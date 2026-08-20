பெங்களூரு டூ சென்னை - துலீப் கோப்பை அட்டவணையை வெளியிட்டது பிசிசிஐ!
ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ள துலீப் கோப்பை தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
Published : August 20, 2026 at 4:08 PM IST
ஹைதராபாத்: துலீப் கோப்பை தொடரில் ரசிகர்களின் வருகையை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில், இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டி பெங்களூருவிலிருந்து சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் புகழ்பெற்ற தொடரான துலீப் கோப்பை (2026–27) போட்டிகள், எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி முதல் பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ளன. ரஞ்சி கோப்பைத் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட வீரர்களை உள்ளடக்கிய இத்தொடரில், கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு, மத்திய மற்றும் வடகிழக்கு என 6 மண்டல அணிகள் பங்கேற்று விளையாடவுள்ளன. இத்தொடருக்கான அணிகளும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் இந்திய அணியின் முன்னணி வீரர்களான ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (மேற்கு மண்டலம்), இஷான் கிஷன் (கிழக்கு மண்டலம்), ரஜத் படிதார் (மத்திய மண்டலம்) மற்றும் திலக் வர்மா (தெற்கு மண்டலம்) ஆகியோர் தங்களது அணிகளுக்குக் கேப்டன்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். சர்வதேச இந்திய அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுவதற்கான முக்கிய தொடராக இது பார்க்கப்படுவதால், வீரர்கள் அனைவரும் தங்களது முழுத் திறமையையும் வெளிப்படுத்தத் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
The ultimate zonal showdown is here! 🏏⚡— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 20, 2026
6️⃣ Teams. 5️⃣ Matches. 1️⃣ Champion. 🏆
Explore the full #DuleepTrophy fixture breakdown and lock in your dates starting 23rd August 🗓️ pic.twitter.com/h8fEMohIk1
இந்நிலையில், நடப்புச் சீசனுக்கான அதிகாரப்பூர்வ போட்டி அட்டவணையை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி தொடங்கும் இத்தொடர், செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி வரை விறுவிறுப்பாக நடைபெறவுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, இந்தச் சீசனின் இறுதிப் போட்டி பெங்களூருவிலிருந்து சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி முதல் துலீப் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டி நடைபெறவுள்ளது. ஆரம்பத்தில் அனைத்துப் போட்டிகளும் பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ மைதானத்தில் நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், அங்கு ரசிகர்களுக்கான போதிய கேலரி வசதிகள் இல்லாத காரணத்தால், ரசிகர்களின் வருகையை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இறுதிப் போட்டி சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகப் பிசிசிஐ தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
🚨 News 🚨
Duleep Trophy final to take place in Chennai
" there are certain restrictions regarding crowd attendance at the coe, and we felt it was appropriate to move the final to a venue where fans can attend and be part of the occasion," bcci honorary secretary mr devajit…<="" p>— bcci domestic (@bccidomestic) August 19, 2026
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துலீப் கோப்பை போட்டி அட்டவணை
- காலிறுதிச் சுற்று 1 (ஆகஸ்ட் 23 – 26): கிழக்கு மண்டலம் vs வடகிழக்கு மண்டலம், பெங்களூரு.
- காலிறுதிச் சுற்று 2 (ஆகஸ்ட் 23 – 26): வடக்கு மண்டலம் vs மேற்கு மண்டலம், பெங்களூரு.
- அரையிறுதி 1 (ஆகஸ்ட் 30 – செப்டம்பர் 2): மத்திய மண்டலம் vs முதலாவது காலிறுதியில் வெற்றி பெறும் அணி, பெங்களூரு.
- அரையிறுதி 2 (ஆகஸ்ட் 30 – செப்டம்பர் 2): தெற்கு மண்டலம் vs இரண்டாவது காலிறுதியில் வெற்றி பெறும் அணி, பெங்களூரு.
- இறுதிப் போட்டி (செப்டம்பர் 6 – 10): எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானம், சென்னை.