உலக அரங்கில் தங்கம் வென்றும் ஆதரவின்றித் தவிக்கும் சென்னை தம்பதி: தமிழக அரசுக்கு உருக்கமான வேண்டுகோள்!
கடந்த 22 ஆண்டுகளாக உடற்கட்டமைப்பு விளையாட்டுகளில் தீவிரப் பயிற்சி பெற்று வரும் யுவராஜ், இதுவரை 5 முறை சர்வதேச அளவில் தங்கம் மற்றும் 5 முறை சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்றுள்ளார்.
Published : September 18, 2026 at 1:33 PM IST
சென்னை: உலகப் பலதூக்கும் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த யுவராஜ் - தென்னரசி தம்பதி, தங்களுக்குத் தமிழக அரசு நிதியுதவியும், இந்த விளையாட்டுக்கு அரசு அங்கீகாரமும் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
கிர்கிஸ்தானில் நடைபெற்ற உலகப் பலதூக்கும் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சென்னை பெரம்பூரைச் சேர்ந்த யுவராஜ் இரண்டு தங்கப் பதக்கங்களுடன் ‘இரும்பு மனிதன்’ பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதே போட்டியில் அவரது மனைவி தென்னரசி இரண்டு வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று தமிழகத்திற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
கடந்த 22 ஆண்டுகளாக உடற்கட்டமைப்பு, பலதூக்குதல் மற்றும் ஸ்ட்ரென்த் லிஃப்டிங் விளையாட்டுகளில் தீவிரப் பயிற்சி பெற்று வரும் யுவராஜ், சர்வதேசப் போட்டிகளில் இதுவரை 5 முறை தங்கம் மற்றும் 5 முறை 'சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன்' பட்டங்களை வென்றுள்ளார். இந்த நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 8 முதல் 12 வரை கிர்கிஸ்தானில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் 68 கிலோ எடைப்பிரிவில் பங்கேற்று இந்த இரட்டைத் தங்கச் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
அவருடன் சென்ற அவரது மனைவி தென்னரசி சீனியர் 72 கிலோ பிரிவில் 2 வெண்கலப் பதக்கங்களையும், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ராதா என்ற வீராங்கனை மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் 2 தங்கப் பதக்கங்களையும் வென்றுள்ளனர். உலக அரங்கில் நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துவிட்டு சென்னை விமான நிலையம் திரும்பிய இந்தச் சாதனைத் தம்பதியை, அவர்களது குடும்பத்தினர் மட்டுமே நேரில் வந்து வரவேற்றனர்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வீரர் யுவராஜ், "சர்வதேச அளவில் இத்தனை பதக்கங்கள் வென்றும், போட்டிகளுக்கான செலவுகளைச் சொந்தமாகவே ஏற்க வேண்டியுள்ளது. கிர்கிஸ்தான் போட்டிக்குச் சென்று வர மட்டும் சுமார் 6 லட்சம் ரூபாய் செலவானது. முந்தைய ஆட்சியில் சர்வதேசப் போட்டிகளில் வெல்பவர்களுக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டும், இதுவரை எந்த உதவியும் கிடைக்கவில்லை.
பணத்தை விட அரசு தரும் அங்கீகாரமும், முதலமைச்சரின் பாராட்டுமே எங்களுக்குப் பெரிய ஊக்கம். போட்டிக்குச் செல்லும் முன் டெல்லியில் ராகுல் காந்தியைச் சந்தித்து உடற்கட்டமைப்பு மற்றும் வலிமை சார்ந்த விளையாட்டுகளைத் தேசிய அமைப்பில் பதிவு செய்யக் கோரினோம். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கும் கோரிக்கை கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம்.
மேலும், விளையாட்டுத் துறை அதிகாரிகளிடம் போட்டிக் கட்டண விலக்கு உள்ளிட்ட உதவிகள் கோரப்பட்ட நிலையில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளிக்கப்பட்டும் இதுவரை எந்த உதவியும் கிடைக்கவில்லை. இனியாவது தமிழக அரசு உரிய ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
வெண்கலம் வென்ற அவரது மனைவி தென்னரசி பேசுகையில், "என் கணவரின் ஆர்வத்தைப் பார்த்துதான் நான் இந்தத் துறைக்கு வந்தேன். ஸ்ட்ரென்த் லிஃப்டிங் விளையாட்டிற்குத் தமிழக அரசு உரிய அங்கீகாரம் அளித்து, வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை தர வேண்டும். குறைந்த செலவில் இந்த விளையாட்டில் பங்கேற்க முடிவதால் ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான இளைஞர்கள் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர்.
ஆனால் போதிய நிதியுதவியும், அரசின் ஆதரவும் இல்லாததால் பல திறமையான வீரர்கள் இந்த விளையாட்டை விட்டே விலகிவிட்டனர். எங்களுக்கு வயது கடந்துவிட்டதால் வேலை கிடைப்பது கடினம் என்றாலும், எங்களுக்குப் பின் வரும் இளம் தலைமுறையினருக்காவது அரசு அங்கீகாரமும் வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே எங்களின் நோக்கம்" என்று தெரிவித்தார்.
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தற்போது கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடிக்கு இடையிலும், வரும் நவம்பர் மாதம் குஜராத்தில் நடைபெற உள்ள தேசிய அளவிலான போட்டியிலும், அதைத் தொடர்ந்து மலேசியாவில் நடைபெற உள்ள உலக அளவிலான போட்டியிலும் பங்கேற்க யுவராஜும் தென்னரசியும் தொடர்ந்து பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். இத்தொடர்களில் பங்கேற்க அரசு உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.