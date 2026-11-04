சாம்பியன்ஸ் லீக் 2026 | கோல் மழை பொழிந்த பி.எஸ்.ஜி; ஆஸ்டன் வில்லாவை வீழ்த்தியது பார்சிலோனா!
சாம்பியன்ஸ் லீக் வரலாற்றில் மிகக் குறைந்த நேரத்தில் (ஆட்டம் தொடங்கிய 17 நிமிடங்களுக்குள்) அதிவேகமாக 4 கோல்களை அடித்த அணி என்ற புதிய உலக சாதனையை பாரிஸ் ஜெயின்ட்-ஜெர்மைன் அணி படைத்துள்ளது.
Published : November 4, 2026 at 7:06 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் லீக் சுற்றுப் போட்டிகளில் உலகின் முன்னணி கிளப் அணிகளான பாரிஸ் செயின்ட்-ஜெர்மைன் மற்றும் பார்சிலோனா அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளன.
ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் (UEFA Champions League) கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற முக்கியமான லீக் போட்டிகளில், தொடரின் முன்னணி அணிகள் அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்துள்ளன. அந்த வகையில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டி ஒன்றில் பாரிஸ் செயின்ட்-ஜெர்மைன் மற்றும் வில்லாரியல் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
வரலாற்றுச் சாதனை
இதில் போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பி.எஸ்.ஜி அணி கோல் மழை பொழியத் தொடங்கியது. இதில் ஆட்டத்தின் 9-ஆவது நிமிடத்தில் ஜோவாவ் நெவஸ் முதல் கோலை அடித்து கோல் கணக்கைத் தொடங்கி வைத்தார். அவரைத் தொடர்ந்து 12-ஆவது நிமிடத்தில் டெசிரே டூயேவும், 13-ஆவது நிமிடத்தில் சென்னி மயுலுவும், 17-ஆவது நிமிடத்தில் ஃபேபியன் ரூயிஸும் என அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர்.
Paris score six 👏 #UCL https://t.co/AqNEJQ5NXx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2026
இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் முதல் 17 நிமிடங்களுக்குள்ளாகவே பி.எஸ்.ஜி அணி 4 கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இதன் மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து வரலாற்றில், மிகக் குறைந்த நிமிடங்களில் (17 நிமிடங்கள்) அதிவேகமாக நான்கு கோல்களை அடித்த அணி என்ற புதிய உலக சாதனையை பி.எஸ்.ஜி தன்வசப்படுத்தியது. தொடர்ந்து இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் பி.எஸ்.ஜி அணியின் ஆதிக்கம் நீடித்தது.
கோல் மழை பொழிந்த பி.எஸ்.ஜி
அந்த அணியின் ஃபேபியன் ரூயிஸ் ஆட்டத்தின் 50-ஆவது நிமிடத்தில் தனது இரண்டாவது கோலைப் பதிவு செய்தார். அவரைத் தொடர்ந்து டேவிட் போலி ஆட்டத்தின் 78-ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்தார். ஒருபக்கம் பி.எஸ்.ஜி அணி கோல் மழை பொழிந்த நிலையில், மறுமுனையில் இறுதிவரை போராடிய வில்லாரியல் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பாரிஸ் செயின்ட்-ஜெர்மைன் அணி 6-0 என்ற கோல் கணக்கில் வில்லாரியல் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் தொடர்ச்சியாக 4-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள பி.எஸ்.ஜி அணி, 12 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தையும் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது.
பார்சிலோனா அபார வெற்றி
மற்றொரு விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், ஸ்பெயினின் பார்சிலோனா அணி, இங்கிலாந்தின் பலம் வாய்ந்த ஆஸ்டன் வில்லா அணியை எதிர்கொண்டது. இந்தப் போட்டியில் பார்சிலோனா அணி தொடக்கத்திலேயே தங்களது அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணி மீது அழுத்தத்தைக் கொடுத்தது. அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 7-ஆவது நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீரர் லாமின் யமால் பார்சிலோனா அணிக்காக முதல் கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
Goals for Raphinha and Lamine Yamal ⚽ #UCL https://t.co/yjK629rapi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2026
தொடர்ந்து இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில், அணியின் முன்னணி வீரரான ரஃபின்ஹா 52 மற்றும் 64-ஆவது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களைப் பதிவு செய்ததுடன் அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார். அதேசமயம் மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய ஆஸ்டன் வில்லா அணி, பார்சிலோனாவின் அபாரமான டிஃபென்ஸை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறியது.
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இறுதியில் பார்சிலோனா 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்டன் வில்லா அணியை வீழ்த்தி எளிதான வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக் புள்ளிப்பட்டியலில் பார்சிலோனா அணி இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இப்போட்டிக்கு முன்னதாக ஹாட்ரிக் வெற்றிகளைப் பதிவு செய்திருந்த ஆஸ்டன் வில்லா அணி, இத்தொடரில் தங்களது முதல் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது.