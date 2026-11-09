சென்னை ஓபன் டென்னிஸ்: ஒற்றையர் இறுதிப்போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச்சென்ற போலந்து வீராங்கனை மாக்டா லினெட்
34 வயதான லினெட், இந்தத் தொடரில் தான் விளையாடிய கடைசி மூன்று போட்டிகளிலுமே முதல் செட்டை இழந்த பிறகு மீண்டு வந்து வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 9, 2026 at 9:06 PM IST
சென்னை: சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் ஒற்றையர் இறுதிப்போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ஜானிஸ் ட்ஜெனை வீழ்த்தி, போலந்து வீராங்கனை மாக்டா லினெட் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார்.
2026ஆம் ஆண்டுக்கான 3வது சென்னை ஓபன் WTA 250 சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி, கடந்த நவம்பர் 2ஆம் தேதி துவங்கி, இன்று (நவ.9) வரை நடைபெற்றது. சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள SDAT டென்னிஸ் மைதானத்தில் நடைபெற இந்த போட்டியில் 22 நாடுகளை சேர்ந்த, உலக தரவரிசை பட்டியலில் முதல் 100 இடங்களில் உள்ள வீராங்கனைகள் ஒற்றையர் பிரிவு, இரட்டையர் பிரிவுகளில் கலந்து கொண்டனர்.
இதனையடுத்து, சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் போலந்து வீராங்கனை மாக்டா லினெட் (Magda Linette) மற்றும் நடப்பு சாம்பியனான இந்தோனேசியாவின் ஜானிஸ் ட்ஜென் (Janice Tjen) மோதினர். கடுமையான போராட்டத்திற்குப் பிறகு லினெட் 5-7, 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஜானிஸ் ட்ஜெனை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.
மாக்டா லினெட் வெற்றி
சுமார் 2 மணி 43 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்தப் போட்டியில், முதல் செட்டை 5-7 என இந்தோனேசிய வீராங்கனை ஜானிஸ் ட்ஜென் கைப்பற்றிய போதிலும், அனுபவமிக்க லினெட் இரண்டாவது செட்டை 6-1 எனவும், மூன்றாவது செட்டை 6-4 எனவும் எளிதாகவும் உறுதியாகவும் கைப்பற்றி தனது முதல் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளியை மாற்றி வெற்றியை உறுதிப்படுத்தினார்.
34 வயதான லினெட், இந்தத் தொடரில் தான் விளையாடிய கடைசி மூன்று போட்டிகளிலுமே முதல் செட்டை இழந்த பிறகு மீண்டு வந்து வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இது அவரது வாழ்நாளில் 4-வது டபிள்யூடிஏ (WTA) ஒற்றையர் பட்டமாகும் மற்றும் 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் பட்டமாகும்.
ரூ. 35.13 லட்சம் பரிசுத்தொகை
சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மாக்டா லினெட்டிற்கு 37,390 அமெரிக்க டாலர், அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் 35.13 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் 250 தரவரிசைப் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டன.
இரண்டாம் இடம் பிடித்த ஜானிஸ் ட்ஜெட்டிற்கு 22,125 அமெரிக்க டாலர், இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் சுமார் 20.78 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் 163 தரவரிசைப் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டன.
இவர்களுக்கு தமிழ்நாடு டென்னிஸ் கழகத்தின் (TNTA) தலைவர் விஜய் அமிர்தராஜ் பரிசுகளை வழங்கினார். இந்நிகழ்வில் சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிர்வாக இயக்குநர் எச்.சங்கர், இந்திய வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநர் மினி டி.எம்., இந்திய வெளிநாட்டு வங்கியின் தலைமைப் பொது மேலாளர் ஏ.எம்.பானர்ஜி மற்றும் டபிள்யூடிஏ (WTA) அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
2026ஆம் ஆண்டுடன் சென்னை ஓபனின் இந்தியாவுடனான நீண்ட காலப் பயணம் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவடைந்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டு முதல் இந்த டென்னிஸ் தொடர் பிலிப்பைன்ஸுக்கு மாற்றப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தீபாவளி புகை - பேசுபொருளான ஜானிஸ் ட்ஜென் பதிவு
நேற்று தீபாவளி பண்டிகையை அடுத்து, பட்டாசு வெடித்ததில் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் அதிகப்படியான புகைமூட்டம் காணப்பட்டது. இதன் காரணமாக காற்று மாசு நிலவியதால் நேற்று நடைபெறவிருந்த இறுதிப் போட்டி இன்று காலை 11 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, பட்டாசு புகையினால் ஏற்பட்ட காற்று மாசுப்பாட்டை சுட்டிக்காட்டி, இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியிருந்த இந்தோனேசியாவின் வீராங்கனை ஜானிஸ் ட்ஜென், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் "இந்த நிலையில் நாங்கள் விளையாட வேண்டும் என்கிறீர்களா? என்று நேற்று பதிவிட்டிருந்தார். இன்ஸ்டாகிராமில் இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டு இருந்தது டென்னிஸ் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாக மாறியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.