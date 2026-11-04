சாம்பியன்ஸ் லீக் 2026 | மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மற்றும் இண்டர் மிலான் அணிகள் அபார வெற்றி!
மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பெயினூர்ட் அணியை எதிர்கொண்ட இண்டர் மிலான் அணி, ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி 3 - 0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Published : November 4, 2026 at 10:39 AM IST
ஹைதராபாத்: ரோமா அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்பாக, அனைத்துப் போட்டிகளையும் சேர்த்துத் தொடர்ந்து 9 போட்டிகளில் ஒரு வெற்றியைக் கூட பெறாமல் தவித்து வந்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி, தற்போது இந்தத் த்ரில் வெற்றி மூலம் மீண்டும் ஃபார்முக்குத் திரும்பியுள்ளது.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியத்தால் (UEFA) நடத்தப்பட்டு வரும் புகழ்பெற்ற சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் சுற்றில், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மற்றும் இண்டர் மிலான் ஆகிய முன்னணி கிளப் அணிகள் தத்தமது போட்டிகளில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன.
அந்த வகையில், ஓல்ட் டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் (Manchester United) அணி, ஏஎஸ் ரோமா (AS Roma) அணியை எதிர்கொண்டது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களுக்கு விருந்தளித்தனர். இதில் ரோமா அணி முதல் பாதியில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
Cunha // Bisseck // Jørgensen // Zieliński ⚽ Who scored your favourite goal tonight? @Heineken | #UCLGOTD https://t.co/2c7T0C5zni— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2026
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் கம்பேக்
அந்த அணியின் மத்தியாஸ் சோலே ஆட்டத்தின் 11-ஆவது நிமிடத்தில் முதல் கோலைப் பதிவு செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 17-ஆவது நிமிடத்தில் ரோமா அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதைச் சரியாகப் பயன்படுத்திய டொன்யெல் மாலன் ரோமா அணிக்காக இரண்டாவது கோலைப் பதிவு செய்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். மறுபக்கம் யுனைடெட் அணி முதல் பாதியின் கடைசி நிமிடம் வரை போராடியும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியாமல் தடுமாறியது.
இதனால் ரோமா அணி 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி, அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து மிரட்டியது. அதன்படி ஆட்டத்தின் 58-ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்திய புரூனோ பெர்னாண்டஸ் கோலடித்து, அணியின் கோல் கணக்கைத் தொடங்கி வைத்தார்.
தொடர் சரிவுக்கு முற்றுப்புள்ளி
அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 83 மற்றும் 86-ஆவது நிமிடங்களில் நட்சத்திர வீரர் மத்தேயஸ் குன்ஹா அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அணிக்கு முன்னிலையைத் தேடிக்கொடுத்தார். அதேசமயம் மறுபக்கம் ரோமா அணி தோல்வியைத் தவிர்க்கக் கடுமையாகப் போராடிய நிலையிலும், யுனைடெட் அணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி அந்த அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
An incredible Manchester United comeback at Old Trafford 🔴 #UCL https://t.co/F4ISlMiMlv— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2026
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் ரோமா அணியை வீழ்த்தித் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. குறிப்பாக இந்தச் சீசனில் மான்செஸ்டர் அணி தொடர்ச்சியாக 9 போட்டிகளில் வெற்றியைச் சந்திக்காமல் மோசமான ஃபார்மில் இருந்த நிலையில், ரோமா அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் மீண்டும் ஃபார்முக்குத் திரும்பியுள்ளது.
இண்டர் மிலான் ஆதிக்கம்
மற்றொரு லீக் போட்டியில், இத்தாலியின் முன்னணி கிளப்பான இண்டர் மிலான் அணி, ஃபெயினூர்ட் (Feyenoord) அணியை எதிர்கொண்டது. இந்தப் போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே இண்டர் மிலான் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. இதில் ஆட்டத்தின் 8-ஆவது நிமிடத்தில் யான் ஓரல் பிசெக் முதல் கோலைப் பதிவு செய்ய, ஆட்டத்தின் 34-ஆவது நிமிடத்தில் பியோ எஸ்போசிட்டோவும் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
Inter win in Rotterdam 💪 #UCL https://t.co/aUY5Utq0mH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2026
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தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட இண்டர் மிலான் அணிக்கு, 54-ஆவது நிமிடத்தில் பியோட்டர் ஜிலின்ஸ்கி கோலடித்து வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய ஃபெயினூர்ட் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் இண்டர் மிலான் அணி 3-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.