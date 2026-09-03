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சாமரி அத்தப்பத்து : 5 ரன்கள்.. 7 விக்கெட்டுகள்.. ஆசிய கோப்பை வரலாற்றை மாற்றியெழுதிய 'விக்கெட் மெஷின்'

இந்தோனேசியாவுக்கு எதிரான மகளிர் ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியில் இலங்கை அணி 75 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

சாமரி அத்தப்பத்து
சாமரி அத்தப்பத்து (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 10:57 AM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தோனேசியாவுக்கு எதிரான மகளிர் ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியில் இலங்கை அணியின் கேப்டன் சமாரி அத்தப்பத்து 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 டி20 கிரிக்கெட் தொடரானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் இலங்கை மற்றும் இந்தோனேசிய அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 124 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக நிலாக்‌ஷிகா டி சில்வா 50 ரன்களை எடுத்தார்.

அதன்பின் 125 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்தோனேசியா அணி, இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. இதனால் இந்தோனேசியா அணி 18.3 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 49 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இலங்கை அணி 75 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தோனேசியா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

இப்போட்டியில் இலங்கை அணி கேப்டன் சமாரி அத்தபத்து 3.3 ஓவர்களை மட்டுமே வீசிய நிலையில் 5 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 'ஹாட்ரிக்' விக்கெட்டுகள் உள்பட 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் அவர் புதிய உலக சாதனையையும் படைத்துள்ளார். அதன்படி, ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் (ஆடவர் மற்றும் மகளிர்) ஒரே போட்டியில் 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் மற்றும் ஒரே பந்துவீச்சாளர் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளார்.

மேற்கொண்டு சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில், ஐசிசி-யின் முழுநேர உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த (Full Member Nations) வீராங்கனைகளில் இதுவே மிகச்சிறந்த பந்துவீச்சுப் பதிவாகும். அதேசமயம், ஒட்டுமொத்த மகளிர் டி20 வரலாற்றில் இது 5ஆவது மிகச்சிறந்த பந்துவீச்சாகவும் இது அமைந்துள்ளது. இதுதவிர சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஹாட்ரிக் விக்கெட் உள்பட 5+ விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இலங்கை வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

மகளிர் ஆசிய கோப்பை தொடரில் மிகச்சிறந்த பந்துவீச்சு

  • சாமரி அத்தப்பத்து (இலங்கை ) - 7 / 5 , இந்தோனேசியா, 2026
  • மரீனா இக்பால் (பாகிஸ்தான்) - 5 / 10, நேபள், 2012
  • வங்பாகா லியாங்பிராசெர்ட் (தாய்லாந்து) - 5 / 12, இலங்கை, 2018
  • ஒமைமா சொஹைல் (பாகிஸ்தான்) - 5 / 13, இலங்கை, 2022
  • நிதா தார் (பாகிஸ்தான்) - 5 / 21, இலங்கை, 2018

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இலங்கை அணிக்காக கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான சமாரி அத்தபத்து, இதுவரை 167 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் பேட்டிங்கில் 4 சதங்கள், 14 அரைசதங்களுடன் 4,094 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 85 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டின் மிகச்சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவராக திகழ்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

CHAMARI ATHAPATHTHU
SRI LANKA WOMEN VS INDONESIA WOMEN
சாமரி அத்தப்பத்து
ஆசிய கோப்பை
WOMENS ASIA CUP 2026

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