சென்னை ஓபன் டென்னிஸ்: இந்தியாவின் வைஷ்ணவி - ருதுஜா ஜோடி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேற்றம்
சென்னையில் இன்று நடைபெறும் இரட்டையர் இறுதி போட்டியில் இந்தியாவின் வைஷ்ணவி அத்கர் - ருதுஜா போஸ்லே ஜோடி, சுவிட்சர்லாந்தின் நைமா கரமகொ - சிமோனா வால்ட்ரட் ஜோடியை எதிர்கொள்கிறது.
Published : November 8, 2026 at 4:46 PM IST
சென்னை: சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில், முதல் இந்திய ஜோடியாக வைஷ்ணவி - ருதுஜா ஜோடி, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி உள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான 3-வது சென்னை WTA 250 சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி, தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. நவம்பர் 2ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள SDAT டென்னிஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் இத்தொடரின் இறுதி போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. சென்னை ஓபன் டபிள்யூ.டி.ஏ 250 (WTA 250) டென்னிஸ் தொடரில், இந்திய வீராங்கனைகள் வரலாறு படைத்துள்ளனர்.
நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற WTA மகளிர் இரட்டையர் பிரிவின் அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியாவின் வைஷ்ணவி அத்கர் மற்றும் ருதுஜா போஸ்லே ஜோடி, வெரோனிகா ஃபல்கோவ்ஸ்கா (போலந்து) மற்றும் அலானா ஸ்மித் (அமெரிக்கா) ஜோடியை எதிர்கொண்டது.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், இந்திய ஜோடி முதல் செட்டை 6-2 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றியது. எனினும், இரண்டாவது செட்டை எதிரணி ஜோடி 6-2 எனக் கைப்பற்றி சமநிலை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கப்பட்ட சூப்பர் டை-பிரேக் சுற்றில் விளையாடிய வைஷ்ணவி - ருதுஜா ஜோடி 6-2, 2-6, [10-8] என்ற செட் கணக்கில் த்ரில் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
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இதன் மூலம், டபிள்யூ.டி.ஏ 250 தொடரின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதிபெற்ற முதல் முழு இந்திய ஜோடி என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை இவர்கள் பெற்றுள்ளனர். 21 வயதான வைஷ்ணவி அத்கருக்கு இது முதல் WTA இறுதிப் போட்டியாகும். 30 வயதான ருதுஜா போஸ்லே, கடந்த ஆண்டு அரையிறுதி வரை முன்னேறியிருந்த நிலையில், இம்முறை ஒரு படி மேலே சென்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
சென்னையில் இன்று நடைபெறும் இரட்டையர் இறுதி போட்டியில் இந்தியாவின் வைஷ்ணவி அத்கர், ருதுஜா போஸ்லே ஜோடி, சுவிட்சர்லாந்தின் நைமா கரமகொ, சிமோனா வால்ட்ரட் ஜோடியை எதிர்கொள்கிறது.
இந்திய டென்னிஸ் வீரர்களுக்கு சென்னை எப்போதும் ஒரு நல்வாய்ப்புகளை வழங்கும் பூமியாகத் திகழ்ந்துள்ளது. அந்த வகையில் கடந்த 1997-ல் லியாண்டர் பயஸ் மற்றும் மகேஷ் பூபதி ஜோடி தங்களது முதல் ஏடிபி (ATP) பட்டத்தை இங்கு வென்றனர்.
2006-இல், இந்தியாவின் முன்னாள் உலக நம்பர் ஒன் வீரரான ரோகன் போபண்ணா தனது முதல் ஏடிபி இறுதிப் போட்டியில் சென்னையில் கலந்து கொண்டார். இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 17 வயது மாயா ராஜேஷ்வரன் ரேவதி காலிறுதிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்த நிலையில், தற்போது வைஷ்ணவி - ருதுஜா ஜோடி இந்த வரலாற்றுப் பட்டியலில் இணைந்துள்ளது.
நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், நடப்பு சாம்பியனான இந்தோனேசியாவின் ஜனிஸ் ட்ஜென், அமெரிக்காவின் ராபின் மான்ட்மொபெரியை 6-3, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தி தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக சென்னை ஓபன் தொடரில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
1 மணி 23 நிமிடங்கள் மட்டுமே நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், ஜனிஸ் ட்ஜென் 6 ஏஸ்களை அடித்து தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தினார். வெற்றிக்குப் பிறகு பேசிய அவர், இந்தியா தனக்கு இரண்டாவது வீடு போன்றது என்றும், கடினமான ஆண்டுக்குப் பிறகு மீண்டும் இறுதிப் போட்டிக்கு வருவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்றும் தெரிவித்தார்.
இன்று நடைபெறவுள்ள ஒற்றையர் இறுதிப் போட்டியில், இந்தோனேசியாவின் ஜனிஸ் ட்ஜென், போலந்தின் மாக்டா லினெட்டை எதிர்கொள்கிறார்.