சிஎஸ்கே அணியில் லிவிங்ஸ்டன் - டிரேடிங் முறையில் சன்ரைசர்ஸ் அணியிலிருந்து 2 வீரர்கள் சேர்ப்பு
சென்னை அணி நாதன் எல்லீஸ் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமது ஆகிய இரு வீரர்களை சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு வழங்கியுள்ளது.
Published : November 6, 2026 at 8:56 AM IST
சென்னை: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை சேர்ந்த இரண்டு வீரர்களை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டிரேடிங் மூலம் வாங்கியுள்ளது.
வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனுக்கான வீரர்கள் தக்கவைப்பு மற்றும் விடுவிப்பு பட்டியலை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் நவம்பர் 17ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே ஒவ்வொரு அணியும் வீரர்கள் பரிமாற்றம் குறித்த பேச்சுவார்த்தையில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டிரேடிங் முறையில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிடமிருந்து இரண்டு வீரர்களை வாங்கியுள்ளது. அதன்படி, இங்கிலாந்து அணியின் அதிரடி ஆல் ரவுண்டர் லியாம் லிவிங்ஸ்டன் மற்றும் ஜாக் எக்வர்ட்ஸ் ஆகியோரை சென்னை அணி வாங்கியுள்ளது. மாற்றாக சென்னை அணியின் நாதன் எல்லீஸ் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமது ஆகிய இரு வீரர்களை சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு வழங்கியுள்ளது.
முன்னதாக, 13 கோடி ரூபாய்க்கு சன்ரைசர்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்ட லியாம் லிவிங்ஸ்டன் தற்போது ரூ. 6 கோடிக்கு சென்னை அணிக்கு டிரேடிங் செய்யப்பட்டுள்ளார். அதே நேரத்தில் சன்ரைசர்ஸ் அணியால் ரூ. 3 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட எட்வர்ட்ஸ், அதே விலைக்கு டிரேடிங் மூலம் சிஎஸ்கே அணிக்கு சென்றுள்ளார். எட்வர்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா அணிக்காக சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கு முன்பாகவே சன்ரைசர்ஸ் அணிக்காக வாங்கப்பட்டார். ஆனால் தனது காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக எட்வர்ட்ஸ் கடந்த 2026 சீசனில் விளையாடவில்லை.
அதே நேரத்தில், சென்னை அணியால் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு வாங்கப்பட்ட கலீல் அகமது, அந்த சீசனில் 14 போட்டிகளில் 15 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியுள்ளார். பின்னர் இந்த 2026 சீசனில் ஒரு சில போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிய கலீல் அகமது ரூ. 4.8 கோடிக்கு சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு டிரேடிங் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் இவர் கடந்த 2018 முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரை சன்ரைசர்ஸ் அணிக்காக விளையாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல், ஆஸ்திரேலியா வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லீஸ், கடந்த 2026 சீசனில் சென்னை அணியால் வாங்கப்பட்ட நிலையில், காயம் காரணமாக பங்கேற்கவில்லை. தொடர்ந்து தற்போது ரூ. 2 கோடிக்கு ஹைதராபாத் அணிக்கு டிரேடிங் செய்யப்பட்டுள்ளார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பலப்படுத்தும் முயற்சியில் அணி நிர்வாகம் இந்த டிரேடிங்கை மேற்கொண்டுள்ளது.