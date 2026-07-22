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சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026: குகேஷை வீழ்த்திய பிரணேஷ்; அர்ஜுனை வீழ்த்தி நிஹால் சரின் அசத்தல்!

இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர்கள் மோதிய விறுவிறுப்பான போட்டியில் அர்ஜுன் எரிகைசியை வீழ்த்தி நிஹால் சரின் வெற்றி பெற்றார். இதனால் அர்ஜுன் புள்ளிப்பட்டியலில் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளார்.

குகேஷை வீழ்த்திய பிரணேஷ்
குகேஷை வீழ்த்திய பிரணேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 7:09 AM IST

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Updated : July 22, 2026 at 7:15 AM IST

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சென்னை: குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026 செஸ் தொடரின் 6ஆவது சுற்றில் உலகச் சாம்பியன் குகேஷை வீழ்த்தி சக நாட்டவரான பிரணேஷ் இத்தொடரில் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026 போட்டி, சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த ஜூலை மாதம் 16ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்தத் தொடர், எதிர்வரும் ஜூலை 22ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 8 உலகத்தரம் வாய்ந்த செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் இந்த தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.

இந்தக் குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் தொடரில் வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கு இந்திய மதிப்பில் மொத்தமாக ரூ. 75 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்தத் தொடரின் இறுதியில் வெற்றி பெறும் வீரர், கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடருக்குத் தகுதி பெறுவதற்கான முக்கியமான புள்ளிகளைப் பெறலாம் என்பதால், இத்தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026 (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், தொடரின் 6ஆவது நாளான நேற்று அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஹான்ஸ் நீமனும், ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த டிமிட்ரி ஆன்ட்ரேகினும் மோதினர். இவர்கள் இருவரும் மோதிய போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. இதேபோல், உஸ்பேகிஸ்தானின் நோடிர்பெக் அப்துசத்தோரோவ் மற்றும் பிரான்ஸின் அலிரேசா ஃபிரௌஜா ஆகியோர் மோதிய போட்டியும் டிராவில் முடிந்தது.

இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், உலகச் சாம்பியனான இந்தியாவின் டி. குகேஷை எதிர்த்துச் சக நாட்டவரான பிரணேஷ் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட பிரணேஷ், 39ஆவது நகர்வில் குகேஷை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் நடப்பு சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் தொடரில் பிரணேஷ் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026 (ETV Bharat Tamil Nadu)

மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர்கள் அர்ஜுன் எரிகைசியும் நிஹால் சரினும் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியின் 60ஆவது நகர்வில் அர்ஜுன் எரிகைசி தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து, நிஹால் சரின் வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்தத் தோல்வி காரணமாக அர்ஜுன் எரிகைசி புள்ளிப்பட்டியலில் பின்னடைவைச் சந்தித்தார்.

ஆறாவது சுற்றின் முடிவுகளின்படி, பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த அலிரேசா ஃபிரௌஜா 4 புள்ளிகளுடன் முன்னணியில் உள்ளார். அதேசமயம் இந்திய வீரர் அர்ஜுன் எரிகைசி மற்றும் உஸ்பேகிஸ்தானின் நோடிர்பெக் அப்துசத்தோரோவ் ஆகியோர் தலா 3.5 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளனர். மேலும், இந்திய வீரர்கள் நிஹால் சரின், பிரணேஷ் மற்றும் ரஷ்ய வீரர் டிமிட்ரி ஆன்ட்ரேகின் ஆகியோர் தலா 3 புள்ளிகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களில் நீடிக்கின்றனர்.

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026 (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், அமெரிக்காவின் ஹான்ஸ் நீமன் 2.5 புள்ளிகளையும், உலகச் செஸ் சாம்பியன் குகேஷ் 1.5 புள்ளிகளையும் பெற்றுள்ளனர். இதனையடுத்து, இன்று நடைபெறும் கடைசி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகச் சாம்பியனான குகேஷ், அமெரிக்க வீரர் ஹான்ஸ் நீமனை எதிர்கொள்கிறார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்தியச் செஸ் வீரர் நிஹால் சரின், பிரணேஷை எதிர்கொள்கிறார்.

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இந்திய வீரர் அர்ஜுன் எரிகைசி, பிரான்ஸ் வீரர் அலிரேசா ஃபிரௌஜாவுடன் மோதுகிறார். பின்னர், ரஷ்ய வீரர் டிமிட்ரி ஆன்ட்ரேகின், உஸ்பேகிஸ்தான் வீரர் நோடிர்பெக் அப்துசத்தோரோவை எதிர்கொள்கிறார். இன்று நடைபெறும் இறுதிச் சுற்றின் முடிவில், சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026 சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

Last Updated : July 22, 2026 at 7:15 AM IST

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