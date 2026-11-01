சென்னை ஓபன் 2026 டென்னிஸ் திருவிழா நாளை ஆரம்பம் - 'எலக்ட்ரானிக் லைன் காலிங்' தொழில்நுட்பம் முதன்முறையாக அறிமுகம்
இந்தியாவில் நடைபெறும் WTA தொடர்களில் முதன்முறையாக, போட்டிகள் நடைபெறும் 3 ஆடுகளங்களிலும் 'எலக்ட்ரானிக் லைன் காலிங்' (Electronic Line Calling) என்ற அதிநவீன தொழில்நுட்ப முறை இத்தொடரில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 1:38 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான சென்னை WTA 250 சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் தொடர், நாளை (நவம்பர் 2) முதல் நவம்பர் 8 ஆம் தேதி வரை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள எஸ்.டி.ஏ.டி டென்னிஸ் மைதானத்தில் கோலாகலமாகத் தொடங்குகிறது.
உலக டென்னிஸ் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான சென்னை WTA 250 சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டித் தொடர், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள எஸ்.டி.ஏ.டி மைதானத்தில் நாளை (நவம்பர் 2) கோலாகலமாகத் தொடங்குகிறது. நவம்பர் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இப்போட்டித் தொடரில் 22 நாடுகளைச் சேர்ந்த உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.
அதன்படி உலகெங்கிலும் இருந்து 32 ஒற்றையர் வீராங்கனைகளும், 16 இரட்டையர் அணிகளும் களம் காண்கின்றனர். இதில் இந்தோனேசியாவின் 24 வயதான ஜானிஸ் டிஜென் (Janice Tjen) முதன்மை தரவரிசை வீராங்கனையாகப் பங்கேற்கிறார். அவருடன் இணைந்து ஆஸ்திரியாவின் லில்லி டாக்கர் 2-வது தரவரிசையையும், தாய்லாந்தின் லான்லானா தாரருடி 3-வது தரவரிசையையும் பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் ஹங்கேரியின் பன்னா உத்வர்டி, போலந்தின் மக்டா லினெட், யூலியா புடின்சேவா, போரினா குடெர்மெடோவா உள்ளிட்ட உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகளும் சென்னையில் தங்களது திறமையை நிரூபிக்கக் காத்திருக்கின்றனர். இவர்களுடன் இந்தியா சார்பில் 21 வயதான வைஷ்ணவி அட்கர், 24 வயதான சஹஜா யமலப்பள்ளி மற்றும் 17 வயதான மாயா ராஜேஸ்வரன் ரேவதி ஆகியோர் பிரதான சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
இந்தியாவின் ஸ்ரீவள்ளி பாமிடிபதி மற்றும் ஜீல் தேசாய் ஆகியோர் நேரடியாகத் தகுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர். மேலும், முன்னணி ஜூனியர் வீராங்கனைகளான ஜென்சி தீபக்பாய் கனாபார் மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தியா ரமேஷ் ஆகியோர் 16 பேர் கொண்ட தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகளில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
'எலக்ட்ரானிக் லைன் காலிங்'
இந்தியாவில் நடைபெறும் WTA தொடர்களில் முதன்முறையாக, போட்டிகள் நடைபெறும் 3 ஆடுகளங்களிலும் (Match Courts) 'எலக்ட்ரானிக் லைன் காலிங்' (Electronic Line Calling) என்ற அதிநவீன தொழில்நுட்ப முறை இத்தொடரில் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. இத்தொழில்நுட்பம் மூலம், மைதானத்தைச் சுற்றி பொருத்தப்பட்டுள்ள அதிநவீன, அதிவேக கேமராக்கள் பந்தின் பாதையையும் வேகத்தையும் வினாடிக்கு நூற்றுக்கணக்கான பிரேம்களில் (Frames) படம் பிடிக்கும்.
பந்தானது எல்லைக்கோட்டைத் தாண்டி வெளியே விழுந்தால், கணினி மென்பொருள் முப்பரிமாண (3D) முறையில் பகுப்பாய்வு செய்து, மைதான ஒலிபெருக்கி வழியே "Out" அல்லது "Fault" என்ற குரல் அறிவிப்பைத் தானாகவே வெளியிடும்.
100 சதவீதம் துல்லியமான இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நடுவர்களின் மனிதத் தவறுகள் முற்றிலும் தவிர்க்கப்படும். மேலும், இந்தியாவில் நடைபெறும் WTA 250 தொடரில் முதன்முறையாக இந்திய பெண் அதிகாரியான ஷீத்தல் ஐயர் போட்டி மேற்பார்வையாளராகச் செயல்படுகிறார்.
பரிசுத் தொகை விவரங்கள் (தோராயமாக)
இந்தத் தொடரில் வெற்றி பெறும் வீராங்கனைகளுக்குப் பரிசுத்தொகையுடன், 250 WTA தரவரிசைப் புள்ளிகள் வழங்கப்படும். இத்தொடருக்காகத் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.10 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேசமயம் இப்போட்டியின் மொத்தப் பரிசுத் தொகையாக ரூ.2.85 கோடி வழங்கப்படவுள்ளது.
- ஒற்றையர் பிரிவு வெற்றியாளர்: ரூ.35 லட்சம் மற்றும் 250 WTA புள்ளிகள்.
- ஒற்றையர் பிரிவு 2-வது இடம்: ரூ.21 லட்சம் மற்றும் 163 WTA புள்ளிகள்.
- இரட்டையர் பிரிவு வெற்றியாளர்: ரூ.12 லட்சம்.
- இரட்டையர் பிரிவு 2-வது இடம்: ரூ.7 லட்சம்.
தொடக்க விழா
இதன் தொடக்க நிகழ்வில் பேசிய இந்திய வீராங்கனை வைஷ்ணவி அட்கர், "WTA 250 சுற்றுப் போட்டியில் நமது சொந்த நாட்டில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைப்பது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு. இதற்காகத் தமிழ்நாடு அரசுக்கும், டி.என்.டி.ஏ. (TNTA) அமைப்பிற்கும் எனது நன்றிகள். நம் நாட்டில் இதுபோன்ற பெரிய அளவிலான போட்டிகள் அதிகம் நடைபெறுவதில்லை.
எனவே, நான் யாருடன் விளையாடினாலும், எந்தப் போட்டியாக இருந்தாலும் களத்தில் எனது முழுத் திறமையையும் வெளிப்படுத்துவேன். மேலும், இந்தத் தொடரை வெற்றிகரமாக நடத்தப் பின்னால் இருந்து உழைக்கும் அனைத்து ஸ்பான்சர்களுக்கும், அமைப்பாளர்களுக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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இந்நிகழ்வில், தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்தின் தலைவர் விஜய் அமிர்தராஜ், தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்தின் கவுரவ செயலாளர் வெங்கடசுப்பிரமணியம், ஹங்கேரிய வீராங்கனை பன்னா உத்வர்டி, இந்திய டென்னிஸ் வீராங்கனை வைஷ்ணவி அட்கர், தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஹிதென் ஜோஷி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.