சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026: உலக சாம்பியன் குகேஷை வீழ்த்தி அர்ஜுன் எரிகைசி முன்னிலை!
தொடரில் இன்னும் இரண்டு சுற்றுகளே மீதமுள்ள நிலையில், அர்ஜுன் எரிகைசி மற்றும் பிரெஞ்சு கிராண்ட்மாஸ்டர் அலிரேசா ஃபிரௌஜா ஆகியோர் தலா 3.5 புள்ளிகளில் சமநிலையில் உள்ளார்.
Published : July 21, 2026 at 3:11 PM IST
சென்னை: குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026 செஸ் தொடரின் ஐந்தாவது சுற்றில், உலக சாம்பியனான டி. குகேஷ் சக நாட்டவரான அர்ஜுன் எரிகைசியிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்தார்.
குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2026 போட்டி, சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த ஜூலை மாதம் 16ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்தத் தொடர், எதிர்வரும் ஜூலை 22ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 8 உலகத்தரம் வாய்ந்த செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் இந்தத் தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.
இத்தொடரில், இந்தியா சார்பில் உலக செஸ் சாம்பியனான குகேஷ், அர்ஜுன் எரிகைசி, நிஹால் சரின், பிரணேஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர். அவர்கள் தவிர, பிரான்ஸைச் சேர்ந்த அலிரேசா ஃபிரௌஜா, உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிர்பெக் அப்துசத்தோரோவ், அமெரிக்காவின் ஹான்ஸ் நீமன் மற்றும் ரஷ்யாவின் டிமிட்ரி ஆண்ட்ரெய்கின் ஆகியோரும் இப்போட்டியில் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.
இந்தக் குவாண்ட்பாக்ஸ் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் தொடரில் வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கு இந்திய மதிப்பில் மொத்தமாக ரூ. 75 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்தத் தொடரின் இறுதியில் வெற்றி பெறும் வீரர், கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடருக்குத் தகுதி பெறுவதற்கான முக்கியமான புள்ளிகளைப் பெறலாம் என்பதால், இத்தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.
இந்நிலையில் தொடரின் ஐந்தாவது நாளான நேற்று, உலக செஸ் சாம்பியனான குகேஷ் மற்றொரு முன்னணி இந்திய செஸ் வீரரான அர்ஜுன் எரிகைசியுடன் மோதினார். இப்போட்டியில் அர்ஜுன் எரிகைசி கருப்புக் காய்களுடன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். ஆட்டத்தின் 63ஆவது நகர்வின் போது குகேஷ் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு விலகியதை அடுத்து, அர்ஜுன் எரிகைசி அபார வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் ஐந்தாவது சுற்றின் முடிவில் 3.5 புள்ளிகளைப் பெற்று அர்ஜுன் எரிகைசி கூட்டு முன்னிலையில் உள்ளார்.
தொடரில் இன்னும் இரண்டு சுற்றுகளே மீதமுள்ள நிலையில், அர்ஜுன் எரிகைசி மற்றும் பிரெஞ்சு கிராண்ட்மாஸ்டர் அலிரேசா ஃபிரௌஜா ஆகியோர் தலா 3.5 புள்ளிகளில் சமநிலையில் உள்ளார். இன்று நடைபெறும் ஆறாவது சுற்று போட்டிகள் பிற்பகல் 3 மணிக்கு துவங்குகிறது. இந்த போட்டியில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஹான்ஸ் நீமன், ரஷ்யாவை சேர்ந்த டிமிட்ரி ஆன்ட்ரீகின் உடன் மோதவவுள்ளார்.
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மேலும் உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிர்பெக் அப்துசத்தோரோவ், பிரான்ஸின் அலிரேசா ஃபிரௌஜாவை எதிர்கொள்கிறார். மற்ற ஆட்டங்களில் இந்திய வீரர்கள் பிரணேஷ் மற்றும் குகேஷும், அர்ஜுன் எரிகைசி மற்றும் நிஹால் சரின் ஆகியோரும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதில் யார் வெற்றியைப் பதிவு செய்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.