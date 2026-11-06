சென்னை WTA 250 டென்னிஸ்: மாயா, ஸ்ரீவள்ளி ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
சென்னை WTA 250 டென்னிஸ் ஒற்றையர் பிரிவின் இரண்டாவது சுற்றில் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனை வைஷ்ணவி, ரஷ்யா வீராங்கனை அனஸ்தாசியா ஜகரோவாவிடம் தோல்வியடைந்து வெளியேறினார்.
Published : November 6, 2026 at 4:32 PM IST
சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்று வரும் WTA 250 சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் இரட்டையர் பிரிவு சுற்றில் இந்தியாவின் மாயா ராஜேஷ்வரன் ரேவதி மற்றும் ஸ்ரீவள்ளி பாமிடிபதி ஜோடி, செக் குடியரசு ஜோடியை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான 3வது சென்னை WTA 250 சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று துவங்கிய இந்த போட்டியானது வரும் நவம்பர் 8ஆம் தேதிவரை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள SDAT டென்னிஸ் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
இந்த போட்டியில் 22 நாடுகளை சேர்ந்த உலகின் முதல் 100 தரவரிசை பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள வீராங்கனைகள் ஒற்றையர் பிரிவு, இரட்டையர் பிரிவுளில் கலந்து கொள்கின்றனர்.
நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற போட்டியில் ஒற்றையர் பிரிவின் இரண்டாவது சுற்றில் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனை வைஷ்ணவி அட்கர், ரஷ்யாவின் 7ஆம் நிலை வீராங்கனை அனஸ்தாசியா ஜகரோவாவிடம் தோல்வியடைந்து வெளியேறினார்.
சுமார் 82 நிமிடம் நடைபெற்ற போட்டியில் வைஷ்ணவி 6-3, 6-0 என்ற கணக்கில் ஜகரோவாவிடம் தோல்வியடைந்தார். ஆட்டத்தின்போது வைஷ்ணவி, இடது தொடையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக அவர் மருத்துவ உதவி பெற வேண்டியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு போட்டியில் போலந்தின் மூன்றாம் நிலை வீராங்கனை மாக்தா லிண்டி ஜப்பானின் மோயுகா உச்சிஜிமாவை 7-6(5), 6-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி காலிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றார். முதல் செட்டை டை-பிரேக்கரில் வென்ற லிண்டி, இரண்டாவது செட்டில் தொடர்ந்து ஆறு கேம்களைக் கைப்பற்றி நேர் செட்களில் வெற்றி பெற்றார்.
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மற்றொரு ஓற்றையர் பிரிவு போட்டியில், இத்தாலியின் 10ஆம் நிலை வீராங்கனை லுக்ரேசியா ஸ்டெஃபானினி, சுவிட்சர்லாந்தின் சிமோனா வால்டர்ட்டை 6-2, 6-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். இவர் ரஷ்யாவின் 7ஆம் நிலை வீராங்கனை அனஸ்தாசியா ஜகரோவாவை காலிறுதியில் எதிர்கொள்ள உள்ளார்.
இரட்டையர் பிரிவு சுற்றில் இந்தியாவின் மாயா ராஜேஷ்வரன் ரேவதி மற்றும் ஸ்ரீவள்ளி பாமிடிபதி ஜோடி, செக் குடியரசின் 3-ஆம் நிலை விதை ஜோடியான அனேதா கிளாடிவோவா மற்றும் அனேதா லாபௌட்கோவா ஜோடியை 6-3, 6-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தினர்.
இன்று நடைபெறவுள்ள காலிறுதியில் அமெரிக்காவின் ராபின் மாண்ட்கோமரியை, இந்திய வீரர் மாயா எதிர்கொள்கிறார். மேலும், அவர் ஸ்ரீவள்ளியுடன் இணைந்து இரட்டையர் காலிறுதியில் டச்சு - ஹங்கேரிய இணைப்பான இசாபெல் ஹேவர்லாக் மற்றும் பன்னா உத்வார்டி ஜோடியை எதிர்த்து விளையாடுகிறார்.