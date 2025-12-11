சாம்பியன்ஸ் லீக்: ரியல் மாட்ரிடிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த மான்செஸ்டர் சிட்டி; முன்னிலையை தொடரும் அர்செனல்
கிளப் புரூஜ் அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் அர்செனல் அணி சாம்பியன்ஸ் லீக் புள்ளிகள் பட்டியலில் தோல்வியையே தழுவாமல் 18 புள்ளிகளை எடுத்து முதலிடத்தைக் தக்கவைத்துள்ளது
Published : December 11, 2025 at 4:22 PM IST
ஹைதராபாத்: ரியல் மாட்ரிடிற்கு எதிரான சாம்பியன்ஸ் லீக் ஆட்டத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 2-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளனம் சார்பில் நடத்தப்படும் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி எஃப்.சி. மற்றும் ரியல் மாட்ரிட் சி.எஃப். அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
Mancs in Madrid! 😎 pic.twitter.com/4HflmlGpuJ— Manchester City (@ManCity) December 10, 2025
மான்செஸ்டர் சிட்டி அசத்தல் வெற்றி
அந்தவகையில் ஆட்டத்தில் 28ஆவது நிமிடத்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரோட்ரிகோ கோலடித்து அசத்தினார். அதன் பின் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக செயல்பட்ட மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 35ஆவது நிமிடத்தில் நிகோ ஓ ரேலி கோலடித்து ஸ்கோரை சமன் செய்தார். அதன்பின் ஆட்டத்தின் 43ஆவது நிமிடத்தில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பும் கிடைத்தது.
பெனால்டி வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட், அதனை கோலாகவும் மாற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 2-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிவடைந்தன.
இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 2-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் ரியல் மாட்ரிட் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 13 புள்ளிகளுடன் 4ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம் ரியல் மாட்ரிட் அணியானது 12 புள்ளிகளுடன் 7ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
Perfect UCL record preserved ⚡️— Arsenal (@Arsenal) December 11, 2025
Highlights of our victory over Club Brugge have landed 📺
ஆதிக்கம் செலுத்தும் அர்செனல்
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் அர்செனல் எஃப்.சி. மற்றும் கிளப் புரூஜ் கேவி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்ட அர்செனல் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 25ஆவது நிமிடத்தில் நோனி மடுகே மூலம் முதல் கோல் கிடைத்தது. அதேசமயம் கிளப் புரூஜ் அணிகளின் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகளையும் அர்செனல் அணி டிஃபெண்டர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர்.
இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அர்செனல் அணி தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தியது. இதில் ஆட்டத்தின் 47ஆவது நிமிடத்தில் நோனி மடுகே மீண்டும் கோலடித்து அசத்திய நிலையில், ஆட்டத்தின் 56ஆவது நிமிடத்தில் கேப்ரியல் மார்டினெலியும் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
Four more teams into the knockout phase ✅#UCL pic.twitter.com/prqgwY2TM1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025
இதையும் படிங்க:
மறுபக்கம் கிளப் புரூஜ் அணியானது இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் கோலடிக்க முடியவில்லை. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் அணி 3-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் அர்செனல் அணி சாம்பியன்ஸ் லீக் புள்ளிகள் பட்டியலில் தோல்வியையே தழுவாமல் 18 புள்ளிகளை எடுத்து முதலிடத்தைக் தக்கவைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.