிய உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார். கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு கடந்த போட்டியில் காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், இன்று களமிறங்குவாரா என்பது சந்தேகமாக உள்ளது.
பின்வரிசையில் நேஹால் வதேரா, சஷாங்க் சிங், ஸ்டொய்னிஸ் ஆகியோர் கடந்த போட்டியில் சோபிக்கவில்லை. இன்று அதிரடியாக ரன்கள் சேர்க்கும் பட்சத்தில் சென்னை பவுலர்களுக்கு பெரும் சிக்கலாக அமையும். பஞ்சாப் அணியின் பவுலிங் பலமாக இருப்பதாக தோன்றினாலும், கடந்த போட்டியில் ரன்களை வாரி வழங்கினர். சாம்சன், பஞ்சாப் அணிக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் பட்சத்தில் சஹால் அவருக்கு எதிராக பந்துவீச வாய்ப்புள்ளது. சஹால் பந்துவீச்சில் இதுவரை சாம்சன் 5 முறை அவுட்டாகியுள்ளார். சிஎஸ்கேவின் கோட்டையாக கருதப்படும் சேப்பாக்கத்தில் இளம் சென்னை பட்டாளம் அணி முதல் வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.