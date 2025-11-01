அரையிறுதியை எட்டிய சென்னை ஓபன் டென்னிஸ் தொடர்; இந்திய இணை இன்று பலப்பரீட்சை!
சென்னை ஓபம் டென்னிஸ் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில், தாய்லாந்தின் தாராருடீ இந்தோனேசியாவின் ஜேனிஸ் டிஜெனையும், ஆஸ்திரேலியாவின் கிம் பெர்லி தைவானின் ஜோவன்னா கார்லேண்டையும் எதிர்கொள்கின்றனர்.
Published : November 1, 2025 at 11:49 AM IST
சென்னை: சென்னை ஓபன் டென்னின்ஸ் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய ஜோடிகளான ரியா பாட்டியா - ருத்துஜா போஸ்லே இணை, இந்தோனேசியாவின் சுட்ஜியாடி - ஜேனிஸ் டிஜெனை இன்று எதிர்கொள்கிறது.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய (எஸ்டிஏடி) டென்னிஸ் மைதானத்தில் சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா, அமேரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா, நியூசிலாந்து, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சீனா உள்ளிட்ட 20 நாடுகளைச் சேர்ந்த வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இந்த தொடரின் முதல் இரண்டு நாள் போட்டிகள் கனமழை காரணமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டு, முன்றாம் நாள் ஆட்டத்தில் இருந்து போட்டிகள் தொடங்கப்பட்டன. இந்த நிலையில் இத்தொடரின் காலிறுதிச் சுற்று போட்டிகள் நேற்று நடைபெற்றன. இதில் ஒற்றையர் காலிறுதி போட்டிகளில் தாய்லாந்தின் லன்லாலா தாராரூட் 6-0, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ரஷ்யாவின் போலினா லாட் சென்கோவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
Birrell on the ball 🎾— wta (@WTA) October 31, 2025
The Australian overcomes Vekic in straight sets to reach the semifinal in Chennai 💪#ChennaiOpen pic.twitter.com/CFI8TfZjNn
மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளி பதக்கம் வென்றவரான குரோஷியா நாட்டை சேர்ந்த டோனா வெகிச் 4-6, 0-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியாவின் கிம் பெர்லி பிரெல்'இடம் தோல்வியடைந்தார்.
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்தோனேசியாவின் ஜேனிஸ் டிஜென் 6-3, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் சுலோவக்கியா நாட்டின் போஹன்கோவும், தைவான் நாட்டின் ஜோவன்னா கார்லேண்ட் 6-2, 7-6, என்ற செட் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியாவின் அரினா ரோடியானோவை வீழ்த்தினார்.
Blitzing through 💥— wta (@WTA) October 31, 2025
Lanlana Tararudee makes her first-ever tour-level semifinal by beating Iatcenko in straight sets 👏#ChennaiOpen pic.twitter.com/nfLqIk35rS
அரையிறுதியில் இந்திய ஜோடி
இதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரட்டையர் காலிறுதி போட்டியில் இந்தியாவின் வைஷ்ணவி அத்கர் - மாயா ரேவதி ஜோடி, இந்தோனேசியாவின் சுட்ஜியாடி - ஜேனிஸ் டிஜென் ஜோடியை எதிர் கொண்டது. இதில் 2-6, 1-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் இந்திய ஜோடி தோல்வியை தழுவியது. அதே சமயம் இன்று நடைபெற இருந்த இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் ரஷ்யாவின் மரியா டிமோஃபீவா, போலினா இட்சென்கோ இணை போட்டியில் இருந்து விலகியதன் காரணமாக இந்திய இணை ரியா பாட்டியா - ருத்துஜா போஸ்லே அரையிறுதிக்கு நேரடியாக முன்னேறியுள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து இன்று நடைபெறும் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில், தாராருடீ (தாய்லாந்து) இந்தோனேசியாவின் ஜேனிஸ் டிஜென்'ஐயும், ஆஸ்திரேலியாவின் கிம் பெர்லி பிரெல் தைவான் நாட்டின் ஜோவன்னா கார்லேண்ட்-யும் எதிர்கொள்கின்றனர்.
Semifinals in Chennai 🔜#ChennaiOpen pic.twitter.com/522mSLsRkg— wta (@WTA) October 31, 2025
இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய ஜோடிகளான ரியா பாட்டியா - ருத்துஜா போஸ்லே இந்தோனேசியா ஜோடிகளான சுட்ஜியாடி - ஜேனிஸ் டிஜென்-யை எதிர்கொள்கிறது. மற்றொரு இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் ஸ்ட்ரோம் ஹண்டர்( ஆஸ்திரேலியா ) - மோனிகா நிக்யூலஸ்யு (ரொமானியா) ஜோடி ஜப்பானின் மியா ஹொண்டாமா - அகிகோ ஒமி ஜோடியை எதிர்கொள்ள இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.