சாம்பியன்ஸ் லீக் 2026: காலிறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி லிவர்பூல், பார்சிலோனா அசத்தல்
டோட்டன்ஹாம் மற்றும் பேயர்ன் முனிச் அணிகளும் வெற்றியை பதிவு செய்து காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : March 19, 2026 at 10:49 AM IST
ஹைதராபாத்: சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் லிவர்பூல் மற்றும் பார்சிலோனா அணிகள் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளனம் சார்பில் நடத்தப்படும் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று போட்டியில் பார்சிலோனா மற்றும் நியூகேஸில் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக விளையாடி கோல்களை பதிவு செய்தனர்.
பார்சிலோனா அபார வெற்றி
அதன்படி ஆட்டத்தின் 6ஆவது நிமிடத்தில் பார்சிலோனா அணியின் ரபின்ஹா கோலடிக்க, ஆட்டத்தின் 15ஆவது நிமிடத்தில் நியூகேஸில் அணியின் அந்தோனி எலங்கா கோலடித்து பதிலடி கொடுத்தார். பின்னர் ஆட்டத்தின் 18ஆவது நிமிடத்தில் மார்க் பெமல் கோலடிக்க், மீண்டும் அந்தோனி எலங்கா 28ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து மிரட்டினார். அதன்பின், ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 45+7ஆவது நிமிடத்தில் லமினே யமாலும் கோல்களை அடித்து பார்சிலோனா அணியை முன்னிலை படுத்தினர்.
இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பார்சிலோனா அணி 3-2 என்ற கணக்கில் முன்னிலையை பெற்றது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் பார்சிலோனா அணி ஆதிக்கத்தை செலுத்தியது. ஆட்டத்தின் 51ஆவது நிமிடத்தில் ஃபெர்மின் லோபஸும், ஆட்டத்தின் 56 மற்றும் 61ஆவது நிமிடங்களில் ராபர்ட் லெவன்டோவ்ஸ்கியும் அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.
இறுதியில் ரபின்ஹா 72ஆவது நிமிடத்தில் மற்றுமொரு கோலை பதிவு செய்ய பார்சிலோனாவின் வெற்றியும் உறுதியானது. மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய நியூகேஸில் அணியால் மேற்கொண்டு எந்த கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் பார்சிலோனா அணி 7-2 என்ற கோல்கள் கணக்கில் நியூகேஸில் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், காலிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
காலிறுதியில் லிவர்பூல்
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் லிவர்பூல் மற்றும் கேலட்ரேய் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் லிவர்பூல் அணி தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கத்தை செலுத்தியது. அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 25ஆவது நிமிடத்தில் டோமினிக் கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் லிவர்பூல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் லிவர்பூல் அணியின் கையே ஓங்கி இருந்தது. ஆட்டத்தின் 51ஆவது நிமிடத்தில் ஹுகோவும், ஆட்டத்தின் 53ஆவது நிமிடத்தில் ரியான் கிரான்வென்பெர்ச் மற்றும் ஆட்டத்தின் 62ஆவது நிமிடத்தில் முகமது சாலாவும் அடுத்தடுத்து கோல்களை பதிவு செய்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய கேல்ட்ரேய் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸை தாண்டி ஒரு கோலை கூட பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
இதையும் படிங்க
இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் லிவர்பூல் எஃப்சி அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் கேலட்ரேய் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் லிவர்பூல் அணியும் சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மேற்கொண்டு டோட்டன்ஹாம் மற்றும் பேயர்ன் முனிச் அணிகளும் வெற்றியை பதிவு செய்து காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.