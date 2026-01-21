ETV Bharat / sports

சாம்பியன்ஸ் லீக் 2026: ஆதிக்கத்தை தொடரும் அர்செனல், ரியல் மேட்ரிட்

சாம்பியன்ஸ் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் அர்செனல் மற்றும் ரியல் மேட்ரிட் அணிகள் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்து தங்களின் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருகின்றன.

ரியல் மேட்ரிட் அணி
ரியல் மேட்ரிட் அணி (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 2:20 PM IST

ஹைதராபாத்: சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் இன்றைய லீக் போட்டிகளில் அர்செனல் மற்றும் ரியல் மேட்ரிட் அணிகள் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளன.

ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளனம் சார்பில் நடத்தப்படும் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் அர்செனல் எஃப்.சி. மற்றும் இண்டர் மிலன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினர்.

ஆதிக்கத்தை தொடரும் அர்செனல்

இதில் ஆட்டத்தின் 10-வது நிமிடத்தில் கேப்ரியல் ஜிசஸ் கோலடித்து அர்செனல் அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக செயல்பட்ட இண்டர் மிலான் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 18-வது நிமிடத்தில் பீட்டர் சுசிக் கோலடித்தார். அதன் பின் ஆட்டத்தின் 31-வது நிமிடத்தில் கேப்ரியல் ஜிசஸ் மீண்டும் கோலடித்து அசத்த, அர்செனல் அணி முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் 2-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அர்செனல் அணியானது தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்தது. அதன் பயணாக ஆட்டத்தின் 84-வது நிமிடத்தில் விக்டர் கியோகெரெஸ் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். அதே சமயம் இறுதி வரை போராடிய மிலன் அணியால் மேற்கொண்டு கோல்கள் ஏதும் அடிக்கமுடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் இண்டர் மிலான் அணியை வீழ்த்தியது.

கோல் மழை பொழிந்த ரியல் மேட்ரிட்

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் ரியல் மேட்ரிட் மற்றும் மொனாக்கோ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்ட ரியல் மேட்ரிட் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அதிலும் குறிப்பாக அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே ஆட்டத்தின் 5-வது மற்றும் 26-வது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து கோல்களை அடிக்க, அந்த அணி முதல் பாதி முடிவில் 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் ரியல் மேட்ரிட் அபாரமாக செயல்பட, ஃபிராங்கோ மஸ்டாண்டுனோ ஆட்டத்தின் 51-வது நிமிடத்திலும், திலோ கெஹ்ரர் ஆட்டத்தின் 55-வது நிமிடத்திலும், வினிசியஸ் ஜூனியர் ஆட்டத்தின் 63-வது நிமிடத்திலும், ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் ஆட்டத்தின் 80-வது நிமிடத்திலும் கோல்களை அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.

மறுபக்கம் இறுதி வரை போராடிய மொனாக்கோ அணிக்கு ஆட்டத்தின் 72-வது நிமிடத்தில் ஜோர்டன் டெஸா கோலடித்த நிலையில், மற்ற அனைத்து கோலடிக்கும் வாய்ப்புகளையும் அந்த அணி தவறவிட்டது. இதன் காரணமாக ஆட்ட நேர முடிவில் ரியம் மேட்ரிட் அணி 6-1 என்ற கணக்கில் மொனாக்கோ அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.

பிஎஸ்ஜி அதிர்ச்சி தோல்வி

இது தவிர இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பாரிஸ் செயின்ட்-ஜெர்மைன் (பிஎஸ்ஜி) அணியானது ஸ்போர்டிங் சிபி அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தியது. போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் கோலடிக்க தவறினர். பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் ஸ்போர்டிங் அணிக்காக ஆட்டத்தின் 74-வது நிமிடத்தில் லூயிஸ் சுரேஸ் கோலடித்து அசத்தினார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடிய பிஎஸ்ஜி அணிக்கு ஆட்டத்தின் 79-வது நிமிடத்தில் க்விச்சா குவரட்ஸ்கெலியா கோலடிக்க, போட்டி மீதான பரபரப்பும் அதிகரித்தது. அதன் பின் ஆட்டத்தின் 90-வது நிமிடத்தில் லூயிஸ் சுரேஸ் மீண்டும் கோலடித்ததுடன் அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஸ்போர்டிங் சிபி அணியானது 2-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் பாரிஸ் செயின்ட்-ஜெர்மைன் அணியை வீழ்த்தி அசத்தியது.

புள்ளிப்பட்டியல்

நடப்பு சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடர் புள்ளிப்பட்டியலில் அர்செனல் அணி தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 7 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன் 21 புள்ளிகளைப் பெற்று முதலிடத்தை தக்க வைத்துள்ளது. அதேசமயம் ரியல் மேட்ரிட் அணியானது 7 போட்டிகளில் 5 வெற்றி மற்றும் 2 தோல்விகளைச் சந்தித்து 15 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.

மேற்கொண்டு பெயர்ன் முனிச் அணியும் 15 புள்ளிகளை பெற்று மூன்றாம் இடத்தில் உள்ள நிலையில், டொட்டன்ஹாம் 14 புள்ளிகளுடன் நான்காம் இடத்திலும், பிஎஸ்ஜி மற்றும் ஸ்போர்டிங் அணிகள் 13 புள்ளிகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. அதேசமயம் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 13 புள்ளிகளுடன் 7ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

